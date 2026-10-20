NIOS Bridge Course 2026: बीएड शिक्षकों के लिए फिर से खुलेगी रजिस्ट्रेशन विंडो, जानें कब से करें आवेदन

योग्य उम्मीदवार 28 अक्टूबर तक आधिकारिक वेबसाइट bridge.nios.ac.in पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। सरकारी शिक्षकों समेत कई लोगों की मांग के बाद रजिस्ट्रेशन का मौका फिर से दिया जा रहा है।

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्तान (NIOS) ने प्राथमिक शिक्षक शिक्षा के छह महीने के सर्टिफिकेट ब्रिज कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन दोबारा शुरू करने का फैसला किया है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 21 अक्टूबर से शुरू होगी। योग्य उम्मीदवार 28 अक्टूबर तक आधिकारिक वेबसाइट bridge.nios.ac.in पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। सरकारी शिक्षकों समेत कई लोगों की मांग के बाद रजिस्ट्रेशन का मौका फिर से दिया जा रहा है। बता दें कि यह कोर्स उन पात्र प्राथमिक शिक्षकों के लिए है, जिनकी नियुक्ति बीएड (BEd) की योग्यता के आधार पर हुई थी।

किन शिक्षकों के लिए जरूरी है ब्रिज कोर्स? जानकारी के मुताबिक, 28 जून 2018 से 11 अगस्त 2023 के बीच बीएड की योग्यता के आधार पर नियुक्त किए गए पात्र प्राथमिक शिक्षकों को यह छह महीने का ब्रिज कोर्स पूरा करना होगा। इसका उद्देश्य संबंधित शिक्षकों को प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने के लिए निर्धारित सेवा संबंधी पात्रता शर्तों को पूरा करने में मदद करना है। इसलिए संबंधित शिक्षकों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी पात्रता की जानकारी लें और तय समय के भीतर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी कर लें।

NIOS ब्रिज कोर्स कौन तैयार करेगा? इस ब्रिज कोर्स को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) तैयार करेगी। यह काम शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की निगरानी में किया जाएगा। कोर्स को प्राथमिक शिक्षकों के पेशेवर विकास को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना है।

NIOS ब्रिज कोर्स 2026 के लिए कैसे करें आवेदन? योग्य उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

1. सबसे पहले NIOS की आधिकारिक वेबसाइट bridge.nios.ac.in पर जाएं।

2. होमपेज पर दिए गए Enrol Now विकल्प पर क्लिक करें।

3. स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और Proceed पर क्लिक करें।

4. मांगी गई बुनियादी जानकारी दर्ज करें।

5. रजिस्ट्रेशन फॉर्म में अपनी व्यक्तिगत और पेशेवर जानकारी सही-सही भरें।

6. यदि जरूरी हो, तो मांगे गए दस्तावेज अपलोड करें।

7. निर्धारित शुल्क का भुगतान करें और फॉर्म सबमिट कर दें।

8. आवेदन पूरा होने के बाद कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करें और भविष्य के लिए उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।

आवेदन की तारीख का रखें ध्यान NIOS ब्रिज कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन 21 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक किया जा सकेगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना आवेदन कर लें, ताकि रजिस्ट्रेशन के दौरान किसी तरह की परेशानी होने पर उसे समय रहते दूर किया जा सके।