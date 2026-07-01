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NIT के BTech छात्र ने 11 लाख की नौकरी ठुकराई, अब मेधा AI से करोड़ों कमा रहे

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, कार्यालय संवाददाता, प्रयागराज
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एमएनएनआईटी प्रयागराज से बायोटेक्नोलॉजी में बीटेक करने वाले हिमांशु चौरसिया ने 11 लाख रुपये सालाना पैकेज वाली नौकरी ठुकराकर अपने बिजनेस का रास्ता चुना। खुद की कंपनी बनाई, उनके स्टार्टअप का कारोबार करोड़ों में पहुंच गया है

NIT के BTech छात्र ने 11 लाख की नौकरी ठुकराई, अब मेधा AI से करोड़ों कमा रहे

मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एमएनएनआईटी) से बायोटेक्नोलॉजी में बीटेक करने वाले हिमांशु चौरसिया ने 11 लाख रुपये सालाना पैकेज वाली नौकरी ठुकराकर उद्यमिता का रास्ता चुना। खुद की कंपनी बनाई, उनके स्टार्टअप का कारोबार करोड़ों में पहुंच गया है। शिक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काम करने वाले उनके स्टार्टअप ने एक वर्ष में लगभग 24 करोड़ रुपये का कारोबार कर नई पहचान बनाई है।

बकौल हिमांशु बीटेक की पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने अपने स्टार्टअप पर काम शुरू कर दिया था। नौकरी करने के बजाय उन्होंने शिक्षा क्षेत्र की चुनौतियों को अवसर में बदलने का निर्णय लिया। इसी सोच के साथ शिक्षकों के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित एक मंच विकसित किया, जिसे नाम दिया मेधा एआई। बताया कि उनकी कंपनी में वर्तमान में 22 नियमित कर्मचारी कार्यरत हैं, जिन्हें औसतन 50 हजार रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जा रहा है। इसके अलावा लगभग 400 विशेषज्ञ, कंटेंट डेवलपर और तकनीकी पेशेवर प्रोजेक्ट आधारित कार्यों से जुड़े हुए हैं।

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क्या है मेधा एआई

मेधा एआई खास तौर से शिक्षकों के लिए बनाया गया है। इसके जरिए शिक्षक किसी भी विषय को पढ़ाने के लिए आवश्यक कंटेंट, त्वरित मूल्यांकन के लिए टेस्ट, वीडियो लेक्चर, ग्राफिक्स, एनिमेशन और 3डी मॉडल आधारित सिमुलेशन आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इससे शिक्षण अधिक रोचक, प्रभावी और छात्र-केंद्रित बन रहा है। खास बात यह है कि इसे नई शिक्षा नीति-2020 की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। इसके माध्यम से शिक्षक पाठ्य सामग्री, प्रश्नोत्तरी, असाइनमेंट, वीडियो, ग्राफिक्स और 3डी सिमुलेशन तैयार कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म छात्रों की सीखने की गति और समझ के अनुसार सामग्री उपलब्ध कराने में भी मदद करता है। शिक्षकों के लिए इसका प्रीमियम संस्करण करीब 499 रुपये प्रतिमाह के सब्सक्रिप्शन पर उपलब्ध है।

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Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


विशेषज्ञता

तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी

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