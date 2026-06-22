अब इतिहास बन जाएंगे मेडिकल के PG डिप्लोमा कोर्सेज, सीधे मिलेगी MD-MS की डिग्री; NMC का बड़ा फैसला
एनएमसी ने 2026-27 सत्र से पीजी मेडिकल डिप्लोमा कोर्स बंद करने का बड़ा फैसला लिया है। इन सीटों को एमडी और एमएस डिग्री में बदलकर मेडिकल एजुकेशन को बेहतर बनाया जाएगा।
देश में डॉक्टरी की पढ़ाई और मेडिकल एजुकेशन के सिस्टम को दुनिया के बेहतरीन पैमानों पर खरा उतारने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) ने एक बेहद अहम और बड़ा फैसला लिया है, जिसका सीधा असर देश के हजारों मेडिकल स्टूडेंट्स और मेडिकल कॉलेजों पर पड़ने वाला है। अगर आप भी मेडिकल के पेशे से जुड़े हैं या भविष्य में स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनने का ख्वाब देख रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत मायने रखती है। दरअसल, NMC ने देश भर में चल रहे पोस्टग्रेजुएट डिप्लोमा (पीजी डिप्लोमा) मेडिकल कोर्सेस को हमेशा के लिए बंद करने का मन बना लिया है। आने वाले कुछ सालों में आपको सिर्फ एमडी (एमडी) या एमएस (एमएस) जैसी ब्रॉड स्पेशियलिटी डिग्रियां ही देखने को मिलेंगी।
कब से लागू होगा नया नियम?
एनएमसी की तरफ से 22 जून को जारी किए गए एक पब्लिक नोटिस में इस बात को बिल्कुल साफ कर दिया गया है कि पीजी डिप्लोमा कोर्स का दौर अब खत्म होने वाला है। इस नोटिस के मुताबिक, एकेडमिक सेशन 2026-27 इन कोर्सेस में एडमिशन का आखिरी साल होगा। इसका सीधा मतलब यह है कि 2027-28 के सेशन से किसी भी मेडिकल कॉलेज में पीजी डिप्लोमा के लिए कोई नया दाखिला नहीं लिया जाएगा।
इन कोर्सेस को एक झटके में बंद करने के बजाय आयोग ने इसे चरणबद्ध तरीके से खत्म करने का फैसला किया है। जो सीटें पहले डिप्लोमा के लिए रिजर्व होती थीं, उन्हें अब सीधे एमडी (डॉक्टर ऑफ मेडिसिन) और एमएस (मास्टर ऑफ सर्जरी) जैसे बड़े डिग्री कोर्सेस में तब्दील कर दिया जाएगा।
मेडिकल कॉलेजों को दी गई सख्त हिदायत
इस बड़े बदलाव को अमली जामा पहनाने के लिए एनएमसी के पोस्टग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड (PGMEB) ने पूरी तैयारी कर ली है। बोर्ड ने देश भर के सभी मेडिकल कॉलेजों को निर्देश दिया है कि वे अपने यहां मौजूद डिप्लोमा सीटों को एमडी और एमएस सीटों में बदलने की प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू कर दें। इसके लिए कॉलेजों को मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड (MARB) के पास अपनी अर्जी लगानी होगी।
ऐसा नहीं है कि यह काम कागजों पर बस यूं ही हो जाएगा। एनएमसी ने बताया है कि इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और आसान बनाने के लिए MARB बहुत जल्द एक खास ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च करने वाला है। कॉलेजों को इसी पोर्टल के जरिए अप्लाई करना होगा। आवेदन कब से कब तक करना है और इसके लिए क्या-क्या शर्तें होंगी, इसकी पूरी डिटेल और गाइडलाइंस बहुत जल्द अलग से जारी की जाएंगी।
क्यों महसूस हुई इस बड़े बदलाव की जरूरत?
अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर एनएमसी को रातों-रात इतना बड़ा फैसला लेने की जरूरत क्यों पड़ी? असल में, इसका सबसे बड़ा मकसद हिंदुस्तान में पोस्टग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन के लेवल को एक समान यानी स्टैण्डर्डाइज़ करना है।
मौजूदा वक्त में देश के कई मेडिकल कॉलेजों में एक ही विषय में डिप्लोमा और डिग्री दोनों तरह के कोर्स एक साथ चल रहे हैं। वहीं, कुछ संस्थान ऐसे भी हैं जहां सिर्फ डिप्लोमा प्रोग्राम ही पढ़ाए जा रहे हैं। आयोग का साफ मानना है कि जिन संस्थानों में डिप्लोमा कोर्स चल रहे हैं, वहां पहले से ही जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी फैकल्टी और मरीजों के इलाज के लिए बेहतरीन क्लिनिकल सुविधाएं मौजूद हैं। जब बुनियादी ढांचा पहले से तैयार है, तो उसी ढांचे का इस्तेमाल करके आसानी से एमडी या एमएस जैसे डिग्री कोर्स चलाए जा सकते हैं। इससे फायदा यह होगा कि मेडिकल संस्थानों की जो काबिलियत और क्षमता है, उसका ज्यादा से ज्यादा और सही इस्तेमाल हो सकेगा।
क्वालिटी एजुकेशन से नहीं होगा कोई समझौता
भले ही आयोग ने सीटों को बदलने का रास्ता साफ कर दिया है, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि हर कॉलेज को आसानी से यह छूट मिल जाएगी। एनएमसी ने अपनी शर्तों में साफ कर दिया है कि सीटों के कनवर्जन (बदलाव) की मंजूरी सिर्फ उन्हीं मेडिकल संस्थानों को दी जाएगी जो आयोग द्वारा तय किए गए कड़े मानकों और पैमानों पर पूरी तरह से खरे उतरेंगे। यानी पढ़ाई और ट्रेनिंग की क्वालिटी के मामले में कोई भी ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
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हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
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हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
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काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव