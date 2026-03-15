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मेडिकल कॉलेजों की मनमानी पर NMC का हंटर, स्टाइपेंड छिपाने वाले 7 कॉलेजों पर लगेगा 1 करोड़ का जुर्माना

Mar 15, 2026 10:16 pm ISTHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
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नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) ने 7 मेडिकल कॉलेजों को सख्त चेतावनी दी है। MBBS इंटर्न और रेजिडेंट डॉक्टरों के स्टाइपेंड का ब्यौरा न देने पर 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लग सकता है।

मेडिकल कॉलेजों की मनमानी पर NMC का हंटर, स्टाइपेंड छिपाने वाले 7 कॉलेजों पर लगेगा 1 करोड़ का जुर्माना

एक तरफ जहां हमारे युवा डॉक्टर और मेडिकल स्टूडेंट्स दिन-रात एक करके अस्पतालों में मरीजों की जान बचाते हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ मेडिकल कॉलेज उनके हक का पैसा यानी स्टाइपेंड (Stipend) देने में आनाकानी करते हैं या फिर उसकी जानकारी छिपाते हैं। लंबे समय से चल रही इस मनमानी पर अब नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) ने बेहद सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। NMC ने देश के सात मेडिकल कॉलेजों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर उन्होंने एमबीबीएस (MBBS) इंटर्न और रेजिडेंट डॉक्टरों को दिए जाने वाले स्टाइपेंड का पूरा ब्यौरा तय समय के भीतर साझा नहीं किया, तो उन पर 1 करोड़ रुपये तक का भारी-भरकम जुर्माना लगाया जा सकता है। यह कदम मेडिकल शिक्षा में पारदर्शिता लाने और युवा डॉक्टरों के अधिकारों को सुरक्षित करने के मकसद से उठाया गया है। आइए इस पूरे मामले को तफसील से समझते हैं।

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क्या है NMC का ताजा आदेश?

नेशनल मेडिकल कमीशन ने एक आधिकारिक नोटिस जारी कर साफ किया है कि बार-बार निर्देश दिए जाने के बावजूद कुछ मेडिकल कॉलेजों ने अब तक अपनी वेबसाइट और NMC के ऑनलाइन पोर्टल पर स्टाइपेंड से जुड़ा डेटा अपलोड नहीं किया है। रेगुलेटरी बॉडी ने इन सभी डिफॉल्टर संस्थानों को एक तय समय सीमा के भीतर यह अहम जानकारी उपलब्ध कराने का अल्टीमेटम दिया है।

आयोग का साफ कहना है कि अगर ये कॉलेज अब भी नियमों को ताक पर रखते हैं, तो मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन के तहत उन पर कड़ा वित्तीय जुर्माना (Financial Penalty) लगाया जाएगा।

नियम न मानने पर क्या हो सकती है कार्रवाई?

NMC के पास मेडिकल कॉलेजों पर नकेल कसने के लिए कई कड़े अधिकार हैं। अगर कोई संस्थान नियमों की अनदेखी करता है, तो आयोग निम्नलिखित कदम उठा सकता है:

कारण बताओ नोटिस (Show-Cause Notice): सबसे पहले जवाब-तलबी की जाती है।

भारी जुर्माना: मौजूदा मामले में यह जुर्माना 1 करोड़ रुपये तक जा सकता है।

मान्यता रद्द करना: गंभीर मामलों में कॉलेज के कोर्स की मान्यता वापस ली जा सकती है।

एडमिशन पर रोक: नए छात्रों के दाखिले पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई जा सकती है।

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पारदर्शिता क्यों है इतनी जरूरी?

NMC ने इस बात पर जोर दिया है कि स्टाइपेंड से जुड़ी जानकारी साझा करना सिर्फ एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करने का तरीका है कि ट्रेनिंग के दौरान मेडिकल स्टूडेंट्स को वो पैसा मिल रहा है या नहीं, जिसके वो असल में हकदार हैं।

आयोग के मुताबिक, एमबीबीएस प्रोग्राम में क्लिनिकल इंटर्नशिप एक बहुत ही जरूरी और अनिवार्य हिस्सा है। फाइनल रजिस्ट्रेशन हासिल करने से पहले, हर ग्रेजुएट को अस्पतालों में काम करके ये ट्रेनिंग पूरी करनी होती है। इसी तरह, पोस्टग्रेजुएट (PG) मेडिकल स्टूडेंट्स भी टीचिंग अस्पतालों में रेजिडेंट डॉक्टर के तौर पर काम करते हैं। इस दौरान उन्हें संबंधित अथॉरिटी की गाइडलाइन्स के हिसाब से स्टाइपेंड मिलना उनका कानूनी हक है। यह डेटा पब्लिक डोमेन में होना चाहिए ताकि छात्र और प्रशासन दोनों इसे आसानी से देख सकें।

रडार पर आए 7 मेडिकल कॉलेजों की लिस्ट

नीचे उन सात मेडिकल कॉलेजों के नाम दिए गए हैं, जिन्होंने अभी तक NMC पोर्टल पर स्टाइपेंड की जानकारी अपलोड नहीं की है और जिन पर जुर्माने की तलवार लटक रही है:

1. आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर, देवनहल्ली, बेंगलुरु

राज्य: कर्नाटक

यूनिवर्सिटी: राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज

प्रकार: ट्रस्ट (प्राइवेट)

2. दुमका मेडिकल कॉलेज, दिग्घी, दुमका

राज्य: झारखंड

यूनिवर्सिटी: सिदो कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी

प्रकार: सरकारी

3. गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, बाड़मेर

राज्य: राजस्थान

यूनिवर्सिटी: राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज

प्रकार: सरकारी

4. गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, ओंगोल (पूर्व में राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज)

राज्य: आंध्र प्रदेश

यूनिवर्सिटी: डॉ. वाईएसआर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज

प्रकार: सरकारी

5. आरकेडीएफ (RKDF) मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जाटखेड़ी, भोपाल

राज्य: मध्य प्रदेश

यूनिवर्सिटी: बरकतउल्ला यूनिवर्सिटी

प्रकार: सोसाइटी (प्राइवेट)

6. प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, लखनऊ

राज्य: उत्तर प्रदेश

यूनिवर्सिटी: डॉ. राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी, फैजाबाद

प्रकार: ट्रस्ट (प्राइवेट)

7. पं. बी.डी. शर्मा पोस्टग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, रोहतक

राज्य: हरियाणा

यूनिवर्सिटी: पं. बी.डी. शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज

प्रकार: सरकारी

Himanshu Tiwari

लेखक के बारे में

Himanshu Tiwari

शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।

परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।

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हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।

शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।

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