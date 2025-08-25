NITTT Admit Card 2025 OUT at nittt.nta.ac.in here download direct link NITTT Admit Card 2025: एनआईटीटीटी परीक्षा 2025 का एडमिट कार्ड nittt.nta.ac.in पर जारी, Direct Link, Career Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़NITTT Admit Card 2025 OUT at nittt.nta.ac.in here download direct link

NITTT Admit Card 2025: एनआईटीटीटी परीक्षा 2025 का एडमिट कार्ड nittt.nta.ac.in पर जारी, Direct Link

NTA NITTT 2025 Admit Card: एनटीए ने नेशनल इनीशिएटिव फॉर टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग (NITTT) परीक्षा-2025 के लिए एडमिट कार्ड को जारी कर दिया है। कैंडिडेट एडमिट कार्ड nittt.nta.ac.in से डाउनलोड कर सकते हैं।

Prachi लाइव हिन्दुस्तानMon, 25 Aug 2025 12:20 PM
share Share
Follow Us on
NITTT Admit Card 2025: एनआईटीटीटी परीक्षा 2025 का एडमिट कार्ड nittt.nta.ac.in पर जारी, Direct Link

NTA NITTT Admit Card 2025: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से नेशनल इनीशिएटिव फॉर टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग (NITTT) अप्रैल-मई परीक्षा-2025 के लिए एडमिट कार्ड को जारी कर दिया गया है। अगर आप ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है और आप एडमिट कार्ड का इंतजार कर रहे थे तो आप ऑफिशियल वेबसाइट nittt.nta.ac.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्म तारीख डालकर लॉग इन करना होगा।

NITTT अप्रैल-मई परीक्षा-2025 का आयोजन 29 और 30 अगस्त 2025 एवं 6 और 7 सितंबर 2025 को किया जाएगा। परीक्षा का आयोजन दो शिफ्ट में किया जाएगा। पहली शिफ्ट का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक है। दूसरी शिफ्ट का समय दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक है।

NTA NITTT Admit Card 2025 Direct Link

NITTT परीक्षा-2025 का एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें-

1. सबसे पहले उम्मीदवार को ऑफिशियल वेबसाइट nittt.nta.ac.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए लिंक “Click Here to Download the Admit Card of NITTT Batch-11(April-May 2025 Semester)” पर क्लिक करना होगा।

3. इसके बाद आपको अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्म तारीख डालकर लॉग इन करना होगा।

4. अब आपकी स्क्रीन पर आपका एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा।

5. अब आप अपने एडमिट को चेक कीजिए।

6. इसके बाद आप अपने एडमिट को डाउनलोड कर लीजिए।

7. अब आप परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकाल लीजिए।

एडमिट कार्ड में लिखी इन जानकारियों को जरूर चेक करें-

1. परीक्षा का नाम

2. परीक्षा सेंटर का पता

3. परीक्षा का समय

4. परीक्षा की तिथि

5. उम्मीदवार का नाम

6. उम्मीदवार की जन्मतिथि

7. उम्मीदवार की फोटो और सिग्नेचर

8. परीक्षा के लिए गाइडलाइंस

9. परीक्षा के विषय

10. परीक्षा सेंटर पर पहुंचने का समय

ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने की सलाह दी जाती है।

Admit Card Exam
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।