NIOS 12th Result 2026 OUT : एनआईओएस 12वीं का रिजल्ट results.nios.ac.in पर जारी, Direct Link
NIOS class 12th results 2026: नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (NIOS) ने 12वीं परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया है। छात्र अपना एनआईओएस 12वीं रिजल्ट 2026 वेबसाइट results.nios.ac.in पर जाकर चेक कर सकते हैं।
NIOS class 12th results 2026: नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (NIOS) ने अप्रैल 2026 में हुई 12वीं परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया है। छात्र अपना एनआईओएस 12वीं रिजल्ट 2026 ऑफिशियल वेबसाइट results.nios.ac.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। परिणाम देखने के लिए उन्हें अपना एनरोलमेंट नंबर डालना होगा। अप्रैल सेशन के लिए NIOS 12वीं की परीक्षाएं 10 अप्रैल से 6 मई 2026 तक आयोजित की गई थीं। रिजल्ट में हर कैंडिडेट के सब्जेक्ट-वाइज मार्क्स, कुल मार्क्स और क्वालिफाइंग स्टेटस की जानकारी शामिल है।
NIOS 12th रिजल्ट 2026 कैसे चेक करें
स्टेप 1: ऑफिशियल वेबसाइट results.nios.ac.in पर जाएं
स्टेप 2: होमपेज पर 'सीनियर सेकेंडरी रिजल्ट 2026' लिंक पर क्लिक करें
स्टेप 3: अपना 12-अंकों का एनरोलमेंट नंबर और कैप्चा कोड डालें
स्टेप 4: 'सबमिट' पर क्लिक करें — आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा
स्टेप 5: स्कोरकार्ड डाउनलोड करें और भविष्य के लिए उसका प्रिंटआउट ले लें
जो छात्र अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं हैं, वे अपनी आंसर शीट की रीचेकिंग या री-इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रीचेकिंग के लिए एप्लीकेशन रिज़ल्ट घोषित होने के 15 दिनों के अंदर जमा करना होगा, जिसके लिए प्रति सब्जेक्ट 300 रुपये की फीस ऑनलाइन देनी होगी। छात्र रिजल्ट घोषित होने के 30 दिनों के अंदर पर्सनल डिटेल्स में सुधार या टोटल में हुई गलतियों को ठीक करने के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं।
री-इवैल्यूएशन के लिए प्रति सब्जेक्ट 300 रुपये की फीस लागू है। अगर री-वैल्यूएशन (पुनर्मूल्यांकन) के बाद किसी छात्र के मार्क्स 5 प्रतिशत या उससे ज़्यादा बढ़ते हैं, तो बदले हुए मार्क्स अपडेट कर दिए जाएंगे। अगर नए मार्क्स ओरिजिनल मार्क्स से कम होते हैं, तो ओरिजिनल स्कोर ही मान्य रहेगा।
रिजल्ट को DigiLocker और SMS सर्विस के जरिए भी देखा जा सकता है। NIOS छात्रों में बांटने के लिए मार्क्स स्टेटमेंट-सह-सर्टिफिकेट और माइग्रेशन-सह-ट्रांसफर सर्टिफिकेट संबंधित रीजनल सेंटर्स को भेजेगा। अक्टूबर 2026 सेशन के लिए NIOS क्लास 12 का रिजल्ट जनवरी 2027 में घोषित किया जाएगा।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी