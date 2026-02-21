Hindustan Hindi News
BTech : NIT में नए सत्र से बीटेक में शुरू होगी AI की पढ़ाई, बीटेक में पहले फंडामेंटल कोर्स पढ़ेंगे छात्र

Feb 21, 2026 06:53 am ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, अभिषेक कुमार, पटना
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) पटना में नए शैक्षणिक सत्र से छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का फंडामेंटल कोर्स पढ़ाया जाएगा। पहले कंप्यूटर साइंस, सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के छात्रों को इस पाठ्यक्रम से जोड़ा जाएगा।

तेजी से बदलती तकनीक और उद्योग की जरूरतों को देखते हुए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) पटना में नए शैक्षणिक सत्र से छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का फंडामेंटल कोर्स पढ़ाया जाएगा। प्रारंभिक चरण में कंप्यूटर साइंस, सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के छात्रों को इस पाठ्यक्रम से जोड़ा जाएगा, जिसे आगे अन्य शाखाओं तक विस्तार देने की योजना है। एनआईटी के निदेशक प्रो. पीके जैन ने बताया कि वर्तमान समय में एआई, डेटा और ऑटोमेशन से जुड़ी तकनीकें हर क्षेत्र का अभिन्न हिस्सा बन चुकी हैं। ऐसे में इंजीनियरिंग छात्रों को शुरुआती स्तर पर ही इन तकनीकों की समझ देना जरूरी है, ताकि वे उद्योग की वास्तविक जरूरतों के अनुरूप तकनीकी रूप से दक्ष बन सकें। नए सत्र के लिए पाठ्यक्रम केंद्र स्तर पर तैयार किया जा रहा है और इसके शीघ्र लागू होने की उम्मीद है।

फंडामेंटल एआई कोर्स के तहत छात्रों को मशीन लर्निंग की बुनियादी अवधारणाएं, डेटा एनालिटिक्स, एल्गोरिदम की कार्यप्रणाली, प्रोग्रामिंग आधारित मॉडलिंग और समस्या समाधान की तकनीकें सिखाई जाएंगी। छात्रों को पायथन आधारित एआई लाइब्रेरी, डेटा प्रोसेसिंग टूल और क्लाउड प्लेटफॉर्म के उपयोग से भी परिचित कराया जाएगा। संस्थान की योजना के अनुसार पाठ्यक्रम में जनरेटिव एआई और आधुनिक डिजिटल टूल्स का भी समावेश किया जाएगा। छात्रों को चैट आधारित एआई प्लेटफॉर्म, ऑटोमेटेड कोडिंग टूल, स्मार्ट डिजाइन एप्लीकेशन और तकनीकी कंटेंट जनरेशन जैसे उपयोगी अनुप्रयोगों की जानकारी दी जाएगी, ताकि वे पढ़ाई, शोध और प्रोजेक्ट कार्य में इनका प्रभावी उपयोग कर सकें।

साथ ही एआई के नैतिक उपयोग (एथिक्स), डेटा प्राइवेसी और साइबर सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर भी विशेष जोर रहेगा।

नई पहल से छात्रों की नवाचार क्षमता बढ़ेगी

विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में एआई, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) और इंडस्ट्री 4.0 से जुड़े कौशल रोजगार के प्रमुख आधार बनेंगे। ऐसे में एनआईटी की यह पहल छात्रों को मल्टी-डिसिप्लिनरी स्किल्स देने के साथ उन्हें भविष्य की तकनीकी चुनौतियों और रोजगार के अवसरों के लिए तैयार करेगी। संस्थान प्रशासन का कहना है कि इस पहल से छात्रों की नवाचार क्षमता बढ़ेगी और स्टार्टअप, रिसर्च तथा इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स में उनकी भागीदारी भी मजबूत होगी।

एकेयू पायथन प्रोग्रामिंग और जनरेटिव एआई कार्यक्रम शुरू करेगा

पटना। एकेयू ने ट्रांसफॉर्म टेक प्राइवेट लिमिटेड, कोयंबटूर के साथ एमओयू किया है। इस समझौते के तहत विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए पायथन प्रोग्रामिंग और जनरेटिव एआई पर आधारित मुफ्त अपस्किलिंग कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। विवि प्रशासन के अनुसार इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को पायथन की बुनियादी और उन्नत जानकारी देना है।

● छात्रों को फंडामेंटल कोर्स के तौर पर एआई पढ़ाया जाएगा

● पहले मैकेनिकल, सीएस व सिविल के छात्रों से शुरुआत

साथ ही उन्हें जनरेटिव एआई के व्यावहारिक उपयोग और उद्योग से जुड़ी तकनीकों की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. (डॉ.) शरद कुमार यादव ने कहा कि यह पहल छात्रों को आधुनिक तकनीकी कौशल सिखाने और रोजगार के बेहतर अवसर दिलाने में मददगार होगी। कंपनी के प्रतिनिधियों ने भी छात्रों को उद्योग से जुड़ी नई तकनीकों की जानकारी देने का भरोसा दिलाया।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


विशेषज्ञता

तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी

और पढ़ें
