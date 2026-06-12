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NIOS Bridge course : प्राइमरी शिक्षकों को ब्रिज कोर्स करने की मंजूरी, BEd बेस हुई थी भर्ती

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, मुख्य संवाददाता, देहरादून
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उत्तराखंड में बीएड प्रशिक्षण के आधार पर भर्ती हुए प्राइमरी शिक्षकों को राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) से छह महीने का ब्रिज कोर्स करने का मौका दिया गया है। इनके आवेदन पिछले काफी समय से लंबित थे।

NIOS Bridge course : प्राइमरी शिक्षकों को ब्रिज कोर्स करने की मंजूरी, BEd बेस हुई थी भर्ती

उत्तराखंड में बीएड प्रशिक्षण के आधार पर भर्ती हुए प्राइमरी शिक्षकों को राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) से छह महीने का ब्रिज कोर्स करने का मौका दिया गया है। इनके आवेदन पिछले काफी समय से लंबित थे। शिक्षा विभाग ने यह अनुमति मुख्य रूप से उन शिक्षकों को दी है जिनकी नियुक्ति वर्ष 2016 से 2023 के मध्य बीएड डिग्री के आधार पर प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापक के पद पर हुई है।

सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेशों के बाद प्राइमरी शिक्षकों की बीएड की पात्रता को लेकर तकनीकी पेंच फंस गया था, क्योंकि प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती में डीएलएड अनिवार्य कर दिया गया था। उप निदेशक प्राथमिक शिक्षा एसएस चौहान ने ऐसे सभी शिक्षकों को एनआईओएस पोर्टल पर छह माह के ब्रिज कोर्स के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के आदेश दिए हैं। सभी जिला शिक्षा अधिकारी(प्राथमिक) को 73 शिक्षकों के लंबित ऑनलाइन आवेदनों को विधिवत जांच कर मंजूरी देने के निर्देश दिए हैं। इस कोर्स को पूरा करने के बाद इन शिक्षकों की नियुक्ति को पूर्ण वैधानिकता मिल जाएगी।

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- बीएड के आधार पर प्राइमरी स्कूलों में भर्ती सहायक अध्यापकों को मिली राहत

- 2016 से 2023 के बीच भर्ती हुए शिक्षकों के आवेदन लंबे समय से थे लंबित

ऑनलाइन ट्रेनिंग न करने पर अटकेगा जून का वेतन

मिशन कर्मयोगी के तहत ऑनलाइन 'आई-गोट' प्रशिक्षण नहीं लेने वाले शिक्षा विभाग के 3,534 अफसर, शिक्षक और कर्मियों का जून का वेतन अटक सकता है। इन्हें वेतन के लिए प्रशिक्षण पूरा कर प्रमाण पत्र जमा करने होंगे। जून का वेतन जारी होने से पहले कम से कम एक प्रशिक्षण पूरा करना होगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. मुकुल कुमार सती ने यह निर्देश दिए हैं। वहीं, मिशन कर्मयोगी में अतिथि शिक्षकों को भी प्रशिक्षण अनिवार्य किया गया है। अतिथि शिक्षक संघ के प्रदेश महामंत्री राजपाल रावत के मुताबिक एक तरफ अतिथि शिक्षकों को गर्मियों की छुट्टी का वेतन नहीं मिलता, इसके बावजूद उन्हें प्रशिक्षण के लिए बाध्य किया जा रहा है।

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लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


विशेषज्ञता

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स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
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स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
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