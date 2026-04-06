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नालंदा मेडिकल कॉलेज में बढ़ेंगी MBBS और PG की सीटें, NMC को भेजा प्रस्ताव; हॉस्टल और लैब की कमी ने बढ़ाई चिंता

Apr 06, 2026 09:15 am ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
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NMCH Patna: नालंदा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (NMCH) प्रशासन की ओर से नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) को स्नातक (MBBS) में 150 सीटों और स्नातकोत्तर (PG) की 20 सीटों में बढ़ोतरी के लिए प्रस्ताव भेजने की तैयारी की जा रही है।

नालंदा मेडिकल कॉलेज में बढ़ेंगी MBBS और PG की सीटें, NMC को भेजा प्रस्ताव; हॉस्टल और लैब की कमी ने बढ़ाई चिंता

बिहार की राजधानी में स्थित नालंदा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (NMCH) प्रशासन ने राज्य में डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए एक बड़ा कदम उठाने का निर्णय लिया है। अस्पताल प्रशासन की ओर से नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) को स्नातक (MBBS) में 150 सीटों और स्नातकोत्तर (PG) की 20 सीटों में बढ़ोतरी के लिए प्रस्ताव भेजने की तैयारी की जा रही है।

अगर यह प्रस्ताव मंजूर हो जाता है, तो बिहार के सैकड़ों मेधावी छात्रों को अपने ही राज्य में चिकित्सा शिक्षा के अधिक अवसर मिल सकेंगे। हालांकि, इस पहल से इन्फ्रास्ट्रक्चर (बुनियादी ढांचा) और सुविधाओं की कमी एक बड़ी दीवार बनकर खड़ी हो गई है।

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क्या है सीटों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव?

NMCH मैनेजमेंट का लक्ष्य है कि मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध संसाधनों का विस्तार किया जाए ताकि अधिक छात्रों को प्रवेश दिया जा सके। वर्तमान में कॉलेज में एमबीबीएस की सीटों की संख्या सीमित है, जिसे बढ़ाने की मांग लंबे समय से की जा रही है। इसके अलावा, विभिन्न विशिष्ट विषयों में पीजी की सीटों को बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है।

विशेषज्ञों का मानना है कि सीटों में बढ़ोतरी से न केवल छात्रों को फायदा होगा, बल्कि अस्पताल में जूनियर डॉक्टरों की संख्या बढ़ने से मरीजों को मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाओं में भी सुधार होगा।

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इन्फ्रास्ट्रक्चर: सफलता की राह में सबसे बड़ा रोड़ा

सीटें बढ़ाना जितना आसान कागजों पर दिखता है, जमीन पर उसे लागू करना उतना ही चुनौतीपूर्ण है। एनएमसी (NMC) के नियमों के अनुसार, सीटों में बढ़ोतरी के लिए कॉलेज को कड़े मानकों को पूरा करना होता है। NMCH वर्तमान में कई बुनियादी समस्याओं से जूझ रहा है। यदि छात्रों की संख्या बढ़ती है, तो उनके रहने के लिए पर्याप्त हॉस्टल और कमरों की आवश्यकता होगी। कॉलेज में वर्तमान हॉस्टल पहले से ही खचाखच भरे हुए हैं।

आधुनिक चिकित्सा शिक्षा के लिए अत्याधुनिक लैब और बड़े लेक्चर हॉल की जरूरत होती है। वर्तमान बिल्डिंग में नई सीटों के हिसाब से जगह का अभाव है। छात्रों की संख्या के अनुपात में प्रोफेसरों और नर्सिंग स्टाफ की संख्या बढ़ाना भी एक अनिवार्य शर्त है। कॉलेज प्रशासन को रिक्त पदों को भरने के लिए भी सरकार की ओर देखना पड़ रहा है।

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अस्पताल प्रशासन का पक्ष

NMCH के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि वे इन कमियों को दूर करने के लिए लगातार स्वास्थ्य विभाग के संपर्क में हैं। बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए नए भवनों के निर्माण और पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर के रिनोवेशन की योजना बनाई गई है। उनका मानना है कि यदि सरकार से समय पर बजट और संसाधन मिल जाते हैं, तो एनएमसी के निरीक्षण के दौरान कॉलेज अपनी योग्यता साबित कर सकेगा।

बिहार के स्वास्थ्य क्षेत्र पर प्रभाव

बिहार में जनसंख्या के अनुपात में डॉक्टरों की भारी कमी है। NMCH जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में सीटों का बढ़ना राज्य के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। इससे गरीब और मध्यम वर्ग के उन छात्रों को राहत मिलेगी जो निजी मेडिकल कॉलेजों की भारी-भरकम फीस नहीं भर सकते।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

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प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

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