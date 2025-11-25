NIOS BEd Bridge Course : BED प्राइमरी टीचरों के लिए एनआईओएस ब्रिज कोर्स रजिस्ट्रेशन पोर्टल लॉन्च
NIOS BEd Bridge Course: राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) ने प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत बीएड योग्यताधारी शिक्षकों के लिए छह महीने के ब्रिज कोर्स में ऑनलाइन पंजीयन के लिए पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है। डेडिकेटेड पोर्टल की लॉन्चिंग 36वें स्थापना दिवस के अवसर पर केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने किया। पंजीयन bridge.nios.ac.in पोर्टल पर किया जा सकेगा। यह कोर्स उन शिक्षकों के लिए है जिन्हें 28 जून 2018 से 11 अगस्त 2023 के बीच बीएड की योग्यता के आधार पर प्राइमरी शिक्षक के रूप में नियुक्ति मिली थी।
आवेदन के दौरान यू-डायस प्लस कोड का होना अनिवार्य है। साथ ही आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो, बीएड प्रमाणपत्र, नियुक्ति पत्र और प्रधानाचार्य द्वारा प्रमाणित स्वघोषणा प्रमाणपत्र अपलोड करना जरूरी है। नियमों के अनुसार, उक्त अवधि में बीएड के आधार पर नियुक्त शिक्षकों की पात्रता बनाए रखने के लिए यह कोर्स पूरा करना अनिवार्य है। तकनीकी सहायता के लिए bridgesupport@nios.ac.in पर संपर्क किया जा सकता है। कोर्स कराने का उद्देश्य बीएड योग्यताधारी शिक्षकों को प्राथमिक स्तर में पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित करना है।
सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को एक फैसले में कहा गया था कि बीएड डिग्री धारक प्राथमिक स्तर (कक्षा 1-5) की टीचिंग के लिए पूरी तरह उपयुक्त नहीं हैं, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग माध्यमिक स्तर के लिए होती है। कोर्ट ने एनसीटीई को ऐसे बीएड धारकों के लिए एक विशेष कोर्स (ब्रिज कोर्स) तैयार करने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद एनसीटीई ने इसे तैयार किया है। इसे शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ने मंजूरी दी है। यह कोर्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (NIOS) द्वारा संचालित किया जा रहा है।