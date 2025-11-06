NIOS Exam 2025: बिहार में NIOS की परीक्षाएं स्थगित, विधानसभा चुनाव के कारण 6, 10 और 11 नवंबर की परीक्षाएं टलीं

संक्षेप: NIOS Class 10, 12 Exam 2025: बिहार में हो रहे विधानसभा चुनाव के कारण नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग ने राज्य के परीक्षा केंद्रों पर होने वाली कुछ परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। यह फैसला चुनाव प्रक्रिया को सुचारू रूप से पूरा कराने के लिए लिया गया है।

NIOS Exam 2025: नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (NIOS) के छात्रों के लिए जरूरी अपडेट है। बिहार में हो रहे विधानसभा चुनाव के कारण नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग ने राज्य के परीक्षा केंद्रों पर होने वाली कुछ परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। यह फैसला चुनाव प्रक्रिया को सुचारू रूप से पूरा कराने के लिए लिया गया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कौन-सी तारीखें प्रभावित हुईं? NIOS ने स्पष्ट किया है कि यह स्थगन सिर्फ बिहार राज्य के परीक्षा केंद्रों पर लागू होगा। अन्य राज्यों और विदेशों में परीक्षाएं अपने ओरिजिनल शेड्यूल के अनुसार ही जारी रहेंगी।

जिन तारीखों पर परीक्षाएं टाली गई हैं, वे हैं-

6 नवंबर 2025

10 नवंबर 2025

11 नवंबर 2025

इन तारीखों पर आयोजित होने वाली सेकंडरी (कक्षा 10) और हायर सेकंडरी (कक्षा 12) दोनों स्तरों की परीक्षाएं अब नई तारीखों पर आयोजित की जाएंगी।

किन विषयों की परीक्षाएं टलीं? स्थगित की गई परीक्षाओं में कई मुख्य विषय शामिल हैं। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपने संबंधित विषयों की नई तारीखों के लिए आधिकारिक नोटिस का इंतजार करें।

परीक्षा स्तर मूल तारीख प्रभावित होने वाले विषय हायर सेकंडरी (कक्षा 12) 6 नवंबर फिजिक्स, इतिहास, पर्यावरण विज्ञान, पुस्तकालय और सूचना विज्ञान सेकंडरी (कक्षा 10) 6 नवंबर पेंटिंग हायर सेकंडरी 10 नवंबर जीव विज्ञान, अकाउंटेंसी, कानून का परिचय, सैन्य इतिहास सेकंडरी 10 नवंबर उर्दू, संस्कृत, भारतीय सांकेतिक भाषा, बौद्ध दर्शन हायर सेकंडरी 11 नवंबर गणित, वैदिक अध्ययन सेकंडरी 11 नवंबर अंग्रेजी