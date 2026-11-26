JOBS: अप्रेंटिस का सुनहरा मौका, बिना लिखित परीक्षा सीधे इंटरव्यू से मिलेगी नौकरी, 247 पदों पर निकली भर्ती
NMDC लिमिटेड, किरंदुल कॉम्प्लेक्स ने ट्रेड, डिप्लोमा और ग्रेजुएट अप्रेंटिस के 247 पदों पर भर्ती निकाली है। योग्य अभ्यर्थी बिना किसी आवेदन शुल्क के 14 से 22 दिसंबर 2026 तक सीधे वॉक-इन इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं।
अगर आपने आईटीआई (ITI), इंजीनियरिंग डिप्लोमा या ग्रेजुएशन पूरा कर लिया है और बिना किसी लिखित परीक्षा के देश की एक प्रतिष्ठित सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी में काम सीखने का अवसर तलाश रहे हैं, तो आपके लिए शानदार खबर है। एनएमडीसी लिमिटेड (NMDC) ने बैलाडीला आयरन ओर माइन, किरंदुल कॉम्प्लेक्स (दंतेवाड़ा) के लिए कुल 247 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती की आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं रखा गया है और चयन सीधे वॉक-इन इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर होगा।
किस ट्रेड और ब्रांच में कितने पद खाली हैं?
इस भर्ती अभियान के तहत 20 अलग-अलग भूमिकाओं में कुल 247 पद भरे जाएंगे। ट्रेड अप्रेंटिस के अंतर्गत कोपा (COPA) के 47, इलेक्ट्रीशियन के 34, मैकेनिक डीजल के 32, वेल्डर के 27, फिटर के 16, मैकेनिक मोटर व्हीकल के 12 और मशीनिस्ट के 4 पद शामिल हैं।
वहीं, ग्रेजुएट अप्रेंटिस में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 14, माइनिंग इंजीनियरिंग के 14, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 8, सिविल इंजीनियरिंग के 8, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के 3, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के 3, केमिकल इंजीनियरिंग के 2, बीबीए (BBA) के 2 और बैचलर ऑफ फार्मेसी का 1 पद है। इसके अलावा टेक्नीशियन (डिप्लोमा) अप्रेंटिस में इलेक्ट्रिकल के 6, मैकेनिकल के 6, माइनिंग के 5 और सिविल इंजीनियरिंग के 3 पद रखे गए हैं।
पात्रता, आयु सीमा और स्टाइपेंड के नियम
ट्रेड अप्रेंटिस पदों के लिए 10वीं पास के साथ संबंधित ट्रेड में NCVT या SCVT से मान्यता प्राप्त ITI प्रमाणपत्र होना अनिवार्य है। ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए संबंधित विषय में पूर्णकालिक स्नातक डिग्री और टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए पूर्णकालिक डिप्लोमा होना जरूरी है। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और परीक्षा पास करने के वर्ष से कॉन्ट्रैक्ट बनने तक 5 वर्ष से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए।
चयनित अभ्यर्थियों को 1 वर्ष की अप्रेंटिस ट्रेनिंग दी जाएगी और मासिक स्टाइपेंड मिलेगा। ध्यान रहे कि जिन उम्मीदवारों के पास एक वर्ष से अधिक का कार्य अनुभव है, जो पहले ट्रेनिंग कर चुके हैं या जिनके रिजल्ट अभी तक नहीं आया हैं, वे इसके लिए पात्र नहीं हैं।
पद के अनुसार वॉक-इन इंटरव्यू की तारीखें
सभी पात्र भारतीय नागरिकों के लिए 14 दिसंबर से 22 दिसंबर 2026 तक अलग-अलग तिथियों पर वॉक-इन इंटरव्यू आयोजित होंगे, जिसमें दोपहर 1:00 बजे के बाद रिपोर्टिंग स्वीकार नहीं की जाएगी। 14 दिसंबर को मशीनिस्ट और फिटर, 15 दिसंबर को वेल्डर, 16 दिसंबर को मैकेनिक डीजल और मैकेनिक मोटर व्हीकल, 17 दिसंबर को इलेक्ट्रीशियन तथा 18 दिसंबर को कोपा (COPA) ट्रेड का इंटरव्यू होगा।
इसके बाद 19 दिसंबर को ग्रेजुएट केमिकल, कंप्यूटर इंजीनियरिंग व फार्मेसी, 21 दिसंबर को ग्रेजुएट BBA, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल व डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल तथा 22 दिसंबर को ग्रेजुएट व डिप्लोमा मैकेनिकल, माइनिंग और सिविल इंजीनियरिंग के इंटरव्यू होंगे। अभ्यर्थियों को इंटरव्यू से पहले NAPS (ट्रेड के लिए) या NATS (ग्रेजुएट/डिप्लोमा के लिए) पोर्टल पर 100% प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन पूरा करना होगा और अपने सभी ओरिजनल डॉक्यूमेंट, आधार, पैन, बैंक पासबुक व 10वीं की मार्कशीट (जिनमें नाम व माता-पिता का नाम एक समान हो) के साथ उपस्थित होना होगा। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट nmdc.co.in देखें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
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