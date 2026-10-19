NIFT 2027 एंट्रेंस एग्जाम के लिए आवेदन शुरू, फैशन की पढ़ाई करने का मौका, 16 नवंबर तक करें अप्लाई

देश के सबसे प्रतिष्ठित फैशन संस्थान NIFT में एडमिशन पाने के लिए युवाओं को इस राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा को पास करना अनिवार्य होता है।

अगर आपकी दिलचस्पी फैशन डिजाइनिंग की दुनिया में है और आप इस फील्ड की पढ़ाई और इसमें करियर बनाना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन (NIFTEE) 2027 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। देश के सबसे प्रतिष्ठित फैशन संस्थान NIFT में एडमिशन पाने के लिए युवाओं को इस राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा को पास करना अनिवार्य होता है। इस परीक्षा के जरिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (NIFT) के विभिन्न स्नातक (UG), स्नातकोत्तर (PG), लेटरल एंट्री (NLEA), कारीगर और पीएचडी कार्यक्रमों में प्रवेश मिलता है। आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को अपनी योग्यता, आवेदन शुल्क और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी जरूर देख लेनी चाहिए। चलिए जानते हैं कि इसके लिए कैसै और कौन आवेदन कर सकता है।

आवेदन की जरूरी तारीखें आवेदन शुरू होने की तारीख:16 अक्टूबर 2026

बिना लेट फीस आवेदन की अंतिम तारीख: 16 नवंबर 2026

लेट फीस के साथ आवेदन की अंतिम तारीख: 21 नवंबर 2026

आवेदन में करेक्शन की तारीख: 22 से 25 नवंबर 2026

एग्जाम सिटी स्लिप जारी होने की तारीख: 21 दिसंबर 2026

एडमिट कार्ड: 4 जनवरी 2027

प्रवेश परीक्षा:10 जनवरी 2027

NIFT 2027 के लिए ऐसे करें आवेदन 1. सबसे पहले NIFT की आधिकारिक वेबसाइट https://exams.nta.nic.in/niftee/ पर जाएं।

2. अपनी जरूरत के अनुसार UG/PG, NLEA, Artisans, NRI या PhD में से संबंधित आवेदन लिंक पर क्लिक करें।

3. नए उम्मीदवार पहले रजिस्ट्रेशन करें और मांगी गई जानकारी भरें।

4. आवेदन फॉर्म में अपना नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और शैक्षणिक जानकारी सही-सही दर्ज करें।

5. निर्धारित फॉर्मेट में अपनी फोटो, हस्ताक्षर और जरूरी प्रमाणपत्र अपलोड करें।

6. अपनी कैटेगरी और चुने गए कोर्स के अनुसार आवेदन शुल्क जमा करें।

7. सभी जानकारियां जांचने के बाद फॉर्म सबमिट कर दें।

8. आवेदन पूरा होने पर कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करें और भविष्य के लिए उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।

NIFT 2027 के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स NIFT 2027 का आवेदन फॉर्म भरने से पहले उम्मीदवार कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपने पास तैयार रखें। इनमें शामिल हैं-

- पहचान पत्र (ID Proof)

- हाल की पासपोर्ट साइज फोटो

- हस्ताक्षर

- शैक्षणिक मार्कशीट और प्रमाणपत्र

- जरूरत के अनुसार कैटेगरी सर्टिफिकेट

- दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए दिव्यांगता प्रमाणपत्र, यदि लागू हो

क्या है जरूरी योग्यता और कौन-कौन से कोर्स हैं? NIFT 2027 प्रवेश परीक्षा के जरिए उम्मीदवार फैशन और डिजाइन से जुड़े कई कोर्सों में एडमिशन ले सकते हैं। इनमें बैचलर ऑफ डिजाइन (B.Des), बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (B.F.Tech), मास्टर ऑफ डिजाइन (M.Des) और मास्टर ऑफ फैशन मैनेजमेंट (M.F.M.) जैसे कोर्स शामिल हैं।

योग्यता की बात करें तो, अंडरग्रेजुएट (UG) कोर्स में एडमिशन के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना जरूरी है। वहीं, पोस्टग्रेजुएट (PG) कोर्स में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। हालांकि, अलग-अलग कोर्स के लिए पात्रता की शर्तें अलग हो सकती हैं, इसलिए आवेदन से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन जरूर देखें।