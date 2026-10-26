आईआईटी पास के लिए सुनहरा मौका, NLC इंडिया में निकली 1067 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती, 16 हजार से अधिक होगी सैलरी
इस भर्ती के तहत आईटीआई अप्रेंटिस और ग्रेजुएट अप्रेंटिस के पदों पर उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 21 अक्टूबर 2026 से शुरू हो चुकी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट nlcindia.in पर जाकर 9 नवंबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं।
सरकारी कंपनी में अप्रेंटिस करने का मौका तलाश रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। NLC इंडिया लिमिटेड ने अप्रेंटिस के कुल 1067 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस भर्ती के तहत आईटीआई अप्रेंटिस और ग्रेजुएट अप्रेंटिस के पदों पर उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 21 अक्टूबर 2026 से शुरू हो चुकी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट nlcindia.in पर जाकर 9 नवंबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं।
1067 पदों पर होगी भर्ती
NLC इंडिया लिमिटेड की इस भर्ती में आईटीआई अप्रेंटिस और ग्रेजुएट अप्रेंटिस की श्रेणियां शामिल हैं। अलग-अलग ट्रेड और विषयों के अनुसार पदों की संख्या निर्धारित की गई है।
आईटीआई ट्रेड के अनुसार पदों का विवरण
ट्रेड का नाम- पदों का संख्या
फिटर - 125
टर्नर - 45
मैकेनिक (मोटर व्हीकल)- 110
इलेक्ट्रीशियन - 125
वायरमैन - 110
मैकेनिक (डीजल)- 5
स्टेनोग्राफर - 20
वेल्डर - 120
कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट - 30
रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक- 10
कुल पद- 700
शैक्षणिक योग्यता
आईटीआई ट्रेड अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित ट्रेड में आईटीआई की योग्यता होनी चाहिए।
स्टाइपेंड और प्रशिक्षण अवधि
- कुल प्रशिक्षण स्लॉट: 700
- मासिक स्टाइपेंड: 12000 रुपये
- प्रशिक्षण अवधि: 12 महीने
- प्रशिक्षण स्थान: नेवेली और RO-चेन्नई
ग्रेजुएट ट्रेड के मुताबिक पदों का विवरण-
NLC इंडिया लिमिटेड की भर्ती के तहत ग्रेजुएट (नॉन-इंजीनियरिंग) अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए कुल 367 प्रशिक्षण स्लॉट निर्धारित किए गए हैं। इसके तहत कॉमर्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्यूटर साइंस, जियोलॉजी, केमिस्ट्री, नर्सिंग समेत विभिन्न विषयों में स्नातक डिग्री प्राप्त उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार अपनी डिग्री और विषय की पात्रता नोटिफिकेशन में जरूर जांच लें।
विषय/डिसिप्लिन - प्रशिक्षण स्लॉट
कॉमर्स - 70
बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन - 72
कंप्यूटर साइंस- 93
कंप्यूटर एप्लीकेशन - 45
जियोलॉजी - 14
माइक्रोबायोलॉजी- 5
केमिस्ट्री - 26
फार्मासिस्ट - 3
फार्मासिस्ट (आयुर्वेद)- 3
नर्सिंग - 36
कुल - 367
ग्रेजुएट (नॉन-इंजीनियरिंग) अप्रेंटिस के लिए नोटिफिकेशन में दो मासिक स्टाइपेंड राशियां दी गई हैं-
1. 14174 रुपये प्रतिमाह: कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, जियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, केमिस्ट्री और फार्मासिस्ट से संबंधित पदों के लिए।
2. 16678 रुपये प्रतिमाह: कॉमर्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और नर्सिंग से संबंधित पदों के लिए।
नोटिफिकेशन के अनुसार, इन राशियों में से 6150 रुपये का भुगतान सरकार की ओर से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) योजना के तहत किया जाएगा।
भर्ती का नोटिफिकेश यहां पढ़ें-
https://www.nlcindia.in/nlcilapi/cmp/static/downloadfile/93369
आवेदन कैसे करें?
उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके आवेदन कर सकते हैं।
1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट nlcindia.in पर जाएं।
2.वेबसाइट के करियर या भर्ती सेक्शन में अप्रेंटिस भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन खोजें।
3. नोटिफिकेशन पढ़कर अपनी पात्रता जांच लें।
4.संबंधित ऑनलाइन आवेदन लिंक पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करें।
5. लॉगिन करने के बाद व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक योग्यता और ट्रेड या विषय से जुड़ा विवरण भरें।
6. यदि आवेदन शुल्क लागू है, तो आधिकारिक निर्देशों के अनुसार भुगतान करें।
7. फॉर्म में भरी गई जानकारी जांचें और उसे सबमिट कर दें।
8. आवेदन का कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करके अपने पास सुरक्षित रखें।
आवेदन करने के लिए डायरेक्ट लिंक-
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण:
धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
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