NIT : एनआईटी में BTech की लड़की को 41 लाख का पैकेज, क्या रही औसत सैलरी, किसने दिए मोटे जॉब ऑफर
NIT Campus Placement : एनआईटी पटना के सत्र 2022-26 बैच ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 103 फीसदी प्लेसमेंट हासिल किया, जिसमें एक छात्रा को सर्वाधिक 41.37 लाख रुपये वार्षिक पैकेज मिला। अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, टीसीएस और एक्सेंचर जैसी कंपनियों ने अच्छे ऑफर दिए।
NIT Campus Placement : राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) पटना के सत्र 2022-26 के विद्यार्थियों ने प्लेसमेंट में शानदार प्रदर्शन किया है। संस्थान के अनुसार इस बैच के योग्य सभी विद्यार्थियों का 103 प्रतिशत प्लेसमेंट हुआ है। कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन तथा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों को बेहतर अवसर मिले हैं। इस सत्र में सबसे अधिक पैकेज कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विभाग की एक छात्रा को मिला है। छात्रा को 41.37 लाख रुपये सालाना का पैकेज प्राप्त हुआ। वहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के छात्रों का प्रदर्शन भी बेहतर रहा। संस्थान के विद्यार्थियों का औसत प्लेसमेंट पैकेज पौने 10 लाख रुपये सालाना के बीच रहा।
प्लेसमेंट प्रभारी डॉ. अजय कुमार ने बताया कि प्लेसमेंट प्रक्रिया में देश की कई प्रमुख कंपनियों ने एनआईटी पटना के विद्यार्थियों का चयन किया। इनमें अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, टीसीएस, एक्सेंचर सहित कई बड़ी कंपनियां शामिल रहीं। इन कंपनियों ने विद्यार्थियों को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेटा साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और तकनीकी क्षेत्र के विभिन्न पदों पर अवसर दिए।
संस्थान में नए सत्र के विद्यार्थियों के लिए प्लेसमेंट की तैयारी शुरू कर दी गई है। जुलाई और अगस्त से कंपनियों के आने की प्रक्रिया शुरू होगी। इस बार प्लेसमेंट में एमसीए, ड्युअल डिग्री, बीआर्क और बीटेक के विद्यार्थियों को भी शामिल किया जाएगा। संस्थान की ओर से अधिक से अधिक कंपनियों को जोड़ने की तैयारी की जा रही है।
अहम बिंदु
- कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के विद्यार्थियों ने किया शानदार प्रदर्शन
- संस्थान के इस बैच के योग्य सभी विद्यार्थियों का 103 प्रतिशत प्लेसमेंट हुआ
- प्लेसमेंट प्रक्रिया में देश की कई प्रमुख कंपनियों ने विद्यार्थियों का चयन किया
एनआईटी पटना लगातार उद्योगों की जरूरतों के अनुसार अपने पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण व्यवस्था को बेहतर बना रहा है। तकनीकी कौशल, बेहतर शैक्षणिक माहौल और कंपनियों के साथ मजबूत संपर्क के कारण संस्थान के विद्यार्थियों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अच्छे अवसर मिल रहे हैं।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
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विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी