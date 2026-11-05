इंश्योरेंस सेक्टर में करियर बनाने का मौका, NICL ने ग्रेजुएट अप्रेंटिस के 200 पदों पर निकाली भर्ती
नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (NICL) ने ग्रेजुएट अप्रेंटिस के 200 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। बिना किसी आवेदन शुल्क और परीक्षा के, केवल ग्रेजुएशन के अंकों के आधार पर चयन किया जाएगा।
इंश्योरेंस सेक्टर में अपना करियर शुरू करने की ख्वाहिश रखने वाले युवाओं के लिए एक शानदार और बड़ा अवसर सामने आया है। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (NICL) ने ग्रेजुएट अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती अभियान के तहत देश के 14 विभिन्न राज्यों में कुल 200 पदों पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि इस भर्ती में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा और चयन के लिए कोई लिखित परीक्षा भी आयोजित नहीं की जाएगी। योग्य और इच्छुक अभ्यर्थी 4 नवंबर 2026 से 18 नवंबर 2026 तक नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम (NATS) के आधिकारिक पोर्टल nats.education.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा
NICL अप्रेंटिस भर्ती 2026 के लिए अभ्यर्थियों की पात्रता मापदंड (1 अप्रैल 2026 के आधार पर) इस प्रकार तय किए गए हैं-
शैक्षणिक योग्यता: किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में फुलटाइम ग्रेजुएशन की डिग्री होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी के पास 1 अप्रैल 2026 तक डिग्री सर्टिफिकेट होना आवश्यक है।
आयु सीमा: उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। अभ्यर्थी का जन्म 1 अप्रैल 1996 से 1 अप्रैल 2005 के बीच हुआ हो। ऊपरी आयु सीमा में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमानुसार छूट दी जाएगी। OBC को 3 साल, SC/ST को 5 साल और PwBD अभ्यर्थियों को 10 से 15 साल।
कौन नहीं आवेदन कर सकते हैं: जिन अभ्यर्थियों के पास पोस्ट ग्रेजुएट (PG) डिग्री है, जिनके पास 1 वर्ष या उससे अधिक का कार्य अनुभव है, या जो पहले कभी अप्रेंटिसशिप कर चुके हैं, वे इस भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे।
ट्रेनिंग अवधि, स्टाइपेंड और चयन प्रक्रिया
ट्रेनिंग और स्टाइपेंड: चयनित अभ्यर्थियों को 12 महीने (1 वर्ष) की अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग दी जाएगी। इस दौरान उन्हें 15,000 रुपये प्रति माह का फिक्स्ड स्टाइपेंड मिलेगा। इसमें 8,850 रुपये NICL द्वारा दिए जाएंगे और 6,150 रुपये केंद्र सरकार द्वारा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए सीधे अभ्यर्थी के बैंक खाते में भेजे जाएंगे।
चयन प्रक्रिया: अभ्यर्थियों का चयन बिना किसी परीक्षा के, केवल उनके ग्रेजुएशन में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की गई मेरिट लिस्ट से होगा। शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा।
NATS पोर्टल के जरिए कैसे करें आवेदन?
- सबसे पहले NATS पोर्टल nats.education.gov.in पर जाएं।
2. यदि आप नए यूजर हैं, तो Student रजिस्ट्रेशन करके अपनी प्रोफाइल 100% कम्प्लीट करें और 12-अंकों का एनरोलमेंट नंबर प्राप्त करें।
3. अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें।
4. "Apply against advertised vacancies" सेक्शन में जाकर "NATIONAL INSURANCE COMPANY LTD" सर्च करें।
5. संबंधित राज्य के वैकेंसी ऑप्शन पर जाकर 'Apply' पर क्लिक करें और फॉर्म जमा करें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
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प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
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इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
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