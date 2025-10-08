NIOS 10th 12th Hall Ticket download for October Exams nios class 10 and nios class 12 admit card out direct link NIOS 10th 12th Hall Ticket 2025 OUT: एनआईओएस 10वीं, 12वीं एडमिट कार्ड 2025 sdmis.nios.ac.in पर जारी, Direct Link, Career Hindi News - Hindustan
NIOS 10th 12th Admit Card 2025: एनआईओएस की ओर से अक्टूबर-नवबंर थ्योरी एग्जाम 2025 के लिए एडमिट कार्ड को जारी कर दिया गया है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपना एनरोलमेंट नंबर डालकर लॉग इन करना पड़ेगा।

Prachi लाइव हिन्दुस्तानWed, 8 Oct 2025 05:07 PM
NIOS 10th 12th Admit Card 2025: नेशनल स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग (NIOS) की ओर से अक्टूबर-नवबंर थ्योरी एग्जाम 2025 के लिए एडमिट कार्ड को जारी कर दिया गया है। जिन स्टूडेंट्स ने आवेदन किया था, वो आधिकारिक वेबसाइट sdmis.nios.ac.in पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपना एनरोलमेंट नंबर डालकर लॉग इन करना पड़ेगा। आपको बता दें कि अभी हाल ही में एनआईओएस ने डेटशीट भी जारी की है। जिसके अनुसार एनआईओएस कक्षा 10वीं, 12वीं परीक्षाएं 14 अक्टूबर से 18 नवंबर 2025 के बीच आयोजित की जाएंगी।

NIOS 10th 12th Admit Card 2025 Direct Link

एग्जाम सिंगल शिफ्ट दोपहर 2.30 बजे से 5.30 बजे तक होंगे। एनआईओएस 10वीं 12वीं प्रैक्टिकल एग्जाम सितंबर में समाप्त हो चुके हैं। 14 अक्टूबर 2025 को 10वीं का पहला पेपर संस्कृत साहित्य/उद्यमिता का और 12वीं का पहला पेपर प्रारंभिक शिशु देखभाल एवं शिक्षा का होगा। परीक्षा का परिणाम संभवतः अंतिम परीक्षा के दिन से 7 सप्ताह के बाद घोषित किया जाएगा।

NIOS 10th 12th Hall Ticket 2025: एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें-

1. सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट sdmis.nios.ac.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. इसके बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर लॉगिन करना होगा।

4. अब आपकी स्क्रीन पर आपका एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा।

5. अब आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लीजिए।

6. परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकाल लीजिए।

एडमिट कार्ड में लिखी इन जानकारियों को जरूर चेक करें-

1. परीक्षा का नाम

2. परीक्षा सेंटर का पता

3. परीक्षा का समय

4. परीक्षा की तिथि

5. उम्मीदवार का नाम

6. उम्मीदवार की जन्मतिथि

7. उम्मीदवार की फोटो और सिग्नेचर

8. परीक्षा के लिए गाइडलाइंस

9. परीक्षा के विषय

10. परीक्षा सेंटर पर पहुंचने का समय

