NMDC Recruitment 2026: NMDC में युवाओं के लिए 102 पदों पर भर्ती, 1.80 लाख तक मिलेगी सैलरी
NMDC Vacancy 2026: एनएमडीसी ने एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के 102 पदों पर भर्ती निकाली है। युवा nsltd.in पर 11 अगस्त 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ट्रेनिंग के बाद ₹1.80 लाख तक सैलरी मिलेगी।
NMDC Vacancy 2026: सरकारी क्षेत्र (PSU) में एक शानदार करियर की शुरुआत करने का सपना देख रहे इंजीनियरिंग, फाइनेंस और मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स के लिए एक बेहतरीन अवसर आया है। इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्य करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख कंपनी एनएमडीसी स्टील (NMDC) ने 'एग्जीक्यूटिव ट्रेनी' के पदों पर सीधी भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 102 पदों को भरा जाएगा। चयनित उम्मीदवारों को मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के नगरनार स्थित अत्याधुनिक 3.0 MTPA इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट में नियुक्त किया जाएगा।
विभिन्न डिसिप्लिन में पदों की डिटेल्स
एनएमडीसी स्टील लिमिटेड ने विभिन्न इंजीनियरिंग और नॉन-इंजीनियरिंग शाखाओं में भर्तियां निकाली हैं:
मेकेनिकल : 51 पद
इलेक्ट्रिकल : 22 पद
फाइनेंस : 7 पद
केमिकल : 4 पद
कंप्यूटर एंड आईटी : 4 पद
सिविल : 3 पद
मेटलर्जी : 3 पद
सिरामिक्स : 3 पद
ह्यूमन रिसोर्स (HR): 3 पद
इन्स्ट्रूमेंटेशन: 2 पद
शैक्षणिक योग्यता
इंजीनियरिंग ट्रेड्स: संबंधित ट्रेड (मेकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, मेटलर्जी आदि) में एआईसीटीई (AICTE) मान्यता प्राप्त संस्थान से B.E./B.Tech की डिग्री होनी चाहिए।
कंप्यूटर एंड आईटी: बी.ई./बी.टेक (CS/IT), MCA या दो वर्षीय पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन वाले अभ्यर्थी योग्य हैं।
फाइनेंस: ग्रेजुएशन के साथ CA/ICWA की डिग्री या बी.टेक के साथ MBA (Finance) होना आवश्यक है।
ह्यूमन रिसोर्स (HR): ग्रेजुएशन के साथ 2 वर्षीय पीजी डिग्री/डिप्लोमा या MBA (HR) की डिग्री होनी चाहिए।
आयु सीमा और छूट
आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा 27 वर्ष तय की गई है। आयु की गणना आवेदन की अंतिम तिथि यानी 11 अगस्त 2026 के आधार पर की जाएगी। केंद्र सरकार के नियमानुसार आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी।
OBC (NCL): 3 वर्ष की छूट (अधिकतम 30 वर्ष)
SC/ST: 5 वर्ष की छूट (अधिकतम 32 वर्ष)
विभाग के उम्मीदवार: 10 वर्ष तक की छूट
सैलरी और सुविधाएं
चयनित अभ्यर्थियों को शुरुआत में 6 महीने की ट्रेनिंग से गुजरना होगा। ट्रेनिंग अवधि के दौरान उम्मीदवारों को 50,000 रुपये प्रति माह का बेसिक पे और महंगाई भत्ता (DA) दिया जाएगा। ट्रेनिंग सफलतापूर्वक पूरी होने के बाद अभ्यर्थियों को 'असिस्टेंट मैनेजर' के पद पर नियमित किया जाएगा, जहां उनका पे-स्केल 60,000 रुपये से 1,80,000 रुपये प्रति माह होगा। इसके अलावा बेसिक पे के साथ महंगाई भत्ता, पीएफ, ग्रेच्युटी, मेडिकल सुविधाएं और अन्य भत्ते भी मिलेंगे।
चयन प्रक्रिया और आवेदन शुल्क
चयन प्रक्रिया: अभ्यर्थियों का अंतिम चयन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT - 70% वेटेज), ग्रुप डिस्कशन (GD - 15% वेटेज) और पर्सनल इंटरव्यू (15% वेटेज) में उनके प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा।
आवेदन शुल्क: सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क ₹500 तय किया गया है। जबकि एससी, एसटी, दिव्यांग (PwBD) और पूर्व सैनिकों को कोई शुल्क नहीं देना होगा।
महत्वपूर्ण तिथियां और आवेदन का तरीका
आवेदन शुरू होने की तिथि: 22 जुलाई 2026
आवेदन की अंतिम तिथि: 11 अगस्त 2026 (रात 11:45 बजे तक)
योग्य और इच्छुक अभ्यर्थी एनएमडीसी स्टील लिमिटेड की आधिकारिक वेबसाइट nmdc.co.in के करियर सेक्शन में जाकर 11 अगस्त 2026 से पहले ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स