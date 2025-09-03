NIRF Ranking 2025: कल जारी होगी NIRF 2025 रैंकिंग, यहां कर सकेंगे चेक

NIRF Ranking 2025: शिक्षा मंत्रालय ने एनआईआरएफ (NIRF) रैंकिंग 2025 जारी करने की तारीख की घोषणा कर दी है। सभी कैटेगरी के लिए नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2025 को 4 सितंबर, 2025 को जारी किया जाएगा।

NIRF Ranking 2025: शिक्षा मंत्रालय ने एनआईआरएफ (NIRF) रैंकिंग 2025 जारी करने की तारीख की घोषणा कर दी है। सभी कैटेगरी के लिए नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2025 को 4 सितंबर, 2025 को जारी किया जाएगा। प्रत्येक कैटेगरी और ओवरऑल कैटेगरी में टॉप इंस्टीट्यूट की लिस्ट एनआईआरएफ की आधिकारिक वेबसाइट nirfindia.org पर उपलब्ध होगी।

इस वर्ष एनआईआरएफ रैंकिंग 2025 का दसवां संस्करण जारी होगा। इस वार्षिक प्रैक्टिस के तहत देश भर की यूनिवर्सिटीज और अन्य शैक्षणिक संस्थानों को महत्वपूर्ण मानदंडों के आधार पर रैंकिंग दी जाती है।

NIRF की रैंकिंग कुल 16 कैटेगरी में जारी की जाती है, जिसमें ओवरऑल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, रिसर्च संस्थान, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, मेडिकल, डेंटल, लॉ, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, एग्रीकल्चर एंड अलायड सेक्टर, इन्नोवेशन, ओपन यूनिवर्सिटी, स्किल यूनिवर्सिटी और स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी शामिल हैं।

शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षण संस्थानों को रैंकिंग देने की शुरुआत 2016 से की थी, जिसमें 3,500 संस्थानों ने भाग लिया था। पिछले वर्ष ओवरऑल कैटेगरी में आईआईटी, मद्रास ने टॉप किया था, इसके बाद दूसरी रैंक आईआईएससी (IISC), बैंगलुरू को मिली थी। वहीं तीसरा स्थान आईआईटी बॉम्बे को मिला था। मेनेजमेंट कैटेगरी में आईआईएम, अहमदाबाद और मेडिकल कैटेगरी में एम्स, दिल्ली ने टॉप किया था। शिक्षा मंत्रालय कल NIRF 2025 की रैंकिंग लिस्ट को जारी करने वाला है।

इंजीनियरिंग कैटेगरी में आईआईटी मद्रास टॉप प्रदर्शन करने वाला रहा, दूसरे स्थान पर आईआईटी दिल्ली तथा तीसरे स्थान पर आईआईटी बॉम्बे रहा।

पिछले वर्ष 2024 में, एनआईआरएफ रैंकिंग 12 अगस्त, 2024 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में जारी की गई थी। रैंकिंग की घोषणा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने की थी।

जानिए वे कौन से पांच पैरामीटर है, जिनके आधार पर रैंकिंग दी जाती है-

1. टीचिंग, लर्निंग और संसाधन (मार्क्स 100, वेटेज 0.30)

2. रिसर्च और प्रोफेशनल प्रैक्टिस (मार्क्स 100, वेटेज 0.30)

3. आउटरीच और समावेशिता (मार्क्स 100, वेटेज 0.10)

4. ग्रेजुएशन आउटकम (मार्क्स 100, वेटेज 0.20)