MBBS Seats: बिहार के PMCH में MBBS सीटें बढ़कर 250 हुईं; महुआ-आरा में खुलेंगे नए मेडिकल कॉलेज
MBBS Seats: बिहार में शैक्षणिक सत्र 2026-27 से पीएमसीएच में एमबीबीएस की सीटें 200 से बढ़कर 250 हो गई हैं। साथ ही महुआ और आरा में 100-100 सीटों के साथ नए सरकारी मेडिकल कॉलेज शुरू होने जा रहे हैं।
Bihar MBBS Seats: बिहार में चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में करियर बनाने की चाहत रखने वाले नीट (NEET) के अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत ही शानदार और बड़ी खुशखबरी आई है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) ने राज्य के सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस (MBBS) सीटों की संख्या में बढ़ोतरी करने के बड़े प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। यह नई व्यवस्था शैक्षणिक सत्र 2026-27 से ही पूरी तरह लागू होने जा रही है, जिससे इस साल राज्य के सैकड़ों अतिरिक्त छात्रों को डॉक्टर बनने का मौका मिलेगा।
पीएमसीएच और जेएलएनएमसीएच में बढ़ीं सीटें
इस बड़े फैसले के तहत, पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (PMCH) में एमबीबीएस की सीटों में 50 सीटों का इजाफा किया गया है. इसके बाद अब यहां कुल 250 सीटों पर नामांकन किया जाएगा, जबकि पहले यहां केवल 200 सीटों पर ही दाखिला होता था। पीएमसीएच के अलावा, भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (JLNMCH) में भी सीटों की संख्या 120 से बढ़ाकर 150 कर दी गई है। हालांकि, एनएमसी ने इस बढ़ी हुई सीटों के साथ ही यह निर्देश भी दिया है कि कॉलेज प्रशासन को फैकल्टी की सभी कमियों को 90 दिनों के भीतर दूर कर अपनी कार्रवाई रिपोर्ट सौंपनी होगी।
महुआ और आरा में खुलेंगे नए कॉलेज, इन जिलों में भी बढ़ी सक्रियता
बिहार के छात्रों के लिए एक और अच्छी खबर यह है कि महुआ (वैशाली) और आरा (भोजपुर) में दो नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों को शुरू करने की तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं। इन दोनों नए कॉलेजों में 100-100 सीटों के साथ इसी सत्र से शैक्षणिक गतिविधियां और नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही, एनएमसी द्वारा एक मेडिकल कॉलेज में सीटों की अधिकतम सीमा से जुड़े नियमों में किए गए संशोधन के बाद स्वास्थ्य विभाग ने दरभंगा मेडिकल कॉलेज (DMCH), मुजफ्फरपुर के श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज (SKMCH) और गया के अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज में भी एमबीबीएस सीटें बढ़ाने की प्रक्रिया को काफी तेज कर दिया है।
प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में भी सीटों की बहार
सरकारी कॉलेजों के साथ-साथ प्राइवेट क्षेत्र में भी मेडिकल सीटों का भारी विस्तार हुआ है:
महाबोधि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल और खगड़िया के श्यामलाल चंद्रशेखर मेडिकल कॉलेज को 100-100 सीटों की मंजूरी मिली है।
विराट रामायण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज को 50 सीटों के साथ अनुमति दी गई है।
कटिहार मेडिकल कॉलेज की क्षमता बढ़ाकर अब 200 सीटें कर दी गई हैं।
नारायण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (NMC) सासाराम और मधुबनी मेडिकल कॉलेज में अब 250-250 सीटों पर बंपर दाखिले होंगे।
किशनगंज के माता गुजरी मेडिकल कॉलेज और सहरसा के लॉर्ड बुद्धा मेडिकल कॉलेज में 150-150 सीटों पर छात्र अपना नामांकन करा सकेंगे।
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