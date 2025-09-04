Pankaj Vijay
NIRF Rankings 2025 Live Updates: केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय आज एनआईआरएफ रैंकिंग लिस्ट की घोषणा करेगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में सुबह 11 बजे साल 2025 की एनआईआरएफ रैंकिंग लिस्ट जारी करेंगे। एनआईआरएफ की आधिकारिक वेबसाइट nirfindia.org पर स्टूडेंट्स इस रैंकिंग को चेक कर सकेंगे। द नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) रैंकिंग का यह 10वां संस्करण होगा। बीते वर्ष कुल 16 कैटेगरी में एनआईआरएफ रैंकिंग दी गई थी जिसमें ओवरऑल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, रिसर्च संस्थान, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, मेडिकल, डेंटल, लॉ, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, एग्रीकल्चर एंड अलायड सेक्टर, इन्नोवेशन, ओपन यूनिवर्सिटी, स्किल यूनिवर्सिटी और स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी शामिल हैं। इस वर्ष बताया जा रहा है कि कैटेगरी बढ़कर 17 हो सकती हैं। इस बार सस्टेनेबिलिटी (एसडीजी) कैटेगरी एड हो सकती है। 2024 में ओपन यूनिवर्सिटी, स्किल यूनिवर्सिटी, स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी की तीन नई कैटेगरी एड की गई थीं।
आपको बता दें कि रैंकिंग 2016 में शुरू की गई थी। रैंकिंग के पैरामीटर में टीचिंग, लर्निंग, रिसोर्स, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, ग्रेजुएशन आउटकम्स आउटरीच आदि शामिल होते हैं। इनके आधार पर कॉलेजों, यूनिवर्स्टीज को रैंकिंग दी जाती है। पिछले वर्ष ओवरऑल कैटेगरी में आईआईटी, मद्रास ने टॉप किया था, इसके बाद दूसरी रैंक आईआईएससी (IISC), बैंगलुरू को मिली थी। वहीं तीसरा स्थान आईआईटी बॉम्बे को मिला था। मेनेजमेंट कैटेगरी में आईआईएम, अहमदाबाद और मेडिकल कैटेगरी में एम्स, दिल्ली ने टॉप किया था। शिक्षा मंत्रालय कल NIRF 2025 की रैंकिंग लिस्ट को जारी करने वाला है। इंजीनियरिंग कैटेगरी में आईआईटी मद्रास टॉप प्रदर्शन करने वाला रहा, दूसरे स्थान पर आईआईटी दिल्ली तथा तीसरे स्थान पर आईआईटी बॉम्बे रहा।
NIRF Ranking 2025 Live: बीते वर्ष एनआईआरएफ रैकिंग की ओवरऑल टॉप-10 यूनिवर्सिटी
1.इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास
2. इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस, बेंगलुरु
3. इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे
4. इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली
5.इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर
6. इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर
7. ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, नई दिल्ली
8, इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की
9, इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी
10. जवनार लाल नेहरू यूनिवर्सिटी
NIRF Ranking 2025 Live: बीते वर्ष एनआईआरएफ रैकिंग की देश की टॉप 10 यूनिवर्सिटी
1.इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस,बेंगलुरू
2. जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी,नई दिल्ली
3. जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली
4. मनीपाल एकडेमी ऑफ हायर एजुकेशन,मनीपाल
5. बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वाराणसी
6.यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, नई दिल्ली
7.अमृत विश्व विद्यापीठम्, कोयंबटूर
8. अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी,अलीगढ़
9.जादवपुर यूनिवर्सिटी,कोलकाता
10. वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वेल्लोर
NIRF Ranking 2025 Live: कौन से पांच पैरामीटर हैं, जिनके आधार पर रैंकिंग दी जाती है-
1. टीचिंग, लर्निंग और संसाधन (मार्क्स 100, वेटेज 0.30)
2. रिसर्च और प्रोफेशनल प्रैक्टिस (मार्क्स 100, वेटेज 0.30)
3. आउटरीच और समावेशिता (मार्क्स 100, वेटेज 0.10)
4. ग्रेजुएशन आउटकम (मार्क्स 100, वेटेज 0.20)
5. धारणा (मार्क्स 100, वेटेज 0.10)
