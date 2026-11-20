एनआईओएस परीक्षा 2027 का आवेदन कल से शुरू, 20 दिसंबर तक कोई लेट फीस नहीं; जानिए पूरी जानकारी
एनआईओएस मार्च-अप्रैल 2027 परीक्षा के लिए आवेदन 21 नवंबर से शुरू होंगे। 20 दिसंबर 2026 तक कोई लेट फीस नहीं लगेगी।
ओपन स्कूल से 10वीं या 12वीं की परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए कल से फॉर्म भरने का मौका खुल रहा है। 21 नवंबर की तारीख कैलेंडर में गोल कर लीजिए। 20 दिसंबर तक फॉर्म भर दिया तो एक पैसा भी ज्यादा नहीं लगेगा। चूक गए तो हर विषय पर जेब ढीली करनी पड़ेगी। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान यानी एनआईओएस मार्च-अप्रैल 2027 की माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक परीक्षाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया 21 नवंबर 2026 से शुरू करेगा। पात्र छात्र आधिकारिक वेबसाइट sdmis.nios.ac.in पर जाकर परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। फीस भी वहीं ऑनलाइन जमा होगी। आधिकारिक नोटिस के मुताबिक 20 दिसंबर 2026 तक बिना किसी लेट फीस के फॉर्म जमा किए जा सकेंगे।
कौन कर सकता है आवेदन
स्ट्रीम-1 और ब्लॉक-1 में नामांकित छात्र इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। सितंबर-अक्टूबर 2026 की सार्वजनिक परीक्षा में बैठे पात्र उम्मीदवार भी फॉर्म भर सकते हैं।
तीन चरणों में मिलेगा मौका
एनआईओएस ने रजिस्ट्रेशन के लिए तीन अलग-अलग समय तय किए हैं। जो छात्र पहली तारीख के बाद फॉर्म भरेंगे उन्हें अतिरिक्त शुल्क देना होगा।
- 21 नवंबर से 20 दिसंबर 2026 तक कोई लेट फीस नहीं
- 21 दिसंबर से 31 दिसंबर 2026 तक प्रति विषय 150 रुपये लेट फीस
- 1 जनवरी से 10 जनवरी 2027 तक प्रति छात्र एकमुश्त 1600 रुपये लेट फीस
आखिरी चरण सबसे भारी पड़ता है। पांच विषय वाले छात्र के लिए भी यह रकम एक साथ देनी होगी। इसलिए समझदारी इसी में है कि पहली खिड़की में ही काम निपटा लिया जाए।
कितनी लगेगी परीक्षा फीस
हर विषय के लिए 300 रुपये देने होंगे। जिन विषयों में प्रैक्टिकल परीक्षा होती है उनमें 150 रुपये प्रति विषय अलग से लगेंगे। यानी प्रैक्टिकल वाले एक विषय का कुल खर्च 450 रुपये बैठेगा। पूरी फीस sdmis.nios.ac.in के जरिए ऑनलाइन ही भरी जा सकती है।
सितंबर-अक्टूबर 2026 वाले छात्र ध्यान दें
जिन्होंने सितंबर-अक्टूबर 2026 की परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था उनके लिए अलग व्यवस्था है। एनआईओएस ने बताया है कि ऐसे छात्रों की अगली परीक्षा की फीस जमा करने की तारीखें नतीजे आने के बाद घोषित होंगी। यानी अभी उन्हें इंतजार करना होगा।
वरिष्ठ माध्यमिक में दो साल का अंतर जरूरी
संस्थान ने वरिष्ठ माध्यमिक के छात्रों को एक नियम याद दिलाया है। पासिंग सर्टिफिकेट पाने के लिए दो साल का अंतर पूरा करना जरूरी है। माध्यमिक परीक्षा पास करने वाले सत्र, ब्लॉक और साल से लेकर वरिष्ठ माध्यमिक परीक्षा तक दो साल का फासला होना चाहिए। जिन छात्रों ने यह अंतर पूरा नहीं किया है उनके लिए भी रास्ता खुला है। वे मार्च-अप्रैल 2027 की परीक्षा में अधिकतम चार विषय दे सकते हैं। इस गिनती में वे विषय भी जुड़ेंगे जिनमें वे पहले ही पास हो चुके हैं। इसलिए विषय चुनते समय हिसाब लगाकर चलना ठीक रहेगा।
फॉर्म भरने से पहले क्या करें
पात्रता के नियम एक बार ध्यान से पढ़ लें। विषयों की सूची पहले से तय कर लें क्योंकि फॉर्म जमा होने के बाद बदलाव आसान नहीं होता। फीस सिर्फ आधिकारिक पोर्टल पर ही जमा करें। किसी दूसरी साइट या एजेंट के चक्कर में न पड़ें। फॉर्म जमा होने के बाद कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करके उसका प्रिंट संभालकर रख लें। आगे काम आएगा। आखिरी दिन का इंतजार हमेशा भारी पड़ता है। सर्वर धीमा हो सकता है और इंटरनेट भी धोखा दे सकता है। ऐसे में 20 दिसंबर से काफी पहले फॉर्म भर देना ही सबसे सुरक्षित रास्ता है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव