MBBS में एडमिशन से पहले सावधान! NMC ने फर्जी कॉलेजों और झूठे एडमिशन ऑफर्स पर दी चेतावनी
NMC ने फर्जी मेडिकल कॉलेजों और फर्जी एडमिशन से छात्रों को सतर्क किया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि फीस देने से पहले छात्र कॉलेज की मान्यता जरूर चेक करें।
अगर आप या आपके परिवार में कोई डॉक्टर बनने का सपना देख रहा है और एमबीबीएस (MBBS) में एडमिशन की तैयारी में जुटा है, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) ने छात्रों और उनके माता-पिता को फर्जी मेडिकल कॉलेजों और धोखाधड़ी वाले एडमिशन ऑफर्स से बचाने के लिए एक अहम चेतावनी जारी की है। आयोग ने साफ कहा है कि किसी भी कॉलेज की असली मान्यता और रेगुलेटरी स्टेटस की पूरी जांच-पड़ताल किए बिना न तो दाखिला लें और न ही किसी तरह की फीस जमा करें।
यह एडवाइजरी सुप्रीम कोर्ट में चल रहे एक मामले आयशा जैन बनाम एमिटी यूनिवर्सिटी, नोएडा व अन्य में दिए गए निर्देशों के तहत जारी की गई है। हाल ही में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया था, जहां एक फार्महाउस से ही फर्जी मेडिकल कॉलेज चलाया जा रहा था और छात्रों को फर्जी मेडिकल कोर्स करवाने का दावा किया जा रहा था। इसी तरह के घोटालों से छात्रों के भविष्य और मेहनत की कमाई को बचाने के लिए यह कदम उठाया गया है।
एडमिशन से पहले इन बातों को करें चेक
NMC ने नीट और मेडिकल की तैयारी कर रहे छात्रों को सलाह दी है-
आधिकारिक लिस्ट चेक करें: एमबीबीएस कोर्स में दाखिला लेने से पहले NMC की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी मेडिकल कॉलेजों की लिस्ट जरूर देखें।
हर साल की अनुमति अलग होती है: अगर किसी कॉलेज का नाम पुरानी लिस्ट में है या उसने पिछले साल दाखिले लिए थे, तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि उसे इस साल भी नए छात्रों को एडमिशन देने की इजाजत मिली है। छात्रों को हर शैक्षणिक वर्ष की मंजूरी और अप्रूव्ड सीटों का स्टेटस मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड (MARB) के रिकॉर्ड से खुद चेक करना चाहिए।
ब्रोशर, सोशल मीडिया और एजेंटों के झांसे में न आएं
एनएमसी ने छात्रों को चेतावनी दी है कि वे केवल कॉलेजों के आकर्षक ब्रोशर, वेबसाइट, सोशल मीडिया एडवरटाइजमेंट या उनके एजेंटों द्वारा दिए जाने वाले दावों पर भरोसा न करें।
काउंसलिंग ही सही रास्ता: एडमिशन के लिए केवल आधिकारिक चैनलों, जैसे मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) या राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की काउंसलिंग अथॉरिटी का ही इस्तेमाल करें।
बिचौलियों को न दें पैसे: किसी भी एजेंट, व्यक्तिगत बैंक खातों या बिना जांचे-परखे बिचौलियों को फीस या एडमिशन से जुड़ा भुगतान न करें।
अन्य कोर्स और शिकायत दर्ज कराने की सुविधा
आयोग ने स्पष्ट किया है कि फार्मेसी, नर्सिंग, आयुर्वेद और अन्य पैरामेडिकल या अलाइड हेल्थकेयर कोर्स NMC के दायरे में नहीं आते। उनके लिए अलग रेगुलेटरी अथॉरिटी हैं, जिनकी जांच संबंधित बोर्ड से की जानी चाहिए। यदि किसी छात्र को फर्जी मेडिकल कॉलेज, फर्जी सर्टिफिकेट या झूठे एडमिशन का शक हो, तो वे इसकी सूचना तुरंत NMC और संबंधित अधिकारियों को दें ताकि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई हो सके।
लेखक के बारे मेंPrachi
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