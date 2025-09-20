nios class 10 and 12 exam date sheet 2025 october exam schedule pdf download NIOS Exam Date Sheet 2025: 10वीं-12वीं के एग्जाम की डेट शीट जारी, 14 अक्टूबर से होंगी परीक्षाएं, देखें पूरा शेड्यूल, Career Hindi News - Hindustan
nios class 10 and 12 exam date sheet 2025 october exam schedule pdf download

NIOS Exam Date Sheet 2025: 10वीं-12वीं के एग्जाम की डेट शीट जारी, 14 अक्टूबर से होंगी परीक्षाएं, देखें पूरा शेड्यूल

NIOS ने 10वीं और 12वीं क्लास की पब्लिक थ्योरी परीक्षाओं का टाइमटेबल जारी किया। परीक्षाएं 14 अक्टूबर से 18 नवंबर तक चलेंगी, जबकि प्रैक्टिकल 12 से 27 सितंबर के बीच होंगे।

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानSat, 20 Sep 2025 05:59 PM
NIOS Exam Date Sheet 2025, nios class 10 and 12 exam date sheet 2025 : नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (NIOS) ने 10वीं (सेकेंडरी) और 12वीं (सीनियर सेकेंडरी) की पब्लिक थ्योरी परीक्षा 2025 की डेट शीट जारी कर दी है। इस बार की परीक्षाएं 14 अक्टूबर से शुरू होकर 18 नवंबर तक देश और विदेश के चुनिंदा परीक्षा केंद्रों पर होंगी। संस्थान ने साफ कर दिया है कि थ्योरी एग्जाम की डेट शीट जारी होने के बाद इसमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा।

इससे पहले NIOS ने जानकारी दी थी कि 10वीं और 12वीं दोनों क्लासों के प्रैक्टिकल एग्जाम 12 से 27 सितंबर के बीच आयोजित किए जाएंगे। वहीं, थ्योरी एग्जाम का टाइमटेबल अब आधिकारिक तौर पर जारी हो चुका है।

इन तारीखों का रखें ध्यान

क्लास 10 की परीक्षाएं 14 अक्टूबर को संस्कृत साहित्य और एंटरप्रेन्योरशिप विषयों से शुरू होंगी। 16 अक्टूबर को क्षेत्रीय भाषाओं जैसे बंगाली, मराठी, तेलुगु, गुजराती, पंजाबी, असमिया और तमिल के पेपर होंगे। हिंदी का पेपर 24 अक्टूबर को और गणित का पेपर 30 अक्टूबर को होगा। अंग्रेज़ी की परीक्षा 11 नवंबर को और अकाउंटेंसी व संस्कृत व्याकरण की परीक्षा 18 नवंबर को होगी। बीच की तारीखों में सामाजिक विज्ञान, बिज़नेस स्टडीज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अर्थशास्त्र और कंप्यूटर जैसे विषयों की परीक्षाएं होंगी।

वहीं, क्लास 12 के लिए परीक्षाएं भी 14 अक्टूबर से ही शुरू होंगी। पहले दिन प्रारंभिक बचपन शिक्षा का पेपर होगा। 15 अक्टूबर को मनोविज्ञान और संस्कृत व्याकरण, 16 अक्टूबर को भूगोल और 24 अक्टूबर को क्षेत्रीय भाषाओं की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। 29 अक्टूबर को केमिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और मास कम्युनिकेशन जैसी परीक्षाएं होंगी। अंग्रेजीका पेपर 31 अक्टूबर को और कंप्यूटर साइंस व समाजशास्त्र की परीक्षा 3 नवंबर को होगी। 6 नवंबर को फिजिक्स, इतिहास और पर्यावरण विज्ञान की परीक्षाएं होंगी। गणित और वेद अध्ययन का पेपर 11 नवंबर को और अंत में 18 नवंबर को होटल मैनेजमेंट और स्किल-बेस्ड विषयों की परीक्षाएं होंगी।

कब घोषित किए जाएंगे नतीजे

परीक्षा से पहले पंजीकृत छात्रों के हॉल टिकट आधिकारिक वेबसाइट sdmis.nios.ac.in पर उपलब्ध कराए जाएंगे। थ्योरी परीक्षा खत्म होने के लगभग सात हफ्ते बाद नतीजे घोषित किए जाएंगे। संस्थान ने यह भी स्पष्ट किया है कि नतीजों की सटीक तारीख के बारे में कोई पूछताछ स्वीकार नहीं की जाएगी। परिणाम घोषित होने के साथ ही छात्रों को मार्कशीट-कम-सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी भेजे जाएंगे। जिन छात्रों के एकेडमिक इंस्टीट्यूट (AI) कैंसिल हो चुके हैं, उन्हें ये दस्तावेज सीधे डाक से घर के पते पर भेज दिए जाएंगे।

NIOS ने छात्रों को सलाह दी है कि वे समय रहते एग्जाम फीस जमा करें, एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और दिए गए टाइमटेबल के अनुसार तैयारी करें। यह डेट शीट 10वीं और 12वीं दोनों क्लासों के छात्रों के लिए फाइनल है और अब किसी भी बदलाव की संभावना नहीं है।

