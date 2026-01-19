Hindustan Hindi News
NIFT 2026: निफ्ट 2026 के लिए आज आवेदन का अंतिम अवसर, लेट फीस के साथ भरे जा सकते हैं फॉर्म

NIFT 2026: निफ्ट 2026 के लिए आज आवेदन का अंतिम अवसर, लेट फीस के साथ भरे जा सकते हैं फॉर्म

संक्षेप:

NIFT 2026: नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (NIFT) में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया आज यानी 19 जनवरी, 2026 को समाप्त हो रही है।

Jan 19, 2026 06:11 am ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
NIFT Application Form 2026: फैशन की दुनिया में करियर बनाने का सपना देख रहे युवाओं के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (NIFT) में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया आज यानी 19 जनवरी, 2026 को समाप्त हो रही है। यह उन उम्मीदवारों के लिए अंतिम अवसर है जो किन्हीं कारणों से तय समय सीमा के भीतर अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए थे।

आज है आवेदन की अंतिम तिथि

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, अभ्यर्थी आज रात तक 5,000 रुपये की लेट फीस के साथ अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। इससे पहले बिना लेट फीस के आवेदन करने की अंतिम तिथि 16 जनवरी थी, जिसे छात्रों की मांग पर आगे बढ़ाया गया था। अब 17 जनवरी से 19 जनवरी तक का समय लेट फीस के साथ दिया गया है। इसके बाद किसी भी परिस्थिति में आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

सुधार का भी मिलेगा मौका

जो छात्र अपना फॉर्म भर चुके हैं, उनके लिए 20 और 21 जनवरी, 2026 को 'करेक्शन विंडो' खोली जाएगी। इस दौरान छात्र अपने आवेदन पत्र में हुई छोटी-मोटी गलतियों को सुधार सकेंगे। हालांकि, सभी विवरणों को सावधानीपूर्वक जांचने की सलाह दी गई है क्योंकि इसके बाद सुधार का कोई अन्य मौका नहीं मिलेगा।

प्रवेश परीक्षा का शेड्यूल

NIFT की प्रवेश परीक्षा (NIFTEE 2026) 8 फरवरी, 2026 को आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा हाइब्रिड मोड में होगी, जिसमें:

GAT (जनरल एबिलिटी टेस्ट): यह कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) होगा।

CAT (क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट): यह पेन-एंड-पेपर मोड (PBT) में होगा।

यह परीक्षा देश के लगभग 102 शहरों में आयोजित की जाएगी। इसमें सफल होने वाले छात्रों को बैचलर ऑफ डिजाइन (B.Des), बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (B.F.Tech), मास्टर ऑफ डिजाइन (M.Des) और मास्टर ऑफ फैशन मैनेजमेंट (MFM) जैसे प्रतिष्ठित कोर्सेज में दाखिला मिलेगा।

कैसे करें आवेदन?

इच्छुक उम्मीदवार NTA की आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.nic.in/niftee पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आवेदन के लिए सामान्य और ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों को नियमित शुल्क के साथ 5,000 रुपये अतिरिक्त विलंब शुल्क देना होगा। आवेदन प्रक्रिया में व्यक्तिगत विवरण भरने के साथ-साथ फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना अनिवार्य है।

विशेषज्ञों का कहना है कि अंतिम समय में तकनीकी समस्याओं से बचने के लिए छात्रों को पोर्टल बंद होने का इंतजार नहीं करना चाहिए और जल्द से जल्द अपनी प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए। निफ्ट भारत का प्रमुख फैशन संस्थान है, और इसमें प्रवेश के लिए हर साल हजारों छात्र प्रतिस्पर्धा करते हैं।

