NIRF Ranking 2025: IIT मद्रास देश का बेस्ट इंस्टीट्यूट, मेडिकल में एम्स व कॉलेजों में हिंदू नंबर वन

NIRF Ranking 2025: आईआईटी मद्रास ओवरऑल और इंजीनियरिंग कैटेगरी में टॉप स्थान प्राप्त कर देश का टॉप इंस्टीट्यूट बनकर उभरा है। इस साल 2025 NIRF रैंकिंग की यूनिवर्सिटी कैटेगरी में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस (IISC) ने छठीं बार लिस्ट में टॉप किया है।

Prachi लाइव हिन्दुस्तानThu, 4 Sep 2025 12:51 PM
NIRF Ranking 2025: शिक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को देश के टॉप कॉलेजों की लिस्ट NIRF 2025 रैंकिंग जारी कर दी है। आईआईटी मद्रास ओवरऑल और इंजीनियरिंग कैटेगरी में टॉप स्थान प्राप्त कर देश का टॉप इंस्टीट्यूट बनकर उभरा है। ओवरऑल कैटेगरी में टॉप 10 में आईआईटी इंस्टीट्यूट का दबदबा रहा है। टॉप 10 इंस्टीट्यूट की लिस्ट में 6 नाम आईआईटी इंस्टीट्यूट के शामिल हैं। दूसरा स्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बैंगलुरु को प्राप्त हुआ है।

NIRF की रैंकिंग कुल 17 कैटेगरी में जारी की गई है, जिसमें ओवरऑल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, रिसर्च संस्थान, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, मेडिकल, डेंटल, लॉ, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, एग्रीकल्चर एंड अलायड सेक्टर, इनोवेशन ओपन यूनिवर्सिटी, स्किल यूनिवर्सिटी, स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी और सस्टेनेबिलिटी (एसडीजी) शामिल हैं।

टॉप 10 इंस्टीट्यूट: ओवरऑल कैटेगरी

1. आईआईटी,मद्रास

2. IISc, बैंगलुरू

3. आईआईटी, बॉम्बे

4. आईआईटी, दिल्ली

5. आईआईटी, कानपुर

6. आईआईटी, खड़गपुर

7. आईआईटी, रुड़की

8. एम्स, दिल्ली

9. जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, दिल्ली

10. बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वाराणसी

यूनिवर्सिटी कैटेगरी

इस साल 2025 NIRF रैंकिंग की यूनिवर्सिटी कैटेगरी में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस (IISC) ने छठीं बार लिस्ट में टॉप किया है। दूसरे स्थान पर चौथी बार जेएनयू रहा है। तीसरी रैंक पाने में मणिपाल अकादमी ऑफ हायर एजुकेशन सफल रही है। चौथा और पांचवां स्थान जामिया मिलिया इस्लामिया और दिल्ली यूनिवर्सिटी को मिला है। इस वर्ष टॉप 10 यूनिवर्सिटी की कैटेगरी में बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस (BITS) ने भी स्थान बनाया है।

टॉप 10 यूनिवर्सिटी

आईआईएससी, बेंगलुरु

जे.एन.यू., नई दिल्ली

मणिपाल उच्च शिक्षा अकादमी, मणिपाल

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली

दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

बी.एच.यू., वाराणसी

बिट्स, पिलानी

अमृता विश्व विद्यापीठम, कोयंबटूर

जादवपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता

अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ

इंजीनियरिंग कैटेगरी

इंजीनियरिंग कैटेगरी में पिछले वर्ष की तरह अपना टॉप स्थान बरकरार रखते हुए आईआईटी मद्रास देश का टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट बना है। दूसरा स्थान आईआईटी दिल्ली ने हासिल किया है। वहीं,तीसरा स्थान आईआईटी बॉम्बे को प्राप्त हुआ है। पिछले वर्ष आईआईटी गुवाहटी की रैंक 7 थी जो इस वर्ष नीचे खिसक कर रैंक 8 पर पहुंच गई है।

टॉप 10 इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट

आईआईटी मद्रास

आईआईटी दिल्ली

आईआईटी बॉम्बे

आईआईटी कानपुर

आईआईटी खड़गपुर

आईआईटी रुड़की

आईआईटी हैदराबाद

आईआईटी गुवाहाटी

एनआईटी तिरुचिरापल्ली

आईआईटी बीएचयू

बेस्ट कॉलेज

भारत के बेस्ट कॉलेज की कैटेगरी में NIRF रैंकिंग 2025 में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपना टॉप स्थान बरकरार रखा है। पिछले साल की तरह इस बार भी कॉलेज कैटेगरी में हिंदू कॉलेज ने टॉप किया है। दूसरा स्थान मिरांडा हाउस कॉलेज को मिला है। तीसरा स्थान हंसराज कॉलेज, दिल्ली को प्राप्त हुआ है। चौथे और पांचवे स्थान पर किरोड़ीमल कॉलेज, दिल्ली और सेंट स्टीफंस कॉलेज, दिल्ली रहे हैं। टॉप 5 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजों का दबदबा रहा है।

एनआईआरएफ रैंकिंग 2025: देश के बेस्ट कॉलेज

1. हिंदू कॉलेज, दिल्ली

2. मिरांडा हाउस, दिल्ली

3. हंस राज कॉलेज, दिल्ली

4. किरोड़ीमल कॉलेज, दिल्ली

5 सेंट स्टीफंस कॉलेज, दिल्ली

6 राम कृष्ण मिशन विवेकानन्द सेंटेनरी कॉलेज, कोलकाता

7. आत्मा राम सनातन धर्म कॉलेज, दिल्ली

8. सेंट सेंट जेवियर्स कॉलेज, कोलकाता लोयोला कॉलेज, चेन्नई

9. पीएसजीआर कृष्णम्मल महिला कॉलेज, कोयंबटूर

10. पीएसजी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, कोयंबटूर

ये हैं टॉप-5 मेडिकल कॉलेज

मेडीकल कैटेगरी में एम्स, दिल्ली ने फिर से एक बार टॉप स्थान हासिल किया है।

ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (AIIMS), नई दिल्ली

पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, चंडीगढ़

क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, वेल्लोर

जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, पुडुचेरी

संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, लखनऊ

