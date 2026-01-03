NIT : एनआईटी में नैनो टेक्नोलॉजी सहित 2 नए विषयों की पढ़ाई होगी शुरू

संक्षेप: राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना में अगले सत्र से नैनो टेक्नोलॉजी और क्वांटम कंप्यूटिंग कोर्स की शुरुआत होगी। इसकी प्रक्रिया चल रही है। ये दोनों कोर्स अलग-अलग विभागों से संचालित होंगे।

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना में अगले सत्र से नैनो टेक्नोलॉजी और क्वांटम कंप्यूटिंग कोर्स की शुरुआत होगी। इसकी प्रक्रिया चल रही है। ये दोनों कोर्स अलग-अलग विभागों से संचालित होंगे। इसके अलावा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) बनाने की प्रक्रिया चल रही है। एकेडमिक डीन प्रो. एमपी सिंह ने बताया कि संस्थान छात्रों के लिए रोजगार के हिसाब से नए-नए कोर्स शुरू कर रहा है, जिससे छात्र तकनीकी रूप से ज्यादा दक्ष हो सकें।

क्वांटम कंप्यूटिंग एक उभरता हुआ क्षेत्र है, जो क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों का उपयोग कर विशेष हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिजाइन करता है। एनआईटी पटना में पिछले सत्र में तीन नए विषय मेकाट्रॉनिक्स, केमिकल टेक्नोलॉजी और मैकेनिकल टेक्नोलॉजी की पढ़ाई शुरू हुई थी। साइबर सिक्योरिटी का कोर्स शुरू हुआ था। इन सभी में 40-40 सीटों पर नामांकन हुआ था। एनआईटी से पासआउट स्टूडेंट को गाइडिंग व सुविधा देकर यहां उद्यमिता विकसित करने की भी योजना संस्थान ने बनाई गई है। बिहटा के नए कैंपस में पढ़ाई शुरू हो चुकी है।

छात्रों की संख्या में भी बढ़ोतरी होगी इसके अलावा बिहटा स्थित नए कैंपस में शिक्षक व छात्रों को पढ़ाई और शोध संबंधी अत्याधुनिक सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। इसके अलावा नए कोर्स शुरू होने के बाद एनआईटी पटना में छात्रों की संख्या में भी बढ़ोतरी होगी। नए कोर्सों के शुरू होने के बाद एनआईआरएफ रैंकिंग भी बढ़ेगी।