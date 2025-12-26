बीएड शिक्षकों के लिए जरूरी खबर, NIOS ब्रिज कोर्स की तारीख बढ़ी; 19 जनवरी तक करें आवेदन

संक्षेप: एनआईओएस ने प्राथमिक शिक्षकों के लिए अनिवार्य ब्रिज कोर्स की अंतिम तिथि बढ़ाकर 19 जनवरी 2026 कर दी है। जिससे हजारों बीएड शिक्षकों को राहत मिली है।

प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने वाले बीएड योग्य शिक्षकों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। राष्ट्रीय मुक्त शिक्षा संस्थान ने प्राथमिक शिक्षक शिक्षा में छह महीने के ब्रिज सर्टिफिकेट कोर्स के लिए आवेदन की अंतिम तिथि को आगे बढ़ा दिया है। जिन शिक्षकों ने अब तक इस अनिवार्य कोर्स के लिए आवेदन नहीं किया था, उन्हें अब एक और मौका मिल गया है। यह फैसला उन हजारों शिक्षकों के लिए अहम माना जा रहा है, जिनकी नौकरी और भविष्य इस पाठ्यक्रम से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है।

अब 19 जनवरी 2026 तक कर सकते हैं आवेदन एनआईओएस की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, पीटीई ब्रिज सर्टिफिकेट कोर्स के लिए आवेदन करने की संशोधित अंतिम तिथि अब 19 जनवरी 2026 तय की गई है। इच्छुक और योग्य शिक्षक इस अवधि के भीतर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। यह कोर्स खास तौर पर उन उम्मीदवारों के लिए डिजाइन किया गया है, जिनके पास बीएड की डिग्री है और जो प्राथमिक कक्षाओं में अध्यापन कर रहे हैं या करना चाहते हैं।

किन शिक्षकों के लिए अनिवार्य है यह कोर्स यह छह महीने का ब्रिज कोर्स शिक्षा मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद द्वारा विकसित और पर्यवेक्षित है। नियमों के अनुसार, 28 जून 2018 से 11 अगस्त 2023 के बीच बीएड योग्यता के आधार पर प्राथमिक स्तर पर नियुक्त किए गए शिक्षकों के लिए यह पाठ्यक्रम अनिवार्य किया गया है। निर्धारित समय सीमा में कोर्स पूरा नहीं करने पर संबंधित शिक्षक की सेवा समाप्त की जा सकती है। हालांकि यह शर्त भविष्य में नए शिक्षण पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों पर लागू नहीं होगी।

पंजीकरण से जुड़े ताजा आंकड़े एनआईओएस द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, अब तक इस ब्रिज सर्टिफिकेट कोर्स के लिए 66,331 शिक्षकों ने पंजीकरण कराया है। इनमें से 62,244 उम्मीदवारों का पंजीकरण पूरी तरह सफल हो चुका है, जबकि 4,087 उम्मीदवारों का शुल्क भुगतान अभी शेष है। लिंग आधारित आंकड़ों की बात करें तो आवेदन करने वालों में 36,551 पुरुष शिक्षक, 29,774 महिला शिक्षक और तीसरे लिंग वर्ग के 6 उम्मीदवार शामिल हैं। यह आंकड़े बताते हैं कि देशभर के शिक्षक इस कोर्स को लेकर गंभीरता से आगे आ रहे हैं।

ब्रिज कोर्स के लिए आवेदन कैसे करें योग्य उम्मीदवारों को अंतिम तिथि से पहले नीचे दिए गए चरणों का पालन करते हुए आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी होगी: