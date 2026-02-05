NIFT Admit Card 2026: NIFT 2026 एडमिट कार्ड आउट, 8 फरवरी को होगी प्रवेश परीक्षा; यहां करें डाउनलोड

संक्षेप: NIFTEE Admit Card 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने NIFTEE 2026 (स्टेज-1) प्रवेश परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड आधिकारिक तौर पर जारी कर दिए हैं। परीक्षा 8 फरवरी 2026 (रविवार) को देश भर के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जाएगी।

NIFT Admit Card 2026: नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (NIFT) में एडमिशन की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने NIFTEE 2026 (स्टेज-1) प्रवेश परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड आधिकारिक तौर पर जारी कर दिए हैं। फैशन डिजाइनिंग और मैनेजमेंट के क्षेत्र में करियर बनाने का सपना देख रहे छात्र अब अपना हॉल टिकट आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.nic.in/niftee से डाउनलोड कर सकते हैं। यह प्रवेश परीक्षा 8 फरवरी 2026 (रविवार) को देश भर के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जाएगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

NIFT Admit Card 2026 Direct Link NIFTEE 2026 Admit Card: कैसे डाउनलोड करें अपना एडमिट कार्ड? सबसे पहले NTA NIFT की आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.nic.in/niftee पर जाएं। 2. होमपेज पर "NIFT 2026 Admit Card" वाले लिंक पर क्लिक करें।

3. अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड (या जन्मतिथि) दर्ज करें।

4. कैप्चा कोड भरकर 'सबमिट' बटन पर क्लिक करें।

5. आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा, इसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए एक साफ प्रिंटआउट ले लें।

परीक्षा का समय और पैटर्न NIFT 2026 की स्टेज-1 परीक्षा दो शिफ्टों में आयोजित की जाएगी।

पहली शिफ्ट (सुबह 10:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक): इसमें GAT होगा, जो कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) मोड में आयोजित की जाएगी।

परीक्षा केंद्र पर ले जाने वाले जरूरी डॉक्यूमेंट अभ्यर्थियों को ध्यान देना चाहिए कि बिना एडमिट कार्ड के परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। उम्मीदवारों को अपने साथ ये चीजें ले जानी अनिवार्य हैं:

एडमिट कार्ड का प्रिंटआउट: एडमिट कार्ड पर लगा फोटो और सिग्नेचर स्पष्ट होना चाहिए।

वैलिड फोटो आईडी कार्ड: आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी या पासपोर्ट (ओरिजिनल कॉपी)।

फोटो: दो पासपोर्ट साइज फोटो (वही जो फॉर्म भरते समय अपलोड किए गए थे)।

लेखन सामग्री: CAT परीक्षा के लिए नीले/काले बॉलपॉइंट पेन, पेंसिल, इरेजर और ड्राई कलर्स।