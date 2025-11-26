Hindustan Hindi News
NIOS BEd Bridge Course : ब्रिज कोर्स में थ्योरी में 40 और प्रैक्टिकल में 50 अंक वाले होंगे पास

प्राइमरी कक्षाओं में बीएड पर बहाल शिक्षकों के लिए ब्रिज कोर्स का पाठ्यक्रम जारी कर दिया गया है। इसमें नामांकन की प्रक्रिया से लेकर कोर्स में क्या-क्या पढ़ना है और कैसे कक्षा करनी है, इन सबको लेकर गाइडलाइन जारी की गई है।

Wed, 26 Nov 2025 12:32 PMPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
प्राइमरी कक्षाओं में बीएड पर बहाल शिक्षकों के लिए ब्रिज कोर्स का पाठ्यक्रम जारी कर दिया गया है। इसमें नामांकन की प्रक्रिया से लेकर कोर्स में क्या-क्या पढ़ना है और कैसे कक्षा करनी है, इन सबको लेकर गाइडलाइन जारी की गई है। थ्योरी में 40 और प्रैक्टिकल में 50 अंक पर ही 10 हजार से अधिक शिक्षक पास हो जाएंगे। विभाग ने निर्देश दिया है कि 28 जून 2018 से अगस्त 2023 तक नियुक्त शिक्षकों को यह ब्रीज कोर्स करना है। ऑनलाइन नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

बीएड के आधार पर एक से पांच में नियुक्त शिक्षकों को इस कोर्स को करने पर ही मान्यता मिलेगी। कोर्स में पास नहीं हुए तो ये शिक्षक सेवा से बर्खास्त हो जाएंगे। इसे लेकर सभी जिलों को निर्देश जारी किया गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपेन स्कूलिंग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में इस कोर्स को डिजाइन किया है। इसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के पाठ्यक्रम जारी किये गये हैं। थ्योरी और प्रैक्टिकल कितने-कितने दिनों का होगा, यह भी बताया गया है।

100 अंकों के लिए स्कूल अनुभव पर इंटरनल एसेसमेंट

छह महीने के इस कोर्स में हर टर्म के अंत में परीक्षा होगी। इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों होगा। सबसे अधिक 100 अंकों के लिए स्कूल अनुभव पर इंटरनल एसेसमेंट होगा, जिसमें प्रोजेक्ट वर्क शामिल किया गया है। इसमें शिक्षकों को 10 पाठ कम से कम 20 दिनों में पढ़ाना है, जिसमें भाषा के साथ विज्ञान और सामाजिक विज्ञान जैसे विषय भी शामिल हैं। स्कूल एक्सपिरिएंस प्रोग्राम में शिक्षकों की कम से कम 80 फीसदी उपस्थिति होनी चाहिए।

शिक्षक कम से कम पांच केस स्टडी देंगे अभिभावक को

प्रोजेक्ट वर्क में ना केवल बच्चों की मनोदशा पर शिक्षकों को करना है, बल्कि एक शिक्षक को कम से कम पांच केस स्टडी अभिभावकों की देनी है, जिसमें उन्हें बताना है कि अभिभावकों के अलग-अलग परवरिश का तरीका क्या है।

