60 लाख का पैकेज वाले एनआईटी से बीटेक, CAPF असिस्टेंट कमांडेंट और AFCAT के बाद आर्यन का CDS में भी चयन
आर्यन चौधरी ने सीडीएस में चौथा रैंक हासिल किया है जबकि सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट परीक्षा के पहले ही प्रयास में उन्होंने 182वीं रैंक हासिल की थी। वह आफकैट भी पास कर चुके हैं।
हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिले के रहने वाले आर्यन चौधरी ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट परीक्षा क्रैक करने के बाद उन्होंने यूपीएससी सीडीएस भर्ती परीक्षा में भी झंडे गाड़ दिए हैं। सीडीएस में उन्होंने चौथा रैंक हासिल किया है जबकि सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट परीक्षा के पहले ही प्रयास में उन्होंने 182वीं रैंक हासिल की थी। दोनों परीक्षाओं में सफल होने के बावजूद आर्यन ने CDS के जरिए भारतीय वायु सेना में फ्लाइंग ऑफिसर के तौर पर शामिल होने का फैसला किया है।
उन्होंने बताया कि हैदराबाद के डुंडीगल स्थित एयर फोर्स एकेडमी में उनकी 18 महीने की ट्रेनिंग अगले महीने शुरू होने वाली है जबकि सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट की ट्रेनिंग अगले साल अगस्त में शुरू होगी।
फ्लाइंग ऑफिसर की थी तमन्ना
आर्यन ने बताया कि CAPF परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने शुरू में सोचा था कि वे देश की पैरामिलिट्री फोर्सेज में असिस्टेंट कमांडेंट बनेंगे। हालांकि अब उन्होंने भारतीय वायु सेना में फ्लाइंग ऑफिसर बनकर देश की सेवा करने के फैसला किया है। उन्होंने सबसे पहले इंडियन एयरफोर्स के फ्लाइंग ऑफिसर बनने का ही सपना लिया था। यही उनकी पहली तमन्ना थी।
इससे पहले आर्यन ने एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट (AFCAT) की लिखित परीक्षा भी पास की थी। इसके बाद वे इंटरव्यू में शामिल हुए और एयर फोर्स सिलेक्शन बोर्ड (AFSB), देहरादून द्वारा उनका चयन किया गया।
बीटेक एनआईटी जयपुर से
आर्यन ने अपनी स्कूली शिक्षा नूरपुर के DAV पब्लिक स्कूल, रेहान और बाघनी से पूरी की। जेईई मेन में शानदार मार्क्स आने के बाद उन्होंने 2025 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (NIT), जयपुर से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में BTech की डिग्री हासिल की। ये वो संस्थान है जहां से 60 लाख के आसपास का पैकेज मिल जाता है। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने गुरुग्राम में एक मल्टीनेशनल कंपनी में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के तौर पर काम किया और साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी जारी रखी। अपनी सटीक रणनीतिक के दम पर उन्होंने डिफेंस के बड़े कंपीटिटिव एग्जाम क्रैक किए।
IIT के बाद गूगल में नौकरी, अब CDS टॉप कर देश सेवा करेंगे लोहिताक्ष महाजन
जम्मू कश्मीर के कठुरा जिले के रहने वाले लोहिताक्ष ने यूपीएससी सीडीएस I परीक्षा में ऑल इंडिया टॉप किया है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थान आईआईटी बॉम्बे से बीटेक एमटेक की डिग्री हासिल की है और फिलहाल वह गूगल इंडिया में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर जॉब कर रहे हैं। लोहिताक्ष ने इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन और एडवांस्ड में भी धाकड़ प्रदर्शन किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक वह जेईई मेन में 99.988 पर्सेंटाइल हासिल कर जम्मू कश्मीर के टॉपर बने थे। जेईई एडवांस्ड में भी उन्होंने 544वीं रैंक हासिल की थी। आईआईटी बॉम्बे से पढ़ाई और गूगल इंडिया की नौकरी के बाद लोहिताक्ष के पास सफलता और शोहरत हासिल करने के कई रास्ते थे। लेकिन उन्होंने इन सबके बजाय देश सेवा का रास्ता चुना। 2 नवंबर 2026 को घोषित सीडीएस परीक्षा परिणाम में टॉप कर उन्होंने साबित कर दिया कि उनके लिए सफलता का मतलब सिर्फ मोटी सैलरी और बड़ा पैकेज नहीं, बल्कि भारतीय सेना की वर्दी पहनकर देश के लिए कुछ कर गुजरना है।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
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पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
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