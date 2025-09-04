NIRF ranking 2025 top engineering colleges best IITs NITs engineering colleges in india NIRF ranking 2025: आईआईटी मद्रास बना भारत का टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज, देखें Top 10 की लिस्ट, Career Hindi News - Hindustan
NIRF ranking 2025: आईआईटी मद्रास बना भारत का टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज, देखें Top 10 की लिस्ट

NIRF ranking 2025 best engineering colleges:भारत सरकार की ओर से एनआईआरएफ रैंकिंग 2024 जारी कर दी गई है।जिसके तहत देश के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजों की लिस्ट भी जारी कर दी गईहै।

Prachi लाइव हिन्दुस्तानThu, 4 Sep 2025 11:57 AM
NIRF Ranking engineering Colleges 2025: भारत सरकार की ओर से एनआईआरएफ रैंकिंग 2025 जारी कर दी गई है। जिसके तहत देश के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजों की लिस्ट भी जारी कर दी गई है। पिछले वर्ष की तरह अपना टॉप स्थान बरकरार रखते हुए आईआईटी मद्रास देश का टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट बना है। दूसरा स्थान आईआईटी दिल्ली ने हासिल किया है। वहीं,तीसरा स्थान आईआईटी बॉम्बे को प्राप्त हुआ है।

NIRF रैंकिंग 2025: भारत के टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेज

रैंक 1: आईआईटी-मद्रास, तमिलनाडु

रैंक 2: आईआईटी दिल्ली, दिल्ली

रैंक 3: आईआईटी-बॉम्बे, महाराष्ट्र

रैंक 4: आईआईटी-कानपुर, उत्तर प्रदेश

रैंक 5: आईआईटी-खड़गपुर, पश्चिम बंगाल

रैंक 6 आईआईटी रुड़की, उत्तराखंड

रैंक 7: आईआईटी-हैदराबाद, तेलंगाना

रैंक 8: आईआईटी-गुवाहाटी, असम

रैंक 9: एन. आई. टी. तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु

रैंक 10: आईआईटी-बनारस, यूपी

विभिन्न शिक्षण संस्थानों को रैंक प्रदान करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एक कोर समिति का गठन किया है। इस समिति की सिफारिशों के बाद ही यूनिवर्सिटी या कॉलेज को मापदंड करने के पांच पैरामीटर तो तय किया गया है।

1. कोर समिति द्वार दिए गए मानदण्डों के आधार पर रैंकिंग के लिए एक मैट्रिक्स सेट को बनाया जाता है।

2. हर एक रैंकिंग पैरामीटर को वेटेज दी गई है

3. हर एक पैरामीटर के सब हेड में स्कोर देने के लिए उससे जुड़े डेटा का अध्ययन और निरीक्षण करने का प्रयास किया जाता है। जिससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रहे।

4. इसके बाद हर एक पैरामीटर के सब हेड द्वारा प्राप्त अंकों को जोड़कर, प्रत्येक पैरामीटर का स्कोर गिना जाता है। इसके बाद सभी पैरामीटर को मिली वेटेज के अनुसार स्कोर दिया जाता है।

5. इसके बाद संस्थानों को उनके द्वारा प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर रैंकिंग दी जाती है।

NIRF की रैंकिंग कुल 17 कैटेगरी में जारी की गई है, जिसमें ओवरऑल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, रिसर्च संस्थान, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, मेडिकल, डेंटल, लॉ, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, एग्रीकल्चर एंड अलायड सेक्टर, इनोवेशन ओपन यूनिवर्सिटी, स्किल यूनिवर्सिटी, स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी और सस्टेनेबिलिटी (एसडीजी) शामिल हैं। पिछले साल इंजीनियरिंग कॉलेज रैंकिंग में आईआईटी-मद्रास ने टॉप किया था।

