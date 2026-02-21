NIOS : एनआईओएस के नाम पर चल रहे 150 फर्जी वेबसाइट और यूट्यूब चैनल, यहां देखें पूरी लिस्ट
राष्ट्रीय मुक्त शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) के नाम पर 150 से अधिक फर्जी वेबसाइट और यू ट्यूब चैनल चलाए जा रहे हैं। एनआईओएस ने अभ्यर्थियों को आगाह करते हुए फर्जी वेबसाइट व यू ट्यूब चैनलों की सूची जारी की है।
राष्ट्रीय मुक्त शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) के नाम पर 150 से अधिक फर्जी वेबसाइट और यू ट्यूब चैनल चलाए जा रहे हैं। ये वेबसाइट और चैनल अभ्यर्थियों को भ्रामक जानकारी देने के साथ धोखाधड़ी भी कर रहे हैं। एनआईओएस ने अभ्यर्थियों को आगाह करते हुए फर्जी वेबसाइट व यू ट्यूब चैनलों की सूची जारी की है। व्यक्तिगत जानकारी साझा नहीं करने और पैसे नहीं देने की हिदायत अभ्यर्थियों को दी गई है। फर्जी वेबसाइट के होम पेज और अन्य सामग्री मूल वेबसाइट से कॉपी की गई है, जो पहली नजर में मूल ही नजर आता है। एनआईओएस के माध्यम से कई तरह के कोर्स चलाए जा रहे हैं। अभी छह महीने के ब्रिज कोर्स में शिक्षकों का नामांकन लिया जा रहा है। ऐसे में इन्हें भी विशेष तौर पर हिदायत दी गई है कि फर्जीवाड़े में ना फंसे और ना ही झांसे में आएं।
एनआईओएस के बारे में फैला रहे भ्रामक जानकारी
एनआईओएस ने कहा है कि कुछ फर्जी वेबसाइटें और ऐप्स एनआईओएस के बारे में भ्रामक जानकारी फैला रहे हैं। धोखाधड़ी के इरादे से इन वेबसाइटों के होम पेज और अन्य सामग्री मूल वेबसाइट से कॉपी की गई है। एनआईओएस ने स्पष्ट किया है कि एनआईओएस से संबंधित सभी जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित की गई है।
अभ्यर्थी वेबसाइट nios.ac.in पर ही जाएं। ऐसी फर्जी वेबसाइटों या ऐप्स पर ऑनलाइन प्रतिक्रिया देने से महत्वपूर्ण व्यक्तिगत जानकारी खतरे में पड़ सकती है। अभ्यर्थियों को कहा गया है कि एनआईओएस की सामग्री प्रदर्शित करती यदि https://nios.ac.in के अलावा कोई अन्य वेबसाइट मिलती है तो इसकी सूचना sap@nios.ac.in पर तुरंत दें। फर्जी वेबसाइटों पर अभ्यर्थियों से पैसे लेने के लिए वाट्सअप नंबर भी दिया गया है।
इसकी सूची भी एनआईओएस ने जारी की है। एनआईओएस ने इस सूची को ध्यान में रखते हुए वेबसाइट और चैनल का इस्तेमाल करने की सलाह दी है।
नकली (नकली) यूट्यूब चैनलों की लिस्ट नीचे दी गई है:
https://www.youtube.com/@manishvermamvs
https://www.youtube.com/@nit-arvind
https://www.youtube.com/@dostudy24
https://www.youtube.com/@mvsniosscience
https://www.youtube.com/@mvsnioscommerce
https://www.youtube.com/@niosmvsarts
https://www.youtube.com/@niosmvsclass10
https://www.youtube.com/@ManishVermaOfficialChannel
https://www.niosinstitute.com/
https:/ /www.youtube.com/@nioswithsuryasir
https://www.youtube.com/@thclasses
https://www.youtube.com/@tuitionwalajaved6472
https://www.youtube.com/@manoharniosguide
https://www.youtube.com/@prepcare-sumit
https://www.youtube.com/@nioslifeline
https://www.youtube.com/@kauserclasses
https://www.youtube.com/@educenterdelhi
https://www.youtube.com/@sharmatechlearningcentre
h ttps://www.youtube.com/@krisedu
https://www.youtube.com/@niosclass
https://www.youtube.com/@futureplusacademy23
https://www.youtube.com/@manishvermanios
https://www.youtube.com/@gccniosclasses
https://www.youtube.com/@Vermaacademy
https://www.youtube.com/@MGEDUTAINMENT/videos
https://www.youtube.com/@pistudycircle/
https://www.youtube.com/@TaskisHelping/videos
htt ps://www.youtube.com/@studywitharihant1040
https://youtube.com/@visionpoint?si=r7juiMn4M-PY5HKT
https://youtube.com/@doonwinner?si=no2Oqayo2IUmk25e
https://youtube.com/@doonacademy?si=k2Eft_jjSXfqfJqs
https://www.youtube.com/@unnatieducationsnios
https://youtube.com/@sscoachinginlucknow?si=BUQ9mxhXiUulx4OG
https://youtube.com/@theavzacademy?si=DpvlzRQWnYzibW3D
द नकली (नकली) टेलीग्राम चैनलों की लिस्ट नीचे दी गई है:
https://t.me/NIOSTUDENTSS
https://t.me/NIOS6
https://t.me/NIOSUnofficial
https://t.me/manishvermaniosyt
https://t.me/manishvermanios12th
https://t.me/gccniosclasses
https://t.me/DELEDNIOSINDIA
नकली Whatsapp अकाउंट नंबर:
95992 79672
88821 04776
8002388088
7303838500
9839065533
9792111121
9935035316
7518177177
9235987973
7518400634
7518600387
7654088391
9643480201
7982449432
फेक इंस्टाग्राम अकाउंट्स की लिस्ट नीचे:
https://www.instagram.com/nios_offical?igsh=MWcwc2t0enVwZWI3cg%3D%3D
https://www.instagram.com/niosadda/?igsh=MWN6dnBwMXYwYjZhNQ%3D%3D#
https://www.instagram.com/nios_updates?igsh=MTVkN2wxYnhycnIwaQ%3D%3D
https://www.instagram.com/nios_study_?igsh=NThidGkwaDJ5NDgw
https://www.instagram.com/nios_10th_12th_admission?igsh=MWdmYXgwcGg2bXg1aw%3D%3D
https://www.instagram.com/mvs_foundation95/
https://www.instagram.com/dostudy24/
फेक वेबसाइट की लिस्ट नीचे दिए गए अनुसार:
https://nios-unofficial.info/
https://www.niosinstitute.com/
https://www.niosindia.com/
https://www.niosindia.com/
https://www.mvsfoundation.in/
https://www.niosclass.com/
https://sscoaching.in/
https://niosadmissionoffice.com
https://niosportal.com/
https://niosregionalcentre.in/
blog.mvsfoundation.in
https://niosedu.com/
http://www.niosaca.org/
https://www.nios.ae/
http://nios-ac.in
http://old-nios-ac.in/
http://www.nios.gen.in/
http://east.dpsbangalore.edu.in/nios-admissions/
http://Nios.ac.in-examresult.in
https://www.bholananda.org/national_institute_of_open_schooling_nios
https://niosadmission.co.in
www.niosondemandexams.org
http://niosexam.in/
http://niosac.in/
http://niosrcraipur.in/
http :// nios.ac.in.hn/results
http://www.old.nios.ac.in-results.in/nosresults/nos/oldmassr.htm
niosrcraipur.in
https://niosnoida.com/
https://studynios.com/
https://www.niosus.com/
https://niosadm.com/
https://www.kapoorstudycircle.com/nios-admission/
https://sscoaching.in/admission-in-nios-stream-1_24.html
https://www.svitm.com/nios-admission-in-assam.php
https://jpeducation.in/nios-admission-eligibility/
https://timseducation.com/nios-admission/
https://eduflixindia.com/nios-admission/
https://www.toppersmantra.com/online-nios-10th- 12th-admission-assam.html
https://www.niosonline.in/
https://academia.asia/nios-admission-in-calicut-6-month-nios-sslc-plus-two/
https://easyadmissions.org/nios-admission-2020-21-in-hyderabad-check-now/
https://eduempire.com/programs/nios-study-centre/
https://successinst.com/
https://spruhaedu.in/nios-pune/
https://www.niosondemandexam.org/
https://www.niosondemand.org/
https://niosondemandexaminations.org/index.html
https://n ios-siliguri-centre.com/
https://nios.world/
https://nios.co.in/
https://nios-students.pages.dev/
https://niosuae.com/
https://dubainios.com/
https://www.nios.ae/
https://www.mvsfoundation.in/
https://niosvisionpoint.com/
https://arvindkumarnitsurat.com/
https://niosadmissiondelhi.com/
https://www.cbsepatrachardelhi.in/nios-admission.php
https://nios-admission.in/
https://www.nioscbse.com/nios-admission/
https://www.tiwariacade my.com/nios/admission/
https://niosadmission.com/
https://niosadmissiondelhi.com/
https://www.successmantraacademy.in/
https://niosclass.com/blog/category/nios-admission/
https://www.openstudy.co.in/nios-admission-stream-1/
https://gccniosclasses.classx.co.in/new-courses/123-nios-admission-class-12-science-all-in-one
https://www.vcicguruJi.com/product/tma-solved-math-312-english-medium-class-xii-5e5a3
https://unnatieducation.in
