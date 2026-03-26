NIOS Exam Date Sheet 2026: 10वीं और 12वीं के छात्रों का इंतजार खत्म, अप्रैल परीक्षा का टाइम टेबल हुआ जारी
NIOS Exam Date Sheet 2026: NIOS ने अप्रैल 2026 के लिए कक्षा 10वीं और 12वीं की थ्योरी परीक्षाओं की डेटशीट जारी कर दी है। छात्र आधिकारिक वेबसाइट nios.ac.in पर जाकर अपना एग्जाम शेड्यूल डाउनलोड कर सकते हैं।
NIOS Exam Date Sheet 2026: परीक्षाओं का मौसम आते ही छात्रों के दिलों की धड़कनें तेज हो जाती हैं। हर किसी को बस इसी बात का इंतजार रहता है कि आखिर उनकी साल भर की मेहनत का इम्तिहान किस तारीख से शुरू होने वाला है। अगर आप या आपके परिवार का कोई सदस्य नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (NIOS) से पढ़ाई कर रहा है, तो आपके लिए एक बेहद जरूरी और राहत भरी खबर है। NIOS ने अप्रैल 2026 के सेशन के लिए 10वीं (Secondary) और 12वीं (Senior Secondary) कक्षाओं की थ्योरी परीक्षाओं की आधिकारिक डेटशीट जारी कर दी है। अब आप अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास पूरा शेड्यूल मौजूद है। यह जानकारी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.nios.ac.in पर भी अपलोड कर दी गई है।
10 अप्रैल से शुरू होगा थ्योरी की परीक्षा
बोर्ड की तरफ से 25 मार्च को जारी की गई ताज़ा अधिसूचना के मुताबिक, दोनों कक्षाओं की थ्योरी परीक्षाएं 10 अप्रैल, 2026 से देश भर में बनाए गए विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर शुरू हो जाएंगी। ज्यादातर पेपर दोपहर की शिफ्ट में आयोजित किए जाएंगे, जिनका समय दोपहर 2:30 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक रहेगा। हालांकि, आपके विषय के हिसाब से समय में थोड़ा बदलाव हो सकता है, इसलिए अपनी डेटशीट को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। परीक्षाओं का यह सिलसिला लगभग एक महीने तक चलेगा और आखिरी पेपर 6 मई, 2026 को आयोजित किया जाएगा।
प्रैक्टिकल परीक्षाएं पहले से ही हैं जारी
आपको बता दें कि थ्योरी परीक्षाओं से पहले, छात्रों को प्रैक्टिकल परीक्षाओं के दौर से गुजरना पड़ता है। फिलहाल, 10वीं और 12वीं दोनों कक्षाओं के छात्रों की प्रैक्टिकल परीक्षाएं चल रही हैं। इनका आयोजन 17 मार्च, 2026 से शुरू हो चुका है और यह 1 अप्रैल, 2026 तक जारी रहेंगी। प्रैक्टिकल खत्म होते ही छात्रों को थ्योरी के लिए अपनी कमर कस लेनी होगी, क्योंकि बीच में रिवीज़न के लिए बहुत कम समय बचेगा।
कुछ राज्यों में तारीखों में हुआ है फेरबदल
इस बार की डेटशीट में एक खास बात यह भी है कि देश के कुछ राज्यों में परीक्षा की तारीखों में थोड़ा बदलाव किया गया है। राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं और कुछ स्थानीय छुट्टियों को ध्यान में रखते हुए NIOS ने यह फैसला लिया है। इसलिए, इन राज्यों के छात्रों को खास तौर पर हिदायत दी जाती है कि वे बोर्ड की वेबसाइट को नियमित रूप से चेक करते रहें, ताकि किसी भी ताज़ा अपडेट या संशोधन की जानकारी उनसे छूट न जाए।
कैसे डाउनलोड करें अपनी डेटशीट?
अगर आपने अभी तक अपना टाइम टेबल नहीं देखा है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। आप नीचे दिए गए बेहद आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपनी डेटशीट डाउनलोड कर सकते हैं:
- सबसे पहले NIOS की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- होमपेज पर आपको "Exams" या "Latest Notifications" का सेक्शन नज़र आएगा, उस पर क्लिक करें।
- इसके बाद "NIOS Class 10 & 12 Date Sheet April 2026" वाले लिंक को चुनें।
- लिंक पर क्लिक करते ही आपके सामने पूरी डेटशीट एक PDF फाइल के रूप में खुल जाएगी।
भविष्य में काम आने के लिए इसे तुरंत डाउनलोड करें और हो सके तो इसका एक प्रिंटआउट भी निकालकर अपने स्टडी टेबल के पास चिपका लें।
एग्जाम हॉल के लिए जरूरी निर्देश और एडमिट कार्ड
परीक्षा की तारीखें नज़दीक आते ही एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए जाएंगे। छात्र इन्हें भी सीधे आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। बोर्ड ने एक बहुत ही अच्छी सुविधा देते हुए बताया है कि छात्रों को परीक्षा शुरू होने से पहले प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। इससे छात्रों को सवालों को समझने और अपनी रणनीति बनाने में काफी मदद मिलेगी। NIOS ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि एक बार यह शेड्यूल तय होने के बाद, किसी भी हाल में परीक्षा की तारीखों में कोई और बदलाव नहीं किया जाएगा।
कब आएंगे नतीजे?
आखिरी परीक्षा 6 मई को खत्म होने के बाद, छात्रों को अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार रहेगा। NIOS के मुताबिक, अंतिम परीक्षा के लगभग सात सप्ताह (करीब डेढ़ महीने) के बाद नतीजे घोषित किए जाने की उम्मीद है। रिजल्ट हमेशा की तरह ऑनलाइन ही जारी किए जाएंगे। तब तक के लिए छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर रखें।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव