NMMS Admit Card 2026: बिहार NMMS एडमिट कार्ड 2026 आउट, यहां से डाउनलोड करें हॉल टिकट।
NMMS Admit Card 2026: बिहार 'नेशनल मीन्स-कम-मेरिट स्कॉलरशिप' (NMMS) परीक्षा 2026 के लिए एडमिट कार्ड जारी होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (SCERT) के आधिकारिक पोर्टल पर हॉल टिकट के लिंक एक्टिव कर दिए गए हैं।
NMMS Admit Card 2026: बिहार 'नेशनल मीन्स-कम-मेरिट स्कॉलरशिप' (NMMS) परीक्षा 2026 के लिए एडमिट कार्ड जारी होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। विभिन्न राज्यों के शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (SCERT) ने अपने-अपने आधिकारिक पोर्टल पर हॉल टिकट के लिंक एक्टिव कर दिए हैं।
जिन छात्रों ने इस प्रतिष्ठित स्कॉलरशिप परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है, वे अब अपने संबंधित राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। यह परीक्षा कक्षा 8वीं में पढ़ रहे उन छात्रों के लिए एक सुनहरा अवसर है, जो आर्थिक चुनौतियों के बावजूद अपनी पढ़ाई को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं।
NMMS स्कॉलरशिप के फायदे: 4 साल तक मिलेगी मदद
यह केवल एक परीक्षा नहीं है, बल्कि छात्रों के भविष्य को संवारने का एक जरिया है। इस योजना के तहत चयनित होने वाले छात्रों को कक्षा 9वीं से 12वीं तक निरंतर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। हर साल छात्रों को 12,000 रुपये की छात्रवृत्ति मिलती है। चार वर्षों में कुल 48,000 रुपये की राशि सीधे छात्र के बैंक खाते में भेजी जाती है।
एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें? (स्टेप-बाय-स्टेप गाइड)
छात्रों और उनके अभिभावकों की सुविधा के लिए यहां एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की आसान प्रक्रिया दी गई है:
- सबसे पहले अपने राज्य की आधिकारिक SCERT वेबसाइट (जैसे बिहार के लिए scert.bihar.gov.in) पर जाएं।
2. होमपेज पर 'NMMS 2026 Admit Card' या 'Download Hall Ticket' के नोटिफिकेशन पर क्लिक करें।
3. अब अपना रजिस्ट्रेशन नंबर/एप्लिकेशन आईडी और जन्म तिथि दर्ज करें।
4. स्क्रीन पर दिए गए सुरक्षा कैप्चा को भरें और 'सब्मिट' बटन पर क्लिक करें।
5. आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा। इसमें अपनी फोटो, केंद्र का नाम और परीक्षा के समय की जांच कर लें।
6. भविष्य के लिए इसका प्रिंटआउट जरूर निकाल लें।
परीक्षा का स्वरूप: दो चरणों में होगी परख
NMMS परीक्षा को दो भागों में बांटा गया है। छात्र को दोनों ही भागों में न्यूनतम योग्यता अंक प्राप्त करने अनिवार्य हैं। MAT (मानसिक योग्यता परीक्षा) में 90 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं जो छात्र की तर्कशक्ति और मानसिक क्षमता को परखते हैं। SAT (शैक्षिक योग्यता परीक्षा) में विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान विषयों से 90 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कक्षा 7वीं और 8वीं के स्तर के होते हैं।
परीक्षा केंद्र पर ध्यान रखने योग्य बातें
छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड के साथ अपना एक वैलिड पहचान पत्र (जैसे स्कूल आईडी कार्ड या आधार कार्ड) जरूर ले जाएं। परीक्षा केंद्र पर रिपोर्टिंग समय से कम से कम 30-45 मिनट पहले पहुंचें। चूंकि यह परीक्षा ओएमआर (OMR) शीट पर आधारित होती है, इसलिए छात्र अपने साथ अच्छी क्वालिटी का काला या नीला बॉलपॉइंट पेन अवश्य रखें।
यह स्कॉलरशिप उन मेधावी बच्चों के लिए एक बड़ा सहारा है जिनके परिवार की वार्षिक आय 3.50 लाख रुपये से कम है। यदि आपने अभी तक अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है, तो तुरंत अपने राज्य की वेबसाइट पर जाएं और अपनी तैयारी को अंतिम रूप दें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स