NIOS 10th, 12th Date Sheet 2025: एनआईओएस 10वीं, 12वीं प्रैक्टिकल एग्जाम 2025 डेटशीट nios.ac.in पर जारी, Direct Link

NIOS Class 10-12 Practical Exams 2025: नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल (NIOS) की ओर से सितंबर- अक्टूबर 2025 सेशन के लिए कक्षा 10वीं -12वीं के प्रैक्टिकल परीक्षा की डेटशीट जारी कर दी है। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट sdmis.nios.ac.in पर जाकर डेटशीट डाउनलोड कर सकते हैं। एनआईओएस (NIOS) कक्षा 10वीं -12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा 12 सितंबर 2025 से शुरू होगी और 27 सितंबर 2025 को समाप्त होगी।

उच्चतर माध्यमिक (सीनियर सेकेंडरी) 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा डेटशीट 2025- 12 सितंबर 2025 से 15 सितंबर 2025- होम साइंस (321), बायोलॉजी (314), भूगोल (316), पेंटिंग (332), कंप्यूटर साइंस (330), मास कम्युनिकेशन (335), अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन (376)

16 सितंबर 2025 से 19 सितंबर 2025- रसायन शास्त्र (313), भौतिक शास्त्र (312), पर्यावरण विज्ञान (333), शारीरिक शिक्षा और योग (373), डेटा एंट्री ऑपरेशन्स (336), लाइब्रेरी और सूचना विज्ञान (339), नाट्य कला (385)

20 सितंबर 2025 से 23 सितंबर 2025 - हाउसकीपिंग (356), कैटरिंग प्रबंधन (357), खाद्य प्रसंस्करण (358), होटल फ्रंट ऑफिस ऑपरेशन्स (360), फल और सब्जियों का संरक्षण (363), वेब डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट (622)

24 सितंबर 2025 से 27 सितंबर 2025- कंप्यूटर और ऑफिस एप्लिकेशन्स (631), डेटा एंट्री ऑपरेशन्स (632), वेब डेवलपमेंट (660), आईटी एसेन्सियल्स: पीसी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर (651), सीआरएम डोमेस्टिक वॉयस (661), कंप्यूटर हार्डवेयर असेंबली और मेंटेनेंस (663), योग सहायक (667)

माध्यमिक (सेकेंडरी) 10वीं प्रैक्टिकल परीक्षा डेटशीट 2025- 12 सितंबर 2025 से 15 सितंबर 2025- साइंस एंड टेक्नोलॉजी (212), होम साइंस (216), कर्नाटिक संगीत (243), फोक आर्ट (244)

16 सितंबर 2025 से 19 सितंबर 2025- पेंटिंग (225), गणित (211), हिंदुस्तानी संगीत (242), डेटा एंट्री ऑपरेशन्स (229), नाट्य कला (285)

20 सितंबर 2025 से 23 सितंबर 2025 - कटिंग और टेलरिंग (605), ड्रेस मेकिंग (606), ब्यूटी कल्चर और हेयर केयर (612), भारतीय कढ़ाई में प्रमाणपत्र (628), ब्यूटी थेरेपी (640)