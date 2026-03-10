Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

NMC : NMC का बड़ा फैसला: विदेशी मेडिकल छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई के बदले लेनी होगी 'ऑनसाइट' ट्रेनिंग

Mar 10, 2026 04:06 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

NMC :जिन छात्रों ने विदेश में अपने मेडिकल कोर्स के दौरान थ्योरी या प्रैक्टिकल की पढ़ाई ऑनलाइन की थी, उन्हें अब एक निर्धारित समय अवधि के लिए भारत के मेडिकल कॉलेजों में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर पढ़ाई पूरी करनी होगी।

NMC : NMC का बड़ा फैसला: विदेशी मेडिकल छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई के बदले लेनी होगी 'ऑनसाइट' ट्रेनिंग

NMC : विदेश से मेडिकल की पढ़ाई (MBBS) करने वाले भारतीय छात्रों के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) ने एक महत्वपूर्ण अपडेट जारी किया है। यह फैसला उन छात्रों को ध्यान में रखकर लिया गया है जिन्होंने कोरोना महामारी या युद्ध जैसी विषम परिस्थितियों के कारण अपनी पढ़ाई का कुछ हिस्सा ऑनलाइन माध्यम से पूरा किया था। एनएमसी ने साफ कर दिया है कि ऑनलाइन ली गई कक्षाओं की भरपाई के लिए छात्रों को भारत में फिजिकल यानी ऑनसाइट क्लास और क्लिनिकल ट्रेनिंग लेनी अनिवार्य होगी।

एनएमसी का यह कदम चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए है कि भविष्य के डॉक्टरों के पास पूरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो। कमीशन ने उन फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स (FMGs) के लिए नियमों को और अधिक स्पष्ट किया है जो भारत में प्रैक्टिस करने के लिए अनिवार्य मेडिकल रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में हैं।

क्या है एनएमसी का नया आदेश?

कमीशन द्वारा जारी सर्कुलर के मुताबिक, जिन छात्रों ने विदेश में अपने मेडिकल कोर्स के दौरान थ्योरी या प्रैक्टिकल की पढ़ाई ऑनलाइन की थी, उन्हें अब एक निर्धारित समय अवधि के लिए भारत के मेडिकल कॉलेजों में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर पढ़ाई पूरी करनी होगी। छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई की अवधि के बराबर या कमीशन द्वारा तय की गई अवधि तक फिजिकल क्लास लेनी होगी। चिकित्सा एक ऐसा क्षेत्र है जहां केवल किताबों से काम नहीं चलता। इसलिए, एनएमसी ने क्लिनिकल रोटेशन और अस्पतालों में व्यावहारिक प्रशिक्षण को सबसे अधिक महत्व दिया है।

किन छात्रों पर लागू होगा यह नियम?

यह नियम मुख्य रूप से उन छात्रों के लिए है जो यूक्रेन युद्ध या कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से अपने विदेशी कॉलेजों को छोड़कर भारत वापस आ गए थे और वहां से ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे। एनएमसी ने पहले ही इन छात्रों को दो साल की अनिवार्य इंटर्नशिप (CRMI) करने की छूट दी थी, बशर्ते उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली हो। अब इस नए स्पष्टीकरण से उन छात्रों के डाउट्स दूर हो गए हैं जिनकी ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर रजिस्ट्रेशन में दिक्कत आ रही थी।

ये भी पढ़ें:NTA ने बढ़ाई NEET UG 2026 के रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख, 11 मार्च तक करें आवेदन
ये भी पढ़ें:NBEMS 2026 परीक्षाओं का कैलेंडर जारी, जानें कब होंगे FMGE, GPAT जैसे बड़े एग्जाम
ये भी पढ़ें:वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में फिर शुरू होगा MBBS कोर्स, NMC को भेजा आवेदन

गुणवत्ता से समझौता नहीं

एनएमसी का मानना है कि मेडिकल प्रैक्टिस में फिजिकल ट्रेनिंग और अनुभव की आवश्यकता होती है। ऑनलाइन माध्यम से सीखी गई चीजें क्लिनिकल डायग्नोसिस (रोग की पहचान) और सर्जरी जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में पर्याप्त नहीं हो सकतीं। इसीलिए, ऑनसाइट क्लासेस के माध्यम से छात्रों के कौशल को फिर से परखा और सुधारा जाएगा।

छात्रों के लिए आगे की राह

विदेशी मेडिकल ग्रेजुएट्स को अब अपने संबंधित राज्य चिकित्सा परिषदों (State Medical Councils) के माध्यम से उन कॉलेजों की लिस्ट देखनी होगी जहां वे इन ऑनसाइट क्लासेस के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही उन्हें भारत में डॉक्टर के रूप में रजिस्ट्रेशन मिल पाएगा। विशेषज्ञों का कहना है कि हालांकि इससे छात्रों का समय थोड़ा अधिक लग सकता है, लेकिन लंबी अवधि में यह उनके करियर और मरीजों की सुरक्षा के लिए एक बेहतर कदम साबित होगा।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स

और पढ़ें
NMC FMGE MBBS Student
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़, Board Results 2026 , Bihar Board Result 2026 , CBSE Board Result 2026 , UP Board Result 2026 और सरकारी जॉब अपडेट्स हिंदी में पाने के लिए आज ही Live Hindustan App डाउनलोड करें।