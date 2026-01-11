NIOS कक्षा 10वीं-12वीं का रिजल्ट घोषित, अक्टूबर-नवंबर 2025 में हुई थी परीक्षाएं

संक्षेप: एनआईओएस ने कक्षा 10 और 12 की अक्टूबर-नवंबर 2025 परीक्षाओं का रिजल्ट जारी कर दिया है। छात्र अब ऑनलाइन स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और सुधार के लिए आवेदन भी कर सकते हैं।

लाखों छात्रों का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग यानी एनआईओएस ने कक्षा 10 और कक्षा 12 की अक्टूबर-नवंबर 2025 परीक्षाओं का रिजल्ट आधिकारिक तौर पर घोषित कर दिया है। जिन छात्रों ने सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की परीक्षाओं में हिस्सा लिया था, वे अब अपना रिजल्ट और स्कोरकार्ड ऑनलाइन चेक और डाउनलोड कर सकते हैं। एनआईओएस द्वारा आयोजित अक्टूबर-नवंबर 2025 की परीक्षाएं 14 अक्टूबर से 18 नवंबर के बीच आयोजित की गई थीं। सभी परीक्षाएं एक ही शिफ्ट में दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक कराई गई थीं। अब इन परीक्षाओं के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं और छात्रों के लिए रिजल्ट लिंक एक्टिव कर दिया गया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

छात्र अपना रिजल्ट एनआईओएस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने एनरोलमेंट नंबर की मदद से देख सकते हैं। रिजल्ट स्क्रीन पर विषयवार अंक, पास-फेल की स्थिति और कुल प्रदर्शन की जानकारी दी गई है।

ऐसे डाउनलोड करें NIOS रिजल्ट छात्र नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो कर अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं:

1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं

2. होमपेज पर “पब्लिक परीक्षा परिणाम” सेक्शन में दिए गए रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें

3. अपना एनरोलमेंट नंबर दर्ज करें

4. सबमिट बटन पर क्लिक करें

5. स्क्रीन पर आपका रिजल्ट दिखाई देगा

6. भविष्य के लिए स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सुरक्षित रखें

रीचेकिंग और री-इवैल्यूएशन का मौका जो छात्र अपने अंकों से संतुष्ट नहीं हैं, वे रीचेकिंग या री-इवैल्यूएशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए एनआईओएस ने स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

पब्लिक परीक्षा छात्रों के लिए शुल्क:

रीचेकिंग: 400 रुपये प्रति विषय

री-इवैल्यूएशन: 1000 रुपये प्रति विषय ऑन-डिमांड परीक्षा छात्रों के लिए शुल्क:

रीचेकिंग: 400 रुपये प्रति विषय

री-इवैल्यूएशन: 1200 रुपये प्रति विषय छात्रों को ध्यान रखना होगा कि रिजल्ट जारी होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर ही आवेदन किया जा सकता है। इसके बाद कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।