NLC Apprentice Recruitment 2026: NLC ने निकाली 575 वैकेंसी, ग्रेजुएट और डिप्लोमा पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका

संक्षेप:

NLC Apprentice Recruitment 2026: एनएलसी ने अप्रेंटिस के 575 पदों पर भर्ती निकाली है। भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 19 दिसंबर से शुरू हो गई है और आवेदन की अंतिम तिथि 2 जनवरी 2026 तय की गई है।

Dec 21, 2025 07:00 am ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
NLC Apprentice Recruitment 2026 Apply Online: नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन (NLC) ने बंपर पदों पर भर्ती निकाली है। एनएलसी ने अप्रेंटिस के 575 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट nlcindia.in पर जाना होगा। भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 19 दिसंबर से शुरू हो गई है और आवेदन की अंतिम तिथि 2 जनवरी 2026 तय की गई है।

किन-किन पदों पर कितनी ग्रेजुएट्स अप्रेंटिस पदों पर भर्ती निकली है-

1. मैकेनिकल इंजीनियरिंग- 94 पद

2. इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग- 93 पद

3. सिविल इंजीनियरिंग- 34 पद

4. इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग- 14 पद

5. केमिकल इंजीनियरिंग- 9 पद

6. माइनिंग इंजीनियरिंग- 49 पद

7. कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग- 49 पद

8. इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्निकेशन इंजीनियरिंग- 9 पद

9. इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी- 6 पद

टेक्निकल अप्रेंटिस पद-

1. मैकेनिकल इंजीनियरिंग- 57 पद

2. इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग- 66 पद

3. सिविल इंजीनियरिंग- 15 पद

4. इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग- 10 पद

5. केमिकल इंजीनियरिंग- 0 पद

6. माइनिंग इंजीनियरिंग- 32 पद

7. कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग- 13 पद

8. इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्निकेशन इंजीनियरिंग- 10 पद

9. मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी- 5 पद

10. केटरिंग टेक्नोलॉजी एंड होटल मैनेजमेंट- 5 पद

11. फार्मासिस्ट- 5 पद

इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए ग्रेजुएट्स अप्रेंटिस के कुल 357 पद और 218 टेक्निकल अप्रेंटिस पद पर भर्ती होगी।

NLC Apprentice Recruitment 2026 Notification Link

NLC Apprentice Recruitment 2026 Apply Online Link

योग्यता-

आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास नर्सिंग में ग्रेजुएट/इंजीनियरिंग में डिग्री/इंजीनियरिंग में डिप्लोमा आदि किया होना चाहिए। उम्मीदवारों की आयु अप्रेंटिसशिप रूल्स के अनुसार होनी चाहिए। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन में योग्यता और शैक्षणिक योग्यता जरूर चेक करें।

स्टाईपेंड-

1. ग्रेजुएट्स अप्रेंटिस पदों पर उम्मीदवारों को 15,028 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे।

2. टेक्निकल अप्रेंटिस पदों पर उम्मीदवारों को हर महीने 12,524 रुपये दिए जाएंगे।

ट्रेनिंग अवधि-

ट्रेनिंग का समय एक वर्ष (12 महीने) है।

