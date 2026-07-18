NICL Recruitment 2026: नेशनल इंश्योरेंस कंपनी में 500 असिस्टेंट पदों पर भर्ती, ग्रेजुएट्स के लिए सुनहरा मौका
इस भर्ती अभियान के तहत कुल 500 असिस्टेंट पद भरे जाएंगे। भर्ती राज्यवार आधार पर की जाएगी और उम्मीदवार केवल एक ही राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए आवेदन कर सकेंगे।
सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (NICL) ने असिस्टेंट के 500 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 18 जुलाई 2026 से शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार 7 अगस्त 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में की जाएगी। इच्छुक आवेदक कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट nationalinsurance.nic.co.in/recruitment पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
महत्वपूर्ण तिथियां
ऑनलाइन आवेदन शुरू: 18 जुलाई 2026
ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि: 7 अगस्त 2026
आवेदन शुल्क जमा करने की अवधि: 18 जुलाई 2026 से 7 अगस्त 2026 तक
फेज-1 (प्रारंभिक) ऑनलाइन परीक्षा: 27 अगस्त 2026
फेज-2 (मुख्य) ऑनलाइन परीक्षा: 30 अक्टूबर 2026
500 पदों पर होगी भर्ती
इस भर्ती अभियान के तहत कुल 500 असिस्टेंट पद भरे जाएंगे। भर्ती राज्यवार आधार पर की जाएगी और उम्मीदवार केवल एक ही राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए आवेदन कर सकेंगे। सबसे अधिक रिक्तियां महाराष्ट्र (57), तमिलनाडु (49), पश्चिम बंगाल (46), राजस्थान (36), केरल (35), गुजरात (34), उत्तर प्रदेश (24), दिल्ली (20) और बिहार (12) में निकाली गई हैं।
कौन कर सकता है आवेदन?
आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक (Graduation) की डिग्री होना अनिवार्य है। इसके साथ ही जिस राज्य के लिए उम्मीदवार आवेदन करेगा, वहां की क्षेत्रीय भाषा पढ़ने, लिखने और बोलने का ज्ञान होना जरूरी है। अंतिम चयन से पहले क्षेत्रीय भाषा की परीक्षा भी आयोजित की जाएगी।
आयु सीमा
1 जुलाई 2026 के अनुसार उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक और अन्य आरक्षित वर्गों को केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी।
चयन प्रक्रिया
उम्मीदवारों का चयन तीन चरणों में किया जाएगा।
ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा
ऑनलाइन मुख्य परीक्षा
क्षेत्रीय भाषा परीक्षा
रीजनल लैंग्वेज टेस्ट केवल क्वालिफाइंग होगा। अंतिम मेरिट सूची केवल मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी।
परीक्षा पैटर्न
प्रारंभिक परीक्षा में 100 अंकों के 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें अंग्रेजी भाषा, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से प्रश्न होंगे। परीक्षा की कुल अवधि 60 मिनट होगी।
मुख्य परीक्षा में 200 अंकों के 200 प्रश्न होंगे। इसमें रीजनिंग, अंग्रेजी भाषा, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर नॉलेज से प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा की अवधि 120 मिनट होगी।
दोनों ऑनलाइन परीक्षाओं में प्रत्येक गलत उत्तर पर एक-चौथाई (1/4) अंक की नेगेटिव मार्किंग लागू होगी, जबकि बिना उत्तर छोड़े गए प्रश्नों पर कोई अंक नहीं काटे जाएंगे।
आवेदन शुल्क
एससी, एसटी, दिव्यांग (PwBD) और भूतपूर्व सैनिक (Ex-Servicemen) वर्ग के उम्मीदवारों से कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। अन्य सभी वर्गों के उम्मीदवारों को 850 रुपये आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा।
NICL Assistant Recruitment 2026: ऐसे करें आवेदन
नेशनल इंश्योरेंस कंपनी (NICL) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करें।
2. सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करें और आवेदन फॉर्म भरें।
3. पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करें।
4. निर्धारित प्रारूप में हस्ताक्षर अपलोड करें।
5. बाएं हाथ के अंगूठे का निशान अपलोड करें।
6. निर्धारित प्रारूप में हस्तलिखित घोषणा अपलोड करें।
7. सभी जानकारी भरने के बाद आवेदन पत्र को ध्यान से जांच लें।
8. पात्रता के अनुसार आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें।
9. फॉर्म सबमिट करने के बाद उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।
10. ध्यान रखें कि फाइनल सबमिट के बाद आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकेगा।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण:
धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
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