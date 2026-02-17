NIFT Answer Key 2026: निफ्ट 2026 परीक्षा की आंसर की हुई जारी, 19 फरवरी तक दर्ज करें आपत्ति
NIFT Answer Key 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी प्रवेश परीक्षा (NIFTEE 2026) में शामिल हुए छात्रों के लिए प्रोविजनल आंसर-की और रिस्पॉन्स शीट आधिकारिक तौर पर जारी कर दी है। जो छात्र 8 फरवरी 2026 को आयोजित हुई इस प्रवेश परीक्षा में बैठे थे, वे अब आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.nic.in/niftee पर जाकर अपने उत्तरों का मिलान कर सकते हैं।
आंसर-की पर आपत्ति दर्ज करने का अवसर
एनटीए ने न केवल आंसर-की जारी की है, बल्कि छात्रों को यह सुविधा भी दी है कि यदि उन्हें किसी उत्तर पर संदेह है, तो वे उसे चुनौती दे सकते हैं। आपत्ति दर्ज करने के लिए ऑब्जेक्शन विंडो की यह सुविधा 17 फरवरी से 19 फरवरी 2026 तक उपलब्ध रहेगी।
छात्रों को ध्यान देना चाहिए कि आपत्ति दर्ज करने की अंतिम समय सीमा 19 फरवरी, रात 11:50 बजे तक है। इसके बाद किसी भी प्रकार की चुनौती स्वीकार नहीं की जाएगी।
आपत्ति दर्ज करने का शुल्क और प्रक्रिया
यदि कोई उम्मीदवार किसी प्रश्न के उत्तर को चुनौती देना चाहता है, तो उसे प्रति प्रश्न 200 रुपये का भुगतान करना होगा। यह शुल्क 'नॉन-रिफंडेबल' (वापस न होने वाला) है। बिना शुल्क भुगतान के किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।
भुगतान का माध्यम: छात्र डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई (UPI) के जरिए फीस जमा कर सकते हैं।
NIFT Answer Key 2026 Challenge: निफ्ट 2026 की आंसर की पर आपत्ति कैसे दर्ज करें-
1. सबसे पहले अभ्यर्थियों को ऑफिशियल वेबसाइट exams.nta.ac.in/NIFT पर जाना होगा।
2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए नोटिफिकेशन सेक्शन में जाना होगा।
3. इसके बाद आपको प्रश्नोत्तर आपत्ति आमंत्रण लिंक पर क्लिक करना होगा।
4. अब आपको अपनी डिटेल्स डालकर लॉग इन करना होगा।
5. अब आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी, अब जिस प्रश्न पर आपको आपत्ति दर्ज करनी है, उस पर क्लिक करें।
6. अब आप निर्धारित शुल्क का भुगतान कीजिए।
7. फॉर्म को सबमिट करने से पहले चेक जरूर करें।
इन कोर्सेज के लिए जारी हुई आंसर-की
यह आंसर-की इन अंडरग्रेजुएट और पोस्ट-ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए जारी की गई है:
बैचलर ऑफ डिजाइन (B.Des)
बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (B.F.Tech)
मास्टर ऑफ डिजाइन (M.Des)
मास्टर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (M.F.Tech)
मास्टर ऑफ फैशन मैनेजमेंट (MFM)
रिजल्ट कब होगा घोषित?
आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद, एनटीए के विषय एक्सपर्ट द्वारा सभी चुनौतियों की समीक्षा की जाएगी। यदि किसी उम्मीदवार की आपत्ति सही पाई जाती है, तो आंसर-की को संशोधित किया जाएगा। इसके बाद 'फाइनल आंसर-की' जारी की जाएगी। परीक्षा का अंतिम परिणाम इसी फाइनल आंसर-की के आधार पर तैयार किया जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि अप्रैल 2026 तक नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे।
एनटीए ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे नए अपडेट के लिए नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट चेक करते रहें। किसी भी तकनीकी सहायता के लिए छात्र एनटीए के हेल्पडेस्क नंबर 011-40759000 पर भी संपर्क कर सकते हैं।
