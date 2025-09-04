NIRF Ranking Top Colleges 2025 Delhi University top college best college list NIRF Ranking 2025 Colleges: टॉप 5 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजों का दबदबा, देखें टॉप 10 कॉलेजों की लिस्ट, Career Hindi News - Hindustan
NIRF Ranking 2025 Colleges: टॉप 5 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजों का दबदबा, देखें टॉप 10 कॉलेजों की लिस्ट

NIRF College Ranking 2025: पिछले साल की तरह इस बार भी कॉलेज कैटेगरी में हिंदू कॉलेज ने टॉप किया है। दूसरा स्थान मिरांडा हाउस कॉलेज को मिला है।

Prachi लाइव हिन्दुस्तानThu, 4 Sep 2025 11:51 AM
NIRF College Ranking 2025: भारत के बेस्ट कॉलेज की कैटेगरी में NIRF रैंकिंग 2025 में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपना टॉप स्थान बरकरार रखा है। आज 4 सितंबर 2025 को नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) की रैकिंग जारी की गईं। पिछले साल की तरह इस बार भी कॉलेज कैटेगरी में हिंदू कॉलेज ने टॉप किया है। दूसरा स्थान मिरांडा हाउस कॉलेज को मिला है। इस लिस्ट में कई कैटेगरी में टॉप 10 शिक्षण संस्थानों की लिस्ट निकाली गई हैं, जैसे टॉप 10 यूनिवर्सिटीज, बेस्ट कॉलेज आदि। पिछले साल की बात करें तो कॉलेज रैंकिंग 2024 के अनुसार, हिन्दू कॉलेज ने 74.47 के स्कोर के साथ टॉप पर था, जबकि मिरांडा हाउस को 73.22 स्कोर के साथ दूसरा और राम कृष्ण मिशन विवेकानन्द सेंटेनरी कॉलेज को 72.97 स्कोर के साथ टॉप 3 मिला था।

एनआईआरएफ रैंकिंग 2025: देश के बेस्ट कॉलेज

1. हिंदू कॉलेज, दिल्ली

2. मिरांडा हाउस, दिल्ली

3. हंस राज कॉलेज, दिल्ली

4. किरोड़ीमल कॉलेज, दिल्ली

5 सेंट स्टीफंस कॉलेज, दिल्ली

6 राम कृष्ण मिशन विवेकानन्द सेंटेनरी कॉलेज, कोलकाता

7. आत्मा राम सनातन धर्म कॉलेज, दिल्ली

8. सेंट सेंट जेवियर्स कॉलेज, कोलकाता लोयोला कॉलेज, चेन्नई

9. पीएसजीआर कृष्णम्मल महिला कॉलेज, कोयंबटूर

10. पीएसजी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, कोयंबटूर

विभिन्न शिक्षण संस्थानों को रैंक प्रदान करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एक कोर समिति का गठन किया है। इस समिति की सिफारिशों के बाद ही यूनिवर्सिटी या कॉलेज को मापदंड करने के पांच पैरामीटर तो तय किया गया है।

1. कोर समिति द्वार दिए गए मानदण्डों के आधार पर रैंकिंग के लिए एक मैट्रिक्स सेट को बनाया जाता है।

2. हर एक रैंकिंग पैरामीटर को वेटेज दी गई है

3. हर एक पैरामीटर के सब हेड में स्कोर देने के लिए उससे जुड़े डेटा का अध्ययन और निरीक्षण करने का प्रयास किया जाता है। जिससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रहे।

4. इसके बाद हर एक पैरामीटर के सब हेड द्वारा प्राप्त अंकों को जोड़कर, प्रत्येक पैरामीटर का स्कोर गिना जाता है। इसके बाद सभी पैरामीटर को मिली वेटेज के अनुसार स्कोर दिया जाता है।

5. इसके बाद संस्थानों को उनके द्वारा प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर रैंकिंग दी जाती है।

NIRF की रैंकिंग कुल 17 कैटेगरी में जारी की गई है, जिसमें ओवरऑल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, रिसर्च संस्थान, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, मेडिकल, डेंटल, लॉ, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, एग्रीकल्चर एंड अलायड सेक्टर, इनोवेशन ओपन यूनिवर्सिटी, स्किल यूनिवर्सिटी, स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी और सस्टेनेबिलिटी (एसडीजी) शामिल हैं। पिछले साल कॉलेज रैंकिंग में दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज ने टॉप किया था।

एनआईआरएफ रैंकिंग 2024: देश के बेस्ट कॉलेज

1. हिंदू कॉलेज, दिल्ली

2. मिरांडा हाउस, दिल्ली

3. सेंट स्टीफंस कॉलेज, दिल्ली

4. राम कृष्ण मिशन विवेकानन्द सेंटेनरी कॉलेज, कोलकाता

5 आत्मा राम सनातन धर्म कॉलेज, दिल्ली

6 सेंट सेंट जेवियर्स कॉलेज, कोलकाता

7. पीएसजीआर कृष्णम्मल महिला कॉलेज, कोयंबटूर

8. लोयोला कॉलेज, चेन्नई

9. किरोड़ीमल कॉलेज, दिल्ली

10. लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन, दिल्ली

