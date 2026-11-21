इच्छुक उम्मीदवार अब ऑनलाइन माध्यम से प्रवेश परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस परीक्षा के जरिए अंडरग्रेजुएट (UG), पोस्टग्रेजुएट (PG) और डॉक्टोरल (PhD) स्तर के विभिन्न प्रोग्राम में प्रवेश दिया जाएगा।

देश के प्रतिष्ठित लॉ संस्थान नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (NLSIU) में पढ़ाई करने का सपना देख रहे छात्रों के लिए अच्छी खबर है। यूनिवर्सिटी ने शैक्षणिक सत्र 2027-28 में दाखिले के लिए नेशनल लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट (NLSAT 2027) की आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार अब ऑनलाइन माध्यम से प्रवेश परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस परीक्षा के जरिए अंडरग्रेजुएट (UG), पोस्टग्रेजुएट (PG) और डॉक्टोरल (PhD) स्तर के विभिन्न प्रोग्राम में प्रवेश दिया जाएगा।

लॉ और पब्लिक पॉलिसी के क्षेत्र में करियर बनाने की इच्छा रखने वाले अभ्यर्थी यूनिवर्सिटी के आधिकारिक एडमिशन पोर्टल nlsatadmissions.nls.ac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 23 मार्च 2027 निर्धारित की गई है। यूनिवर्सिटी ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे आखिरी समय की परेशानी से बचने के लिए समय रहते अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर लें।

जल्दी आवेदन करने वाले छात्रों को प्रवेश परीक्षा की तैयारी में भी मदद मिलेगी। ऐसे उम्मीदवारों को सैंपल क्वेश्चन पेपर उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा, संबंधित प्रोग्राम की जानकारी देने के लिए आयोजित किए जाने वाले विशेष वेबिनार में शामिल होने का निमंत्रण भी मिलेगा। इससे छात्रों को कोर्स और प्रवेश प्रक्रिया को बेहतर ढंग से समझने का मौका मिलेगा।

NLSAT 2027: महत्वपूर्ण तारीखें NLSIU ने प्रवेश प्रक्रिया से जुड़ा शेड्यूल भी जारी कर दिया है। उम्मीदवारों को आवेदन और परीक्षा की इन तारीखों का ध्यान रखना चाहिए।

आवेदन की अंतिम तारीख: 23 मार्च 2027 (रात 11:59 बजे तक)

प्रवेश परीक्षा: 25 अप्रैल 2027

नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत: 1 जुलाई 2027

NLSAT 2027 का आयोजन 25 अप्रैल को देशभर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा।

इन कोर्सेज में ले सकते हैं एडमिशन 1. बीए ऑनर्स (BA Honours) यह तीन साल का अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम है। इसमें छात्रों को सामान्य पाठ्यक्रम के अलावा रिसर्च के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर भी मिलता है। इच्छुक विद्यार्थी रिसर्च ट्रैक के तहत चौथे साल में भी पढ़ाई जारी रख सकते हैं।

2. 3 वर्षीय एलएलबी ऑनर्स (3-Year LLB Honours) यह उन उम्मीदवारों के लिए प्रोफेशनल लॉ डिग्री प्रोग्राम है, जिन्होंने किसी भी विषय से ग्रेजुएशन पूरा किया है। यानी आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस स्ट्रीम से स्नातक करने वाले छात्र भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। कोर्स पूरा करने के बाद निर्धारित नियमों और जरूरी शर्तों को पूरा करने वाले उम्मीदवार वकालत के पेशे में आगे बढ़ सकते हैं।

3. मास्टर्स इन पब्लिक पॉलिसी (MPP) पब्लिक पॉलिसी के क्षेत्र में रुचि रखने वाले छात्रों के लिए यह दो साल का इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम है। इसमें कानून, सामाजिक विज्ञान और नीतिगत मामलों के बीच संबंधों को समझने पर जोर दिया जाता है। इसका मकसद ऐसे पेशेवर तैयार करना है, जो समाज के अलग-अलग वर्गों को ध्यान में रखते हुए समावेशी और टिकाऊ विकास से जुड़ी नीतियां बनाने में योगदान दे सकें।