NIOS 10वीं रिजल्ट 2026 जारी, results.nios.ac.in पर बस एक क्लिक में देखें अपना स्कोरकार्ड
NIOS ने कक्षा 10वीं (सेकेंडरी) परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है। छात्र results.nios.ac.in पर जाकर एनरोलमेंट नंबर की मदद से अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
NIOS Class 10 Result 2026 Out , results.nios.ac.in : राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) ने आखिरकार कक्षा 10वीं यानी सेकेंडरी परीक्षा 2026 के नतीजे जारी कर दिए हैं। लंबे समय से अपने परिणाम का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए यह बड़ी राहत की खबर है। अप्रैल और मई 2026 के दौरान आयोजित हुई इस परीक्षा में शामिल छात्र अब अपना रिजल्ट ऑनलाइन देख सकते हैं। इस बार भी एनआईओएस ने परिणाम देखने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन रखी है ताकि देशभर के छात्र बिना किसी परेशानी के अपने अंक देख सकें। रिजल्ट जारी होने के साथ ही आधिकारिक पोर्टल पर छात्रों की आवाजाही बढ़ गई है।
अप्रैल से मई तक चली थी परीक्षा
एनआईओएस की सेकेंडरी सार्वजनिक परीक्षाएं 10 अप्रैल 2026 से शुरू होकर 6 मई 2026 तक चली थीं। परीक्षा प्रक्रिया पूरी होने के बाद उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया गया और अब 13 जून 2026 को परिणाम घोषित कर दिया गया है। छात्र अपने स्कोरकार्ड में विषयवार अंक, कुल प्रतिशत, नाम और परीक्षा में सफल या असफल होने की स्थिति जैसी महत्वपूर्ण जानकारी देख सकते हैं।
ऐसे देखें एनआईओएस 10वीं रिजल्ट 2026
रिजल्ट देखने के लिए छात्रों को सबसे पहले एनआईओएस के आधिकारिक परिणाम पोर्टल results.nios.ac.in पर जाना होगा। वहां होम पेज पर दिखाई देने वाले "NIOS Secondary (Class 10) Result 2026" लिंक पर क्लिक करना होगा। इसके बाद छात्रों को अपना एनरोलमेंट नंबर दर्ज करना होगा। स्क्रीन पर दिख रहा कैप्चा कोड भरने के बाद सबमिट बटन दबाते ही रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा। रिजल्ट खुलने के बाद छात्रों को अपने नाम, विषयवार अंक और पास-फेल स्थिति को ध्यान से जांच लेना चाहिए। भविष्य की जरूरतों को देखते हुए स्कोरकार्ड का प्रिंट या पीडीएफ कॉपी सुरक्षित रखना भी जरूरी है।
डिजिलॉकर से भी मिलेगी मार्कशीट
एनआईओएस ने छात्रों को एक अतिरिक्त सुविधा भी दी है। यदि किसी कारणवश वेबसाइट पर अधिक ट्रैफिक हो या परिणाम देखने में दिक्कत आए, तो छात्र डिजिलॉकर के माध्यम से भी अपनी मार्कशीट और परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। डिजिलॉकर के जरिए डिजिटल दस्तावेज डाउनलोड करना आसान है और कई संस्थान इन्हें मान्य भी मानते हैं। इससे छात्रों को मार्कशीट हासिल करने का एक और भरोसेमंद विकल्प मिल जाता है।
SMS और क्षेत्रीय केंद्रों से भी मिल सकती है जानकारी
जो छात्र पहले से रिजल्ट अलर्ट सेवा के लिए पंजीकृत थे, उन्हें परिणाम की जानकारी SMS के जरिए भी भेजी जा सकती है। इसके अलावा कुछ क्षेत्रीय केंद्र और सहायता केंद्र भी छात्रों को परिणाम संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने में मदद कर सकते हैं।
रिजल्ट देखने के बाद क्या करें?
रिजल्ट देखने के बाद छात्र सबसे पहले अपने सभी विषयों के अंक जांच लें। यदि किसी जानकारी में त्रुटि दिखाई देती है तो संबंधित एनआईओएस क्षेत्रीय केंद्र से संपर्क किया जा सकता है। वहीं, सफल छात्र आगे की पढ़ाई या अन्य शैक्षणिक प्रक्रियाओं के लिए अपनी मार्कशीट सुरक्षित रखें। एनआईओएस के जरिए पढ़ाई करने वाले लाखों छात्रों के लिए यह परिणाम उनके अगले शैक्षणिक कदम की दिशा तय करेगा। ऐसे में आधिकारिक पोर्टल से प्राप्त जानकारी को ही अंतिम और प्रमाणिक मानना चाहिए।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव