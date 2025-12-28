NIT Patna: एनआईटी पटना के 14 विद्यार्थियों को मिला गोल्ड मेडल, 1018 विद्यार्थियों को मिली डिग्री

संक्षेप: NIT Patna Convocation: राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) पटना का 14वां दीक्षांत समारोह शनिवार को मना। समारोह में 1018 विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान की गई। इनमें दो छात्रों को ओवरऑल टॉपर की उपाधि दी गयी।

NIT Patna Convocation: राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) पटना का 14वां दीक्षांत समारोह शनिवार को मना। समारोह में 1018 विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान की गई। इनमें दो छात्रों को ओवरऑल टॉपर की उपाधि दी गयी। इसमें एक छात्र हर्ष नंदन वर्मा स्नातक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और दूसरा धरेश कुमार शामिल है। धरेश कुमार स्नातकोत्तर सिविल इंजीनियरिंग के छात्र हैं। इन दोनों ही छात्रों को राष्ट्रपति स्वर्ण पदक, निदेशक स्वर्ण पदक और श्रेष्ठता प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

स्नातक के एक छात्र और एक छात्रा को सर्वश्रेष्ठ स्नातक की उपाधि दी गयी। इसमें आर्किटेक एवं प्लानिंग के आनंद सेतु और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की छात्रा थंडाव पुरंदेश्वर रेड्डी शामिल हैं। इन दोनों को इंडियन बैंक एनआईटी पटना शाखा द्वारा प्रशस्ति पत्र के साथ एक हजार एक रुपये प्रदान किये गये।

14 विद्यार्थी स्वर्ण पदक से सम्मानित एनआईटी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में कुल 14 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। इसमें राष्ट्रपति स्वर्ण पदक, निदेशक स्वर्ण पदक और अपनी ब्रांच में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र और छात्रा शामिल हैं। इस बार केएन और अर्जुन रोहतगी स्वर्ण पदक और बीसीईएनअईटीपी पूर्व छात्र स्वर्ण पदक सिविल इंजीनियरिंग की छात्रा रितिका कुमारी को प्रदान किया गया। मौके पर अकादमिक हेड प्रो. एमपी सिंह ने सभी स्नातकों को अकादमिक शपथ दिलाई।

सफलता के लिए चुनौतीपूर्ण स्थितियों में खुद को ढालें : कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि टाटा इंटरनेशनल बेस्ट एशिया (दुबई) के निदेशक और संस्थान के 1982 बैच के मैकैनिकल इंजीनियरिंग विभाग के छात्र रहे सुनील सिन्हा ने कहा कि जीवन में हर दिन हम कुछ न कुछ सीखते हैं। आज के समय में वहीं सफल है जो जीवन में चुनौतीपूर्ण स्थितियों में खुद को ढालने की क्षमता रखते हैं। उन्होंने क्रिकेट का उदाहरण देते हुए कहा कि जीवन को 20-20 मैच की तरह नहीं बल्कि टेस्ट मैच की तरह जीना चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों को महत्वाकांक्षी बनने को प्रेरित किया। एनआईटी के निदेशक प्रो. पीके जैन ने संस्थान के विकास गतिविधियों और उपलब्धियों के बारे मे बताया। संस्थान के शासक मंडल के अध्यक्ष अशोक कुमार मोदी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की।