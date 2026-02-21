Hindustan Hindi News
NIOS : एनआईओएस के नाम पर चल रहे 150 फर्जी वेबसाइट और यूट्यूब चैनल, यहां देखें पूरी लिस्ट

Feb 21, 2026 07:10 am ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, प्रमुख संवाददाता, मुजफ्फरपुर
राष्ट्रीय मुक्त शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) के नाम पर 150 से अधिक फर्जी वेबसाइट और यू ट्यूब चैनल चलाए जा रहे हैं। एनआईओएस ने अभ्यर्थियों को आगाह करते हुए फर्जी वेबसाइट व यू ट्यूब चैनलों की सूची जारी की है।

राष्ट्रीय मुक्त शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) के नाम पर 150 से अधिक फर्जी वेबसाइट और यू ट्यूब चैनल चलाए जा रहे हैं। ये वेबसाइट और चैनल अभ्यर्थियों को भ्रामक जानकारी देने के साथ धोखाधड़ी भी कर रहे हैं। एनआईओएस ने अभ्यर्थियों को आगाह करते हुए फर्जी वेबसाइट व यू ट्यूब चैनलों की सूची जारी की है। व्यक्तिगत जानकारी साझा नहीं करने और पैसे नहीं देने की हिदायत अभ्यर्थियों को दी गई है। फर्जी वेबसाइट के होम पेज और अन्य सामग्री मूल वेबसाइट से कॉपी की गई है, जो पहली नजर में मूल ही नजर आता है। एनआईओएस के माध्यम से कई तरह के कोर्स चलाए जा रहे हैं। अभी छह महीने के ब्रिज कोर्स में शिक्षकों का नामांकन लिया जा रहा है। ऐसे में इन्हें भी विशेष तौर पर हिदायत दी गई है कि फर्जीवाड़े में ना फंसे और ना ही झांसे में आएं।

एनआईओएस के बारे में फैला रहे भ्रामक जानकारी

एनआईओएस ने कहा है कि कुछ फर्जी वेबसाइटें और ऐप्स एनआईओएस के बारे में भ्रामक जानकारी फैला रहे हैं। धोखाधड़ी के इरादे से इन वेबसाइटों के होम पेज और अन्य सामग्री मूल वेबसाइट से कॉपी की गई है। एनआईओएस ने स्पष्ट किया है कि एनआईओएस से संबंधित सभी जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित की गई है।

अभ्यर्थी वेबसाइट nios.ac.in पर ही जाएं। ऐसी फर्जी वेबसाइटों या ऐप्स पर ऑनलाइन प्रतिक्रिया देने से महत्वपूर्ण व्यक्तिगत जानकारी खतरे में पड़ सकती है। अभ्यर्थियों को कहा गया है कि एनआईओएस की सामग्री प्रदर्शित करती यदि https://nios.ac.in के अलावा कोई अन्य वेबसाइट मिलती है तो इसकी सूचना sap@nios.ac.in पर तुरंत दें। फर्जी वेबसाइटों पर अभ्यर्थियों से पैसे लेने के लिए वाट्सअप नंबर भी दिया गया है।

इसकी सूची भी एनआईओएस ने जारी की है। एनआईओएस ने इस सूची को ध्यान में रखते हुए वेबसाइट और चैनल का इस्तेमाल करने की सलाह दी है।

नकली (नकली) यूट्यूब चैनलों की लिस्ट नीचे दी गई है:

https://www.youtube.com/@manishvermamvs

https://www.youtube.com/@nit-arvind

https://www.youtube.com/@dostudy24

https://www.youtube.com/@mvsniosscience

https://www.youtube.com/@mvsnioscommerce

https://www.youtube.com/@niosmvsarts

https://www.youtube.com/@niosmvsclass10

https://www.youtube.com/@ManishVermaOfficialChannel

https://www.niosinstitute.com/

https:/ /www.youtube.com/@nioswithsuryasir

https://www.youtube.com/@thclasses

https://www.youtube.com/@tuitionwalajaved6472

https://www.youtube.com/@manoharniosguide

https://www.youtube.com/@prepcare-sumit

https://www.youtube.com/@nioslifeline

https://www.youtube.com/@kauserclasses

https://www.youtube.com/@educenterdelhi

https://www.youtube.com/@sharmatechlearningcentre

h ttps://www.youtube.com/@krisedu

https://www.youtube.com/@niosclass

https://www.youtube.com/@futureplusacademy23

https://www.youtube.com/@manishvermanios

https://www.youtube.com/@gccniosclasses

https://www.youtube.com/@Vermaacademy

https://www.youtube.com/@MGEDUTAINMENT/videos

https://www.youtube.com/@pistudycircle/

https://www.youtube.com/@TaskisHelping/videos

htt ps://www.youtube.com/@studywitharihant1040

https://youtube.com/@visionpoint?si=r7juiMn4M-PY5HKT

https://youtube.com/@doonwinner?si=no2Oqayo2IUmk25e

https://youtube.com/@doonacademy?si=k2Eft_jjSXfqfJqs

https://www.youtube.com/@unnatieducationsnios

https://youtube.com/@sscoachinginlucknow?si=BUQ9mxhXiUulx4OG

https://youtube.com/@theavzacademy?si=DpvlzRQWnYzibW3D

द नकली (नकली) टेलीग्राम चैनलों की लिस्ट नीचे दी गई है:

https://t.me/NIOSTUDENTSS

https://t.me/NIOS6

https://t.me/NIOSUnofficial

https://t.me/manishvermaniosyt

https://t.me/manishvermanios12th

https://t.me/gccniosclasses

https://t.me/DELEDNIOSINDIA

नकली Whatsapp अकाउंट नंबर:

95992 79672

88821 04776

8002388088

7303838500

9839065533

9792111121

9935035316

7518177177

9235987973

7518400634

7518600387

7654088391

9643480201

7982449432

फेक इंस्टाग्राम अकाउंट्स की लिस्ट नीचे:

https://www.instagram.com/nios_offical?igsh=MWcwc2t0enVwZWI3cg%3D%3D

https://www.instagram.com/niosadda/?igsh=MWN6dnBwMXYwYjZhNQ%3D%3D#

https://www.instagram.com/nios_updates?igsh=MTVkN2wxYnhycnIwaQ%3D%3D

https://www.instagram.com/nios_study_?igsh=NThidGkwaDJ5NDgw

https://www.instagram.com/nios_10th_12th_admission?igsh=MWdmYXgwcGg2bXg1aw%3D%3D

https://www.instagram.com/mvs_foundation95/

https://www.instagram.com/dostudy24/

फेक वेबसाइट की लिस्ट नीचे दिए गए अनुसार:

https://nios-unofficial.info/

https://www.niosinstitute.com/

https://www.niosindia.com/

https://www.niosindia.com/

https://www.mvsfoundation.in/

https://www.niosclass.com/

https://sscoaching.in/

https://niosadmissionoffice.com

https://niosportal.com/

https://niosregionalcentre.in/

blog.mvsfoundation.in

https://niosedu.com/

http://www.niosaca.org/

https://www.nios.ae/

http://nios-ac.in

http://old-nios-ac.in/

http://www.nios.gen.in/

http://east.dpsbangalore.edu.in/nios-admissions/

http://Nios.ac.in-examresult.in

https://www.bholananda.org/national_institute_of_open_schooling_nios

https://niosadmission.co.in

www.niosondemandexams.org

http://niosexam.in/

http://niosac.in/

http://niosrcraipur.in/

http :// nios.ac.in.hn/results

http://www.old.nios.ac.in-results.in/nosresults/nos/oldmassr.htm

niosrcraipur.in

https://niosnoida.com/

https://studynios.com/

https://www.niosus.com/

https://niosadm.com/

https://www.kapoorstudycircle.com/nios-admission/

https://sscoaching.in/admission-in-nios-stream-1_24.html

https://www.svitm.com/nios-admission-in-assam.php

https://jpeducation.in/nios-admission-eligibility/

https://timseducation.com/nios-admission/

https://eduflixindia.com/nios-admission/

https://www.toppersmantra.com/online-nios-10th- 12th-admission-assam.html

https://www.niosonline.in/

https://academia.asia/nios-admission-in-calicut-6-month-nios-sslc-plus-two/

https://easyadmissions.org/nios-admission-2020-21-in-hyderabad-check-now/

https://eduempire.com/programs/nios-study-centre/

https://successinst.com/

https://spruhaedu.in/nios-pune/

https://www.niosondemandexam.org/

https://www.niosondemand.org/

https://niosondemandexaminations.org/index.html

https://n ios-siliguri-centre.com/

https://nios.world/

https://nios.co.in/

https://nios-students.pages.dev/

https://niosuae.com/

https://dubainios.com/

https://www.nios.ae/

https://www.mvsfoundation.in/

https://niosvisionpoint.com/

https://arvindkumarnitsurat.com/

https://niosadmissiondelhi.com/

https://www.cbsepatrachardelhi.in/nios-admission.php

https://nios-admission.in/

https://www.nioscbse.com/nios-admission/

https://www.tiwariacade my.com/nios/admission/

https://niosadmission.com/

https://niosadmissiondelhi.com/

https://www.successmantraacademy.in/

https://niosclass.com/blog/category/nios-admission/

https://www.openstudy.co.in/nios-admission-stream-1/

https://gccniosclasses.classx.co.in/new-courses/123-nios-admission-class-12-science-all-in-one

https://www.vcicguruJi.com/product/tma-solved-math-312-english-medium-class-xii-5e5a3

https://unnatieducation.in

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


विशेषज्ञता

तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी

