NLC Apprentice 2026: युवाओं के लिए NLC में अप्रेंटिस के 875 पदों पर निकली बंपर भर्ती, ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन
NLC India Apprentice Recruitment 2026: एनएलसी इंडिया लिमिटेड ने अप्रेंटिस के 875 पदों पर भर्ती निकाली है। ग्रेजुएट और डिप्लोमा पास अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
NLC Apprentice Online Form 2026: 'एनएलसी इंडिया लिमिटेड' (NLC) में नौकरी और ट्रेनिंग की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक बेहद शानदार खबर सामने आई है। एनएलसी इंडिया ने विभिन्न ट्रेडों और विषयों में 875 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इंजीनियरिंग और डिप्लोमा की पढ़ाई पूरी कर चुके छात्रों के लिए देश की इतनी बड़ी सार्वजनिक कंपनी में काम करने और प्रैक्टिकल अनुभव हासिल करने का यह एक बेहतरीन अवसर है। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 11 अगस्त 2026 शाम 5 बजे तक तय की गई है।
किन पदों पर निकली है वैकेंसी?
ट्रेड अप्रेंटिस: 352 पद
नॉन-इंजीनियरिंग ग्रेजुएट अप्रेंटिस: 221 पद
इंजीनियरिंग ग्रेजुएट अप्रेंटिस: 214 पद
टेक्निशियन (डिप्लोमा) अप्रेंटिस: 88 पद
शैक्षणिक योग्यता और पात्रता शर्तें
इस भर्ती अभियान में भाग लेने के लिए अभ्यर्थियों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से संबंधित ट्रेड जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस आदि में बी.ई., बी.टेक या डिप्लोमा की डिग्री होनी अनिवार्य है। साथ ही, अभ्यर्थी ने पहले कहीं से अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग न ली हो।
आयु सीमा- उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तय की गई है। SC/ST/OBC/EWS/PBD उम्मीदवारों को अप्रेंटिसशिप एक्ट के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी।
चयन प्रक्रिया
चयन का आधार: इस भर्ती में अभ्यर्थियों का चयन उनकी योग्यता (डिग्री/डिप्लोमा में प्राप्त अंकों) के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार करके किया जाएगा।
आकर्षक स्टाइपेंड
ट्रेड अप्रेंटिस: 12,000 रुपये
नॉन-इंजीनियरिंग ग्रेजुएट अप्रेंटिस: 12524 रुपये
इंजीनियरिंग ग्रेजुएट अप्रेंटिस: 15028 रुपये
टेक्निशियन (डिप्लोमा) अप्रेंटिस: 12,524 रुपये
छात्रों के लिए क्यों खास है यह मौका?
सिविल, मैकेनिकल और कोर इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए किसी प्रतिष्ठित पीएसयू (PSU) में ट्रेनिंग लेना भविष्य के करियर के लिए बेहद फायदेमंद साबित होता है। एनएलसी इंडिया जैसी बड़ी कंपनी में 1 साल की अप्रेंटिसशिप पूरी करने के बाद अभ्यर्थियों को सरकारी और प्राइवेट दोनों सेक्टरों में नई नौकरियों के अवसर आसानी से मिलने लगते हैं।
आवेदन कैसे करें?
इच्छुक और योग्य उम्मीदवार एनएलसी इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को इन आसान स्टेप्स को फॉलो करना होगा:
- सबसे पहले एनएलसी इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट nlcindia.in पर जाएं।
2. होमपेज पर करियर (Careers) सेक्शन में जाकर अप्रेंटिसशिप नोटिफिकेशन पर क्लिक करें।
3. अपनी आवश्यक व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी भरें।
4. अपने डॉक्यूमेंट, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करके फॉर्म जमा करें।
यदि आप भी इंजीनियरिंग या डिप्लोमा पूरा कर चुके हैं और एक बेहतर करियर की शुरुआत करना चाहते हैं, तो अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द अपना आवेदन फॉर्म जमा करें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
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