आईआईटी पास के लिए सुनहरा मौका, NLC इंडिया में निकली 1067 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती, 16 हजार से अधिक होगी सैलरी

इस भर्ती के तहत आईटीआई अप्रेंटिस और ग्रेजुएट अप्रेंटिस के पदों पर उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 21 अक्टूबर 2026 से शुरू हो चुकी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट nlcindia.in पर जाकर 9 नवंबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं।

अप्रेंटस पदों पर भर्ती

सरकारी कंपनी में अप्रेंटिस करने का मौका तलाश रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। NLC इंडिया लिमिटेड ने अप्रेंटिस के कुल 1067 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस भर्ती के तहत आईटीआई अप्रेंटिस और ग्रेजुएट अप्रेंटिस के पदों पर उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 21 अक्टूबर 2026 से शुरू हो चुकी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट nlcindia.in पर जाकर 9 नवंबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं।

1067 पदों पर होगी भर्ती NLC इंडिया लिमिटेड की इस भर्ती में आईटीआई अप्रेंटिस और ग्रेजुएट अप्रेंटिस की श्रेणियां शामिल हैं। अलग-अलग ट्रेड और विषयों के अनुसार पदों की संख्या निर्धारित की गई है।

आईटीआई ट्रेड के अनुसार पदों का विवरण ट्रेड का नाम- पदों का संख्या फिटर - 125

टर्नर - 45

मैकेनिक (मोटर व्हीकल)- 110

इलेक्ट्रीशियन - 125

वायरमैन - 110

मैकेनिक (डीजल)- 5

स्टेनोग्राफर - 20

वेल्डर - 120

कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट - 30

रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक- 10

कुल पद- 700

शैक्षणिक योग्यता आईटीआई ट्रेड अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित ट्रेड में आईटीआई की योग्यता होनी चाहिए।

स्टाइपेंड और प्रशिक्षण अवधि - कुल प्रशिक्षण स्लॉट: 700

- मासिक स्टाइपेंड: 12000 रुपये

- प्रशिक्षण अवधि: 12 महीने

- प्रशिक्षण स्थान: नेवेली और RO-चेन्नई

ग्रेजुएट ट्रेड के मुताबिक पदों का विवरण- NLC इंडिया लिमिटेड की भर्ती के तहत ग्रेजुएट (नॉन-इंजीनियरिंग) अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए कुल 367 प्रशिक्षण स्लॉट निर्धारित किए गए हैं। इसके तहत कॉमर्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्यूटर साइंस, जियोलॉजी, केमिस्ट्री, नर्सिंग समेत विभिन्न विषयों में स्नातक डिग्री प्राप्त उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार अपनी डिग्री और विषय की पात्रता नोटिफिकेशन में जरूर जांच लें।

विषय/डिसिप्लिन - प्रशिक्षण स्लॉट कॉमर्स - 70

बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन - 72

कंप्यूटर साइंस- 93

कंप्यूटर एप्लीकेशन - 45

जियोलॉजी - 14

माइक्रोबायोलॉजी- 5

केमिस्ट्री - 26

फार्मासिस्ट - 3

फार्मासिस्ट (आयुर्वेद)- 3

नर्सिंग - 36

कुल - 367

ग्रेजुएट (नॉन-इंजीनियरिंग) अप्रेंटिस के लिए नोटिफिकेशन में दो मासिक स्टाइपेंड राशियां दी गई हैं-

1. 14174 रुपये प्रतिमाह: कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, जियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, केमिस्ट्री और फार्मासिस्ट से संबंधित पदों के लिए।

2. 16678 रुपये प्रतिमाह: कॉमर्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और नर्सिंग से संबंधित पदों के लिए।

नोटिफिकेशन के अनुसार, इन राशियों में से 6150 रुपये का भुगतान सरकार की ओर से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) योजना के तहत किया जाएगा।

आवेदन कैसे करें? उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके आवेदन कर सकते हैं।

1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट nlcindia.in पर जाएं।

2.वेबसाइट के करियर या भर्ती सेक्शन में अप्रेंटिस भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन खोजें।

3. नोटिफिकेशन पढ़कर अपनी पात्रता जांच लें।

4.संबंधित ऑनलाइन आवेदन लिंक पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करें।

5. लॉगिन करने के बाद व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक योग्यता और ट्रेड या विषय से जुड़ा विवरण भरें।

6. यदि आवेदन शुल्क लागू है, तो आधिकारिक निर्देशों के अनुसार भुगतान करें।

7. फॉर्म में भरी गई जानकारी जांचें और उसे सबमिट कर दें।