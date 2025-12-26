Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़NIOS bridge course application are recieved mostly from bihar MP and UP for nios bed bridge course
NIOS bridge course : यूपी, एमपी के बाद बिहार से सबसे अधिक आवेदन आए

NIOS bridge course : यूपी, एमपी के बाद बिहार से सबसे अधिक आवेदन आए

संक्षेप:

Nios bridge course application:बीएड योग्यताधारी प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ा रहे शिक्षकों के लिए शुरू होने वाले छह माह के ब्रिज कोर्स के लिए उत्तरप्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद बिहार से सबसे अधिक शिक्षकों ने आवेदन किया है।

Dec 26, 2025 05:58 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, पटना, कार्यालय संवाददाता
share Share
Follow Us on

बीएड योग्यताधारी प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ा रहे शिक्षकों के लिए शुरू होने वाले छह माह के ब्रिज कोर्स के लिए उत्तरप्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद बिहार से सबसे अधिक शिक्षकों ने आवेदन किया है। उत्तर प्रदेश से गुरुवार की शाम तक 34253 और मध्य प्रदेश से 10664 शिक्षकों ने आवेदन किया है तो वहीं बिहार से 7957 शिक्षकों ने नामांकन के लिए आवेदन किया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

शिक्षकों को ओडीएल मोड में करना होगा कोर्स
मालूम हो कि बीएड योग्यताधारी वैसे शिक्षक हैं, जिनकी नियुक्ति 26 जून 2018 और 11 अगस्त 2023 के बीच बीएड की योग्यता के आधार पर प्राथमिक शिक्षक के तौर पर हुई है उन्हें यह कोर्स करना अनिवार्य है। इस कोर्स को पूरा नहीं करने वाले शिक्षकों को सेवा समाप्त कर दी जाएगी। एनआईओएस की ओर से यह कोर्स शिक्षकों को ओडीएल मोड में कराया जाएगा। शिक्षकों को कोर्स को एक साल में पूरा करना होगा। इसमें शिक्षकों को प्राथमिक कक्षा में पढ़ाने के लिए योग्य बनाया जाएगा। इस कोर्स को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने डिजाइन किया है।

देशभर से अबतक 66 हजार 491 आवेदन

गुरुवार शाम तक इस कोर्स के लिए देशभर से 66 हजार 491 आवेदन आए। 19 जनवरी तक शिक्षकों के पास कोर्स में नामांकन के लिए आवेदन करने का मौका है। इस कोर्स में नामांकन लेने के बाद शिक्षकों को बाल विकास एवं शैक्षिक मनोविज्ञान,पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियां एवं मूल्यांकन और प्राथमिक कक्षा में बच्चों को पढ़ाए जाने के तौर तरीके, शिक्षक विधियां के बारे में प्रशिक्षित किया जाएगा।

छह माह का ब्रिज कोर्स क्यों जरूरी है
बीएड योग्यताधारी शिक्षकों के लिए छह महीने का ब्रिज कोर्स, प्राथमिक कक्षा (कक्षा 1-5) में पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए एक अनिवार्य कोर्स है, जिसे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई ने तैयार किया है ताकि बीएड योग्यता रखने वाले शिक्षकों को प्राथमिक स्तर की जरूरत के अनुसार ढाला जा सके।यह कोर्स एनआईओएस की ओर से डिस्टेंस मोड में कराया जाएगा। इसके बिना प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्ति मान्य नहीं होगी।

इन चार राज्यों से सबसे अधिक आवेदन

उत्तर प्रदेश : 34253

मध्य प्रदेश: 10664

बिहार : 7957

पश्चिम बंगाल : 6624

सात हजार 957 शिक्षकों ने छह माह के ब्रिज कोर्स के लिए बिहार में आवेदन किया

● सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एनसीटीई ने तैयार किया कोर्स

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
Nios bridge course BEd News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।