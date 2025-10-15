Hindustan Hindi News
NIT Hamirpur Placement 2025: एनआईटी हमीरपुर के छात्र को मिला 3.40 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड पैकेज

Wed, 15 Oct 2025 05:01 PMPrachi लाइव हिन्दुस्तान
NIT Hamirpur Placement 2025: नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (NIT), हमीरपुर के स्टूडेंट्स ने इस साल की प्लेसमेंट ड्राइव में बहुत ही अच्छे जॉब ऑफर हासिल किए हैं। इंस्टीट्यूट के एक छात्र, आर्यन मित्तल, को एक बड़ी कंपनी से सालाना 3.40 करोड़ रुपये का पैकेज मिला है। यह पैकेज इस इंस्टीट्यूट के किसी भी छात्र को अब तक मिला सबसे बड़ा पैकेज है।

आर्यन मित्तल कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन (ड्यूल डिग्री) का स्टूडेंट है। इस रिकॉर्ड-ब्रेकिंग पैकेज ऑफर ने पूरे इंस्टीट्यूट और हिमाचल प्रदेश को गर्व महसूस कराया है।

इकोनॉमिक्स टाइम्स वेबसाईट के अनुसार, कॉलेज के अधिकारियों ने मंगलवार को इस शानदार उपलब्धि के बारे में बताया है। उन्होंने बताया कि यह पैकेज पिछले साल के सबसे बड़े पैकेज 2.05 करोड़ रुपये से भी काफी ज्यादा है। यह बताता है कि NIT हमीरपुर के छात्रों की योग्यता और प्रतिभा लगातार बढ़ रही है, और बड़ी टेक कंपनियां उनकी डिमांड कर रही हैं और उन्हें जॉब ऑफर दे रहीं हैं।

प्लेसमेंट में महिला छात्रों ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स स्ट्रीम की दो छात्राओं को भी 1.68 करोड़ रुपये का बड़ा सालाना पैकेज मिला है। इसके अलावा 15 छात्रों को 40 लाख रुपये से अधिक के पैकेज मिले हैं, और 50 से अधिक छात्रों को 30 लाख रुपये से ज्यादा का सालाना जॉब पैकेज ऑफर हुआ है।

इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर एच.एम. सूर्यवंशी ने सभी छात्रों और कर्मचारियों को उनकी कड़ी मेहनत के लिए बधाई दी है। उन्होंने कहा कि यह सफलता संस्थान के बेहतर शिक्षण और छात्रों की लगन का परिणाम है।

यह खबर उन सभी छात्रों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है जो इंजीनियरिंग और तकनीक के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। आर्यन मित्तल की यह उपलब्धि दर्शाती है कि अगर सही ज्ञान और कड़ी मेहनत हो, तो देश के छोटे शहरों के संस्थान के छात्र भी दुनिया की सबसे अच्छी कंपनियों में सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंच सकते हैं।

