एनआईओएस से डीएलएड डिप्लोमा वाले शिक्षक यूपी की नई 12405 सहायक अध्यापक भर्ती के लिए पात्र
एकल पीठ ने अभिषेक पाठक व 44 अन्य अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए NIOS DElED शिक्षकों को सहायक अध्यापक भर्ती (विज्ञापन संख्या 5/2026) की चयन प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति दी है।
हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान से दूरस्थ शिक्षा के जरिए 18 महीने का डीएलएड डिप्लोमा करने वाले सेवारत शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ ने अभिषेक पाठक व 44 अन्य अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए इन्हें सहायक अध्यापक भर्ती (विज्ञापन संख्या 5/2026) की चयन प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति दी है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि यह राहत सिर्फ 45 याचियों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि समान योग्यता वाले सभी सेवारत अभ्यर्थियों को आवेदन का मौका देने के लिए जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए जाएं। जरूरी हो तो आवेदन की अंतिम तिथि भी बढ़ाई जाए।
डिप्लोमा को भर्ती में नहीं दी जा रही थी मान्यता
याचियों की ओर से दलील दी गई कि वे शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत तय समय-सीमा में सेवारत अप्रशिक्षित शिक्षक के रूप में एनआईओएस के ओडीएल माध्यम से डीएलएड डिप्लोमा कर चुके हैं। कोर्स एनसीटीई से मान्यता प्राप्त था। इसके बावजूद हाल ही में जारी सहायक अध्यापक भर्ती में उनके डिप्लोमा को अनिवार्य शैक्षिक योग्यता के रूप में मान्यता नहीं दी जा रही थी और उन्हें आवेदन से वंचित किया जा रहा था।
न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने कहा कि ऐसे शिक्षक विज्ञापन संख्या 5/2026 की चयन प्रक्रिया के पात्र होंगे। याचियों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला दिया, जिनके मुताबिक 10 अगस्त 2017 तक सेवा में आए और एक अप्रैल 2019 से पहले एनआईओएस से 18 महीने का डीएलएड पूरा करने वाले शिक्षक अन्य संस्थानों में नौकरी और पदोन्नति के पात्र हैं। कोर्ट ने एनआईओएस को आधिकारिक वेबसाइट पर निर्देश जारी करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई छह सप्ताह बाद होगी।
इस भर्ती के माध्यम से कुल 12,405 पदों पर नियुक्तियां की जानी हैं।
विशेष शिक्षा में दो साल का डिप्लोमा करने वालों को भी मौका
आयोग ने संशोधित पात्रता नियमों में विशेष शिक्षा से जुड़ी एक नई योग्यता को शामिल किया है। ऐसे उम्मीदवार भी आवेदन कर सके हैं जिन्होंने विशेष शिक्षा में दो साल का डिप्लोमा इन एजुकेशन किया है। उम्मीदवार का डिप्लोमा भारतीय पुनर्वास परिषद यानी आरसीआई से मान्यता प्राप्त हो।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
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15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
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