Hindi Newsकरियर न्यूज़NIOS Exams 2025 Postponed in Bihar: November 6, 10, and 11 Papers Deferred Due to Assembly Elections
NIOS Exam 2025: बिहार में NIOS की परीक्षाएं स्थगित, विधानसभा चुनाव के कारण 6, 10 और 11 नवंबर की परीक्षाएं टलीं

संक्षेप: NIOS Class 10, 12 Exam 2025: बिहार में हो रहे विधानसभा चुनाव के कारण नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग ने राज्य के परीक्षा केंद्रों पर होने वाली कुछ परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। यह फैसला चुनाव प्रक्रिया को सुचारू रूप से पूरा कराने के लिए लिया गया है। 

Thu, 6 Nov 2025 03:48 PMPrachi लाइव हिन्दुस्तान
NIOS Exam 2025: नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (NIOS) के छात्रों के लिए जरूरी अपडेट है। बिहार में हो रहे विधानसभा चुनाव के कारण नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग ने राज्य के परीक्षा केंद्रों पर होने वाली कुछ परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। यह फैसला चुनाव प्रक्रिया को सुचारू रूप से पूरा कराने के लिए लिया गया है।

कौन-सी तारीखें प्रभावित हुईं?

NIOS ने स्पष्ट किया है कि यह स्थगन सिर्फ बिहार राज्य के परीक्षा केंद्रों पर लागू होगा। अन्य राज्यों और विदेशों में परीक्षाएं अपने ओरिजिनल शेड्यूल के अनुसार ही जारी रहेंगी।

जिन तारीखों पर परीक्षाएं टाली गई हैं, वे हैं-

6 नवंबर 2025

10 नवंबर 2025

11 नवंबर 2025

इन तारीखों पर आयोजित होने वाली सेकंडरी (कक्षा 10) और हायर सेकंडरी (कक्षा 12) दोनों स्तरों की परीक्षाएं अब नई तारीखों पर आयोजित की जाएंगी।

किन विषयों की परीक्षाएं टलीं?

स्थगित की गई परीक्षाओं में कई मुख्य विषय शामिल हैं। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपने संबंधित विषयों की नई तारीखों के लिए आधिकारिक नोटिस का इंतजार करें।

परीक्षा स्तरमूल तारीखप्रभावित होने वाले विषय
हायर सेकंडरी (कक्षा 12)6 नवंबरफिजिक्स, इतिहास, पर्यावरण विज्ञान, पुस्तकालय और सूचना विज्ञान
सेकंडरी (कक्षा 10)6 नवंबरपेंटिंग
हायर सेकंडरी10 नवंबरजीव विज्ञान, अकाउंटेंसी, कानून का परिचय, सैन्य इतिहास
सेकंडरी10 नवंबरउर्दू, संस्कृत, भारतीय सांकेतिक भाषा, बौद्ध दर्शन
हायर सेकंडरी11 नवंबरगणित, वैदिक अध्ययन
सेकंडरी11 नवंबरअंग्रेजी

छात्रों के लिए निर्देश-

NIOS ने सभी प्रभावित छात्रों से आग्रह किया है कि वे नई तारीखों और परीक्षा संबंधी किसी भी अन्य गाइडलाइंस के लिए नियमित रूप से संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट देखते रहें।संस्थान ने यह भी सुनिश्चित किया है कि चुनाव के कारण बाधित हुई इन परीक्षाओं की तिथियों को जल्द ही जारी किया जाएगा, ताकि प्रभावित छात्रों को तैयारी के लिए पूरा समय मिल सके। बिहार के छात्रों को सलाह है कि वे अपने बचे हुए विषयों की तैयारी जारी रखें और स्थगित हुए विषयों के लिए NIOS की आधिकारिक घोषणा का इंतजार करें।

Prachi

Prachi
प्राची लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे करियर से जुड़ी खबरें लिखती हैं। प्राची दिल्ली की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उन्होंने अपना करियर नन्ही खबर से शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड और कुटुंब में कंटेंट लेखक के रूप में काम किया। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। प्राची को उपन्यास पढ़ना और फिल्में देखना बहुत पसंद है। और पढ़ें
