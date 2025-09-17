दिल्ली के बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजों में IIT दिल्ली शीर्ष पर, देखें टॉप 5 संस्थान, कैसे होता है यहां दाखिला

इंजीनियरिंग करना चाह रहे विद्यार्थियों की नजरें मेट्रो सिटीज खासतौर पर दिल्ली के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजों पर भी होती है। यहां जानें एनआईआरएफ रैंकिंग 2025 में दिल्ली के शीर्ष 5 इंजीनियरिंग कॉलेज कौन से हैं

Wed, 17 Sep 2025 04:37 PM

आज इंजीनियरिंग करना चाह रहा कोई भी छात्र बीटेक में दाखिला लेने से पहले संस्थान की एनआईआरएफ रैंकिंग जरूर देखता है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की ओर से हर साल जारी की जाने वाली एनआईआरएफ रैंकिंग से विद्यार्थी को पता चल जाता है कि कौन सा शैक्षणिक संस्थान कितने पानी में है। विद्यार्थियों को इस रैंकिग से उस संस्थान के प्लेसमेंट, टीचिंग क्वालिटी, रिसर्च, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रसिद्धि जैसी विभिन्न बातों के बारे में पता चल जाता है। इंजीनियरिंग करना चाह रहे विद्यार्थियों की नजरें मेट्रो सिटीज खासतौर पर दिल्ली के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजों पर भी होती है। यहां जानें एनआईआरएफ रैंकिंग 2025 में दिल्ली के शीर्ष 5 इंजीनियरिंग कॉलेज कौन से हैं -

इंजीनियरिंग कॉलेज , स्कोर और रैंक आईआईटी, दिल्ली 85.74 2

जामिया मिलिया इस्लामिया 62.42 24

दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (डीटीयू) 60.85 30

इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफोर्मेशन टेक्नोलॉजी 51.33 63

एनआईटी दिल्ली 50.79 65

नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (एनएसयूटी) 50.43 70

इंजीनियरिंग कॉलेजों की एनआईआरएफ रैंकिंग में आईआईटी दिल्ली 85.74 अंकों के साथ शीर्ष पर है। आईआईटी दिल्ली ऑलओवर नेशनल लेवल पर आईआईटी मद्रास के बाद दूसरे स्थान पर है। अपने शोध परिणामों, अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं और अत्यधिक चुनिंदा कोर्सेज के लिए जाना जाने वाला आईआईटी दिल्ली इंजीनियरिंग उत्कृष्टता के लिए मानक स्थापित करना जारी रखे हुए है।

एनआईआरएफ रैंकिंग 2025 में 24वें स्थान पर मौजूद जामिया मिलिया इस्लामिया को शिक्षण और अनुसंधान के अपने मजबूत इंटीग्रेशन के लिए जाना जाता है, जबकि 30वें स्थान पर मौजूद दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी (डीटीयू) ने सख्त पढ़ाई लिखाई और उद्योग जगत से जुड़ाव के बीच संतुलन बनाए रखा है। आईआईआईटी दिल्ली, एनआईटी दिल्ली और एनएसयूटी जैसे उभरते संस्थान बेहद खास इंजीनियरिंग केंद्रों के उदय को दर्शाते हैं।

कैसे होता है यहां दाखिला आईआईटी, दिल्ली को छोड़कर शेष सभी चारों संस्थानों में जेईई मेन स्कोर ( JEE Main Score ) से दाखिला होता है। आईआईटी दिल्ली में जेईई एडवांस्ड स्कोर से दाखिला होता है। गौरतलब है कि जेईई मेन के टॉप 2.5 लाख रैंकर्स को ही जेईई एडवांस्ड में बैठने का मौका मिलता है।

NIRF रैंकिंग 2025: भारत के टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेज रैंक 1: आईआईटी-मद्रास, तमिलनाडु

रैंक 2: आईआईटी दिल्ली, दिल्ली

रैंक 3: आईआईटी-बॉम्बे, महाराष्ट्र

रैंक 4: आईआईटी-कानपुर, उत्तर प्रदेश

रैंक 5: आईआईटी-खड़गपुर, पश्चिम बंगाल

रैंक 6 आईआईटी रुड़की, उत्तराखंड

रैंक 7: आईआईटी-हैदराबाद, तेलंगाना

रैंक 8: आईआईटी-गुवाहाटी, असम

रैंक 9: एन. आई. टी. तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु